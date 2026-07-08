Die Axelspace Corporation ("Axelspace"), ein führender Entwickler und Betreiber von Mikrosatelliten, der sich der Verwirklichung seiner Vision "Space within Your Reach" verschrieben hat, gab bekannt, dass die sieben GRUS-3-Mikrosatelliten der nächsten Generation zur Erdbeobachtung erfolgreich gestartet wurden und die ersten Funksignale erfolgreich empfangen wurden.

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The successful launch of Falcon 9 ©SpaceX

GRUS-3 wurde von Exolaunch integriert und am 7. Juli 2026 um 07:12 Uhr (UTC) im Rahmen der Rideshare-Mission Transporter-17 an Bord einer SpaceX-Falcon-9-Rakete von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA, gestartet. Die Satelliten wurden erfolgreich in ihre vorgesehene Umlaufbahn gebracht. Axelspace empfing die ersten Funksignale von allen sieben Satelliten im Orbit. Die Satelliten arbeiten derzeit normal.

Axelspace arbeitet daran, die kritischen Betriebsschritte der GRUS-3-Mikrosatelliten abzuschließen, um deren ordnungsgemäße Funktion im Orbit sicherzustellen und damit den Weg für zukünftige Dienste auf der Grundlage der von ihnen erfassten Erdbeobachtungsdaten zu ebnen.

Die ursprüngliche Ankündigung zu den GRUS-3-Satelliten finden Sie hier:

Starttermin für sieben GRUS-3-Erdbeobachtungs-Mikrosatelliten bestätigt

Axelspace stattet sieben GRUS-3-Erdbeobachtungs-Mikrosatelliten mit Nikon-Teleskopen aus

Axelspace kündigt den Start von sieben GRUS-3-Erdbeobachtungs-Mikrosatelliten an, frühestens im Juli 2026

Hinweis: Die Entwicklung eines vielseitigen Satellitenbus-Systems für GRUS-3 basiert auf Ergebnissen, die im Rahmen der folgenden, von der NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) geförderten Projekte erzielt wurden:

"Entwicklung und Demonstration von Allzweck-CubeSat- und Mikrosatelliten-Bussen" (Geschäftsjahre 2023-2026) *Dieses Projekt wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie unterstützt (Geschäftsjahre 2021-2022)

Über Axelspace

Geleitet von seiner Vision "Space within Your Reach" steht Axelspace seit seiner Gründung 2008 an der Spitze der Innovation im Bereich der Mikrosatelliten. Durch den Einsatz modernster Fachkenntnisse in den Bereichen Design, Fertigung und Betrieb von Mikrosatelliten im Orbit definiert das Unternehmen den Zugang von Menschen und Branchen zum Weltraum neu. Seine Kerngeschäfte AxelLiner, das Dienstleistungen zur Entwicklung und zum Betrieb von Satelliten anbietet, um Kunden bei der Umsetzung ihrer Weltraummissionen zu unterstützen, und AxelGlobe, das Erdbeobachtungsdaten über die firmeneigene optische Satellitenkonstellation von Axelspace bereitstellt leiten eine neue Ära der Weltraumnutzung ein. Durch diese Initiativen gestaltet Axelspace eine Zukunft, in der der Weltraum für alle zugänglich und zum Greifen nah ist.

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