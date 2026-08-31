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PRIMARY HYDROGEN ERWEITERT IHRE POSITION IM CUMBERLAND BASIN DURCH SICHERUNG DES WALLACE-PROJEKTS IN NOVA SCOTIA



31.08.2026 / 12:04 EST/EDT

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Calgary, Alberta - 31. August 2026 - Die Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FRA: 83 W, OTCQB: HNATF) (die "Gesellschaft" oder "Primary") gibt heute bekannt, dass sie sich das Wallace Natural Hydrogen Project ("Wallace" oder das "Projekt") mit insgesamt vier Explorationslizenzen im Umfang von insgesamt 68 Claims (ca. 1.101 Hektar) sichern konnte. Das Projekt befindet sich rund um das Wallace Bay am nördlichen Rand des Cumberland Basin im Cumberland County, Nova Scotia. Wallace ist bereits das zweite Projekt der Gesellschaft in diesem Becken, nachdem die Gesellschaft am 17. August 2026 das Northumberland-Projekt angekündigt hatte. Damit hat die Primary Hydrogen insgesamt sechs Lizenzen und 140 Claims (ca. 2.267 Hektar) im Cumberland Basin. Highlights Vier Explorationslizenzen (58171, 58172, 58176 und 58177) mit insgesamt 68 Claims und etwa 1.101 Hektar auf der Referenzkarte 11E14B für Claims zwischen Pugwash und Wallace, an der Wallace Bay und der Northumberland Strait.

Das Projektgebiet umfasst den Bezirk Malagash Peninsula, in dem das erste Untertagebergwerk für Steinsalz Kanadas betrieben wurde. Es ist ein direkter Ausdruck der Evaporiten der Windsor Group, die von der Gesellschaft als potenzielle Verdichtungen für Gasmigration interpretiert werden.

Mit dem zweiten Projekt im Cumberland Basin, das sich die Gesellschaft sichern konnte, wird sie ihre Position entlang des nördlichen Randes des Beckens nach Osten ausweiten.

Wallace soll in das geplante Arbeitsprogramm der Gesellschaft in Nova Scotia integriert werden, zu dem Datenerfassung, strukturelle Interpretationen und Bodenluftuntersuchungen gehören. "Als unsere Arbeit im Becken bei Northumberland begann, haben wir als Voraussetzung für eine Erweiterung zwei Tests festgelegt: Die Fläche muss sich auf derselben Struktur am Beckenrand befinden, das unser technisches Team testen wollte, und die Kosten für die Sicherung durften nicht hoch ausfallen. Wallace hat beide Tests bestanden, also konnten wir starten", sagte David Jackson, Chief Executive Officer von Primary Hydrogen. Das Wallace-Projekt Wallace umfasst vier Explorationslizenzen (58171, 58172, 58176 und 58177) auf der Referenzkarte 11E14B für Claims von Nova Scotia. Insgesamt gibt es im Cumberland County 68 Claims (ca. 1.101 Hektar). Die Lizenzen liegen rund um die Wallace Bay zwischen den Gemeinden Pugwash und Wallace. Einige Teile grenzen an das Gewässer der Wallace Bay, das den Gezeiten unterliegt, sowie an die Northumberland Strait. Die Zufahrt erfolgt über den Korridor der Route 6. Gesichert hat sich die Gesellschaft das Gelände über das NovaROC-System von Nova Scotia. Es liegt östlich des Northumberland-Projekts und auf demselben Sedimentationstrend am Rand des Beckens. Kontext zum Bezirk Das Cumberland Basin bildet den Mittelpunkt der Explorationarbeiten für natürlichen Wasserstoff in Kanada. Nova Scotia erteilte im Jahr 2025 insgesamt 814 Explorationslizenzen für Mineralien und damit fast doppelt so viele wie im Jahr 2024. Der Schwerpunkt der neuen Claims liegt im Cumberland County. ¹ Geologie und Explorationsarbeit Das Cumberland Basin ist ein Lagerort, der im späten Karbon entstanden ist und sich innerhalb eines maritimen Beckens befindet, in dem dicke klastische Serien über den Evaporiten der Windsor Group liegen. Bei Wallace wird der Evaporit-Abschnitt direkt ausgedrückt: Die historische Mine Malagash auf der benachbarten Halbinsel Malagash war das erste Untertagebergwerk Kanadas für Gesteinssalz. Und die Salzstrukturen im Gebiet Wallace-Pugwash zeigen lokal eine Deformierung des Sedimentabschnitts. Die Gesellschaft interpretiert diese Evaporiten als potenzielle Verdichtungen, wobei reaktivierte Verwerfungen an den Beckenrändern entlang der Nordflanke des Basin als potenzielle Migrationswege aus der Tiefe dienen. Dabei handelt es sich um dieselbe Struktur, auf die die Gesellschaft in Northumberland und andere aktive Betreiber an anderen Stellen des Bezirks abzielen.2 Im Rahmen des Projekts wurden keine Bohrungen für natürlichen Wasserstoff durchgeführt, und bisher wurde kein Wasserstoffvorkommen im Projekt dokumentiert. Die Exploration von natürlichem Wasserstoff ist ein recht junger Bereich im Bergbau, dessen Explorationsmethoden sich derzeit weiterentwickeln. Geplante Arbeiten Wallace wird neben Northumberland in das geplante Nova Scotia-Arbeitsprogramm der Gesellschaft aufgenommen. Zu diesem Programm gehören die Erfassung öffentlicher geowissenschaftlicher Daten, strukturelle Interpretationen sowie Bodenluftuntersuchungen zum Untergrund im Einsatzgebiet der Gesellschaft, das für die aktuelle Geländekampagne vorgesehen ist. Rechtsrahmen zu natürlichem Wasserstoff von Nova Scotia Nova Scotia verabschiedete im April 2026 das Gesetz zur Förderung der Wirtschaft, Powering the Economy Act, und schuf damit das Subsurface Energy Resource Extraction Act, bei dem es um den Abbau von Bodenschätzen unter Tage geht. Dieser spezielle Rechtsrahmen wird Projekte für natürlichen Wasserstoff, Helium, geothermische Energie und Kohlenstoffspeicherung regeln. ³ Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ist das Gesetz noch nicht in Kraft, und die dazugehörigen Vorschriften befinden sich weiter in der Entwicklung. Bei den Lizenzen der Gesellschaft handelt es sich um Mineralexplorationslizenzen, die gemäß dem Bergbaugesetz Mineral Resources Act von Nova Scotia erteilt wurden. Die Rechte zur Exploration und Entwicklung von natürlichem Wasserstoff unterliegen dem neuen Rechtsrahmen, sobald dieser in Kraft ist. Sachkundige Person Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Christopher Michael Longton, AIPG CPG #11958, VP Exploration der Gesellschaft geprüft und genehmigt. Er gilt im Sinne der Offenlegungsstandards für Bergbauprojekte des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - als "sachkundige Person". Als leitender Angestellter der Gesellschaft ist Herr Longton im Sinne der Vorschriften des National Instrument 43-101 jedoch nicht unabhängig von der Gesellschaft. Quellen CBC News, 12. Dezember 2025. Ryan, R.J., und Boehner, R.C., "Geology of the Cumberland Basin, Cumberland, Colchester and Pictou Counties, Nova Scotia", Nova Scotia Department of Natural Resources Mineral Resources Branch, Memoir ME 10, 1990. Pressemitteilung aus der Provinz Nova Scotia, 24. Februar 2026. Über die Primary Hydrogen Corp. Primary Hydrogen widmet sich der Erkundung und Erschließung natürlicher Wasserstoffressourcen. Mit den Projekten in den USA und Kanada umfasst das Portfolio der Gesellschaft die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla, Cogburn, Northumberland, Seagull North sowie Wallace. Primary hat die Option, eine Beteiligung von 75 % an einem Wasserstoff-REE-Projekt zu erwerben, das unter dem Namen Wicheda North bekannt ist und in British Columbia liegt. -- WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON: Dave Jackson

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: dave@primaryh2.com WARNHINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen zu: (i) den geplanten Datenerfassungs-, strukturellen Interpretations- und Bodenluftuntersuchungsarbeiten der Gesellschaft und deren zeitlicher Planung, (ii) dem Explorationspotenzial und der geologischen Aussichten des Wallace-Projekts, (iii) der Verkündung und Umsetzung des Bergbaugesetzes, Subsurface Energy Resource Extraction Act von Nova Scotia, und der damit verbundenen Vorschriften sowie (iv) der fortgesetzten Explorationstätigkeit im Cumberland Basin durch andere Emittenten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die die Gesellschaft zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zwar für angemessen hielt, die aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem, dass die geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ablaufen werden, dass die Gesellschaft über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um ihre geplanten Programme zu finanzieren, dass der Rechtsrahmen für natürlichen Wasserstoff in Nova Scotia ordnungsgemäß umgesetzt wird und dass sich die allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen nicht wesentlich verschlechtern werden. Zukunftsgerichtete Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich, und sind keine Garantien für eine zukünftige Wertentwicklung. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: die Frühphase des Projekts, bei der kein Vorkommen von natürlichem Wasserstoff dokumentiert wurde, das Risiko, dass die Explorationsergebnisse auf nahe gelegenen Grundstücken keine Hinweise auf die Geologie des Projekts liefern, Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration von natürlichem Wasserstoff, einem jungen Bereich mit Methoden, die noch im Entwicklungsstadium sind, Änderungen oder Verzögerungen bei der Umsetzung des Regulierungsrahmens von Nova Scotia für unterirdische Energieressourcen sowie die Fähigkeit der Gesellschaft, Finanzmittel zu erhalten. Leser sollten sich nicht ungebührlich auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (gemäß Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.



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