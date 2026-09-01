Die Lieferketten und Rohstoffsicherheit beschäftigen die westlichen Regierungen. Während Washington Milliardenspritzen für heimische Minen bereitstellt, hat Brüssel mit dem Critical Raw Materials Act eine regulatorische Trendwende eingeläutet. Die staatlichen Subventionsprogramme für kritische Rohstoffe bringen Rohstoffunternehmen ins Rampenlicht. Die Absicherung der westlichen Wertschöpfungsketten wird besonders bei drei Unternehmen deutlich, die im August 2026 mit ihren Nachrichten die Investoren aufhorchen ließen: Almonty Industries, Aurubis und MP Materials.
Enthaltene Werte: CA0203987072,DE0006766504,US5533681012Den vollständigen Artikel lesen ...
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