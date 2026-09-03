Die Axelspace Corporation ("Axelspace"), ein führendes Mikrosatellitenunternehmen, das sich dafür einsetzt, "den Weltraum in greifbare Nähe zu rücken", gab heute eine neue Vereinbarung mit Airbus Defence and Space bekannt, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Erdbeobachtung, einschließlich optischer und Radarsatellitenbilder. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Axelspace optische Bilder mittlerer Auflösung bereitstellen, die von den Erdbeobachtungs-Mikrosatelliten "GRUS" von Axelspace aufgenommen wurden. Die strategische Partnerschaft dient der Bereitstellung von innovativen Lösungen, die den langfristigen Kundenbedürfnissen bei der Nutzung von Satellitenbildern gerecht werden.

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GRUS ist die Serie von Axelspace mit optischen Mikrosatelliten zur Erdbeobachtung der 100-kg-Klasse. GRUS-1 wird derzeit als Konstellation aus vier Satelliten betrieben und liefert hochfrequente, großflächige Bilddaten. Diese Bilddaten unterstützen zusammen mit durch Verarbeitung und Analyse gewonnenen Mehrwertlösungen ein breites Spektrum von Branchen, darunter Landwirtschaft, Landmanagement, Umweltüberwachung und Finanzwesen. Am 7. Juli 2026 startete Axelspace sieben GRUS-3-Mikrosatelliten der nächsten Generation. Nach ihrer ersten Betriebsphase werden sie in die GRUS-Konstellation integriert, wodurch diese auf mehr als 10 Satelliten erweitert wird.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Axelspace seine Technologie mit der umfassenden Branchenexpertise und den starken Kundenbeziehungen von Airbus zusammenführen. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen anbieten, um den Anforderungen von Kunden aus einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden.

Eric Even, Head CEO of Space Digital, Airbus Defence and Space, meinte:

"Die Partnerschaft mit Axelspace erbaut eine starke Brücke für Raumfahrttechnologie und Fachwissen zwischen Japan und Europa. Durch die Kombination der agilen Überwachungsfunktionen von Axelspace mit den branchenführenden, qualitativ hochwertigen Bilddaten von Airbus erweitern wir unsere globale Abdeckung und unsere Wiederholungsaufnahmen, um den operativen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden."

Yuya Nakamura, President und CEO, Axelspace Corporation, sagte:

"Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Partnerschaft mit Airbus Defence and Space, einem weltweit führenden Unternehmen der Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie mit starker Präsenz in Europa und weltweit. Durch die Bereitstellung unserer optischen Satellitenbilder mittlerer Auflösung, die mit großer Abdeckung und hoher Wiederholungsfrequenz aufgenommen werden, sind wir überzeugt, dass diese Zusammenarbeit die Bandbreite, Qualität und Menge der den Kunden zur Verfügung stehenden Satellitendaten weiter verbessern wird, sodass ein breiteres Spektrum von Branchen von den Erkenntnissen der Erdbeobachtung profitieren kann. Im Rahmen dieser Partnerschaft freuen wir uns darauf, eng mit Airbus Defence and Space zusammenzuarbeiten, um die Nutzung von Erdbeobachtungsdaten in ganz Europa voranzutreiben und dabei das fundierte Branchenwissen sowie die starken Kundenbeziehungen des Unternehmens mit der Satellitentechnologie von Axelspace zu verbinden."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:

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