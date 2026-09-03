Bradford, Pennsylvania - September 3, 2026 / IRW-Press / Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (FWB: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das "Unternehmen", "Zefiro" oder "ZEFI"), ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Minderung von Methanemissionen und die Verschließung verwaister und ausgedienter Öl- und Gasbohrlöcher spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es die internationale Investor-Relations-Agentur MZ Group ("MZ") beauftragt hat, ein strategisches Investor-Relations- und Finanzkommunikationsprogramm in allen Schlüsselmärkten zu leiten.

MZ Group wird eng mit dem Management von Zefiro zusammenarbeiten, um eine umfassende Kapitalmarktstrategie zu entwickeln und umzusetzen, die die Sichtbarkeit des Unternehmens in der gesamten Investmentgemeinschaft verbessern soll. Die Initiative wird zeigen, wie Zefiro eine vertikal integrierte Plattform aufgebaut hat, die sich einem der größten Umweltprobleme Amerikas widmet: Methan tritt aus Millionen von nicht verschlossenen Öl- und Gasbohrungen in den USA aus. Mit der operativen Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc. ("P&G") als Rückhalt - einem Unternehmen für Bohrdienstleistungen in der dritten Generation mit einer über 50-jährigen Unternehmensgeschichte - bedient Zefiro Kunden in 13 US-Bundesstaaten über mehrere sich ergänzende Umsatzkanäle: die staatlich finanzierte Stilllegung verwaister Bohrlöcher, die Verschließung und Stilllegung von Bohrlöchern für den privaten Sektor, die Messung und Überwachung von Methan sowie die Generierung von Emissionszertifikaten. Das Unternehmen vermeldete kürzlich für die ersten neun Monate seines Geschäftsjahres 2026 einen Rekordumsatz von 33,2 Millionen US$ sowie einen positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in sieben aufeinanderfolgenden Quartalen.

MZ hat sich einen hervorragenden Ruf als führende Ressource für institutionelle Anleger, Broker, Analysten und private Investoren erworben. Lucas A. Zimmerman, Managing Director von MZ, und Ian Scargill, Direktor, werden Zefiro in den Bereichen Unternehmens- und Finanzkommunikation beraten, darunter die Koordination von Roadshows und Investorenkonferenzen in wichtigen Finanzzentren sowie die Steigerung der Sichtbarkeit des Unternehmens über Finanz- und Social-Media-Kanäle.

Kommentar des Managements

Zimmerman sagte: "Das Ausmaß des Problems der verwaisten Bohrlöcher in den USA lässt sich kaum übertreiben. Schätzungen zufolge gibt es landesweit Millionen von nicht verschlossenen, inaktiven Öl- und Gasbohrlöchern, von denen jedes eine potenzielle Quelle für Methan darstellt - ein Treibhausgas, das über einen Zeitraum von 20 Jahren mehr als 80-mal so potent ist wie Kohlendioxid. Im Rahmen des Infrastructure Investment and Jobs Act von 2021 wurden 4,7 Milliarden $ für die Verschließung von Bohrlöchern bereitgestellt; diese Bundesmittel machen jedoch nur einen Bruchteil eines potenziellen Marktes aus, dessen Umfang auf Hunderte von Milliarden Dollar geschätzt wird, was bedeutet, dass die Nachfrage aus der Privatwirtschaft der langfristige Wachstumsmotor ist. Diese Nachfrage zeichnet sich bereits ab, insbesondere seitens der Entwickler von Kraftwerken und Rechenzentren, die nicht an Standorten bauen können, unter denen undichte alte Bohrungen liegen. Mit Rekordumsätzen, einem positiven operativen Cashflow in sieben aufeinanderfolgenden Quartalen und einer gestärkten Bilanz verbindet Zefiro eine überzeugende langfristige Chance mit nachweislicher operativer Leistungsfähigkeit.

Scargill fügte hinzu: "Zefiro vereint auf seltene Weise eine positive Umweltwirkung mit einem tatsächlichen operativen Cashflow. Über ihre operativen Tochtergesellschaften ist das Unternehmen entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vollständig integriert - von der Messung und Überwachung bis hin zur Verschließung und Renaturierung der Standorte. Dabei profitiert Zefiro von hohen Markteintrittsbarrieren und jahrzehntelanger praktischer Erfahrung. Auf Basis der letzten zwölf Monate stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 21 % auf den Rekordwert von 41,2 Mio. US$. Gleichzeitig verbesserte sich die Bruttomarge im Jahresvergleich um rund 900 Basispunkte auf 32 %, während der operative Cashflow 4,3 Mio. $ erreichte. Die kürzlich erfolgte Übernahme von Ausrüstung von Viking Well Service dürfte die jährliche Umsatzkapazität des Unternehmens deutlich erhöhen. Darüber hinaus umfasst die vertraglich gesicherte Pipeline einen Auftrag zur Verschließung verwaister Bohrlöcher in Ohio im Wert von 19,6 Mio. $ - den bislang größten staatlichen Auftrag des Unternehmens. Wir sind der Ansicht, dass Zefiro eine attraktive Investitionsmöglichkeit für unser weltweites Netzwerk institutioneller Investoren und Family Offices darstellt."

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, kommentierte: "Zefiro hat das vergangene Jahr dazu genutzt, unsere Grundlage weiter zu stärken, indem wir Rekordumsätze erzielt, eine nachhaltige Rentabilität erreicht und eine wachsende Pipeline staatlicher und privatwirtschaftlicher Aufträge aufgebaut haben. Da die Nachfrage nach der Verschließung von Bohrlöchern und der Reduzierung von Methanemissionen zunimmt - auch durch neue Kundengruppen wie Energie- und Rechenzentrumsentwickler - sind wir der Ansicht, dass unsere Unternehmensgeschichte eine deutlich größere Aufmerksamkeit in der Investmentgemeinschaft verdient. Wir freuen uns darauf, mit Lucas, Ian und dem gesamten Team von MZ Group zusammenzuarbeiten, um unsere Vision zu vermitteln und langfristige Werte für unsere Aktionäre zu schaffen."

Weitere Informationen zu Zefiro finden Sie auf der Website des Unternehmens unter zefiroglobal.com. Um eine Telefonkonferenz mit dem Management zu planen, senden Sie Ihre Anfrage per E-Mail an ZEFIF@mzgroup.us.

Über MZ Group

MZ North America ist der US-Geschäftsbereich von MZ Group, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Investor Relations mit über 250 Mitarbeitern und 800 Kunden an 12 verschiedenen Börsen. Seit über 25 Jahren entwickelt und realisiert MZ preisgekrönte Programme und hat sich einen hervorragenden Ruf dafür erarbeitet, durch strategische Kommunikation, branchenführende Investor Relations, Öffentlichkeitsarbeit, einen Market-Intelligence-Bereich sowie eine umfassende Palette technologischer Lösungen messbare Ergebnisse für börsennotierte und private Unternehmen zu erzielen. Das Leistungsspektrum umfasst Websites, Telefonkonferenzen und Webcasts, Videoproduktion sowie XBRL-/EDGAR-Dienstleistungen für die Einreichung von Unternehmensberichten. MZ ist weltweit vertreten und verfügt über Fachleute in allen Zeitzonen in Nordamerika sowie in Taipeh und São Paulo. Weitere Informationen finden Sie unter http://mzgroup.us/.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro Methane Corp. (ZEFI:CA) (FWB: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Minderung von Methanemissionen und die Verschließung von verwaisten sowie ausgedienten Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert hat. Über seine operative Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc., ein Unternehmen für Bohrdienstleistungen in dritter Generation mit einer mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte, ist Zefiro entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vertikal integriert - von der Messung und Überwachung über die Verschließung und Aufgabe von Bohrlöchern sowie die Sanierung von Standorten bis hin zur Generierung von Emissionszertifikaten. Das Unternehmen bedient staatliche und privatwirtschaftliche Kunden in 13 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter zefiroglobal.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

(949) 259-4987

mailto:ZEFIF@mzgroup.us

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Hinweis zu Verweisen auf Unternehmen der Zefiro-Gruppe

In dieser Pressemitteilung bezieht sich der eigenständige Name bzw. Begriff "Zefiro" insgesamt sowohl auf (i) Zefiro Methane Corp. (eingetragen in der Provinz British Columbia, Kanada) als auch auf (ii) die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht. Ebenso beziehen sich sprachliche Formulierungen in der ersten Person wie "wir", "unser" und "uns" ebenfalls gemeinsam auf Zefiro Methane Corp. und seine Tochtergesellschaften, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht.

In Fällen, in denen ein bestimmtes Unternehmen identifiziert werden muss, wird in der Regel der genaue rechtliche Name des betreffenden Unternehmens angegeben (z. B. würde "Zefiro Methane Corp." sich ausschließlich auf dieses Unternehmen beziehen und nicht auf eine seiner Tochtergesellschaften).

Diese Konvention dient lediglich der Übersichtlichkeit, um den Anlegern einfache und verständliche Informationen zu vermitteln. Eine umfassende Übersicht über die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., die gemeinsam unter dem Namen bzw. Begriff "Zefiro" zusammengefasst werden, findet sich im jüngsten MD&A des Unternehmens, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ abgerufen werden kann.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind jedoch nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) die möglichen Ergebnisse des IR- und Aktionärskommunikationsprogramms, wie in der Pressemitteilung beschrieben; sowie andere Faktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift "Risk Factors" aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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