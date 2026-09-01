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Nexum Group AG: Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die Zulassung der Aktien der Nexum Group AG zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Blau



01.09.2026 / 21:08 CET/CEST

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Nexum Group AG: Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die Zulassung der Aktien der Nexum Group AG zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ablauf des 5.Oktobers 2026 widerrufen

München, 01.09.2026: Die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse hat mit Beschluss vom heutigen Tag die Zulassung der Aktien der Nexum Group AG (ISIN DE000A41YEG8) zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse aufgrund der Nichterfüllung der Plichten aus der Zulassung nach Fristsetzung gemäß § 39 Abs. 1, 2. Alt. BörsG mit Wirkung zum Ablauf des 5.Oktobers 2026 widerrufen.

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