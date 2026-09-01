EQS-Ad-hoc: Nexum Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
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Nexum Group AG: Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die Zulassung der Aktien der Nexum Group AG zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ablauf des 5.Oktobers 2026 widerrufen
München, 01.09.2026: Die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse hat mit Beschluss vom heutigen Tag die Zulassung der Aktien der Nexum Group AG (ISIN DE000A41YEG8) zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse aufgrund der Nichterfüllung der Plichten aus der Zulassung nach Fristsetzung gemäß § 39 Abs. 1, 2. Alt. BörsG mit Wirkung zum Ablauf des 5.Oktobers 2026 widerrufen.
Die Gesellschaft behält sich die Einlegung eines Rechtsbehelfs vor.
Ende der Insiderinformation
01.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|Ludwigstraße 9
|80539 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 172 2620936
|E-Mail:
|info@nexum-group.de
|ISIN:
|DE000A41YEG8
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|EQS News ID:
|2392078
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2392078 01.09.2026 CET/CEST