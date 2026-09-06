50.000 Ladepunkte für Europas E-Lkw: Warum Daimler Truck und Volvo vor einem Milliardenproblem stehen - und Janus Electric einen anderen Weg geht

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Europa will den Schwerlastverkehr elektrifizieren - und zwar schnell. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen neuer schwerer Nutzfahrzeuge um 45 Prozent sinken, bis 2035 um 65 Prozent und bis 2040 sogar um 90 Prozent. Hersteller bringen deshalb immer mehr batterieelektrische Lkw auf die Straße.

Doch möglicherweise sind die Fahrzeuge gar nicht das größte Problem.

Die entscheidende Frage lautet: Wo sollen all diese Lkw geladen werden?

Bis 2030 werden in Europa nach Branchenschätzungen rund 50.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte für schwere Nutzfahrzeuge benötigt, darunter etwa 35.000 Megawatt-Ladesysteme. Ende 2025 standen jedoch lediglich rund 1.100 öffentliche Ladepunkte mit mindestens 350 kW zur Verfügung, die für schwere Lkw geeignet sind.

Zwischen politischem Ziel und vorhandener Infrastruktur klafft damit eine gewaltige Lücke.

Daimler Truck und Volvo können E-Lkw bauen - aber Europa muss sie laden können

Für Hersteller wie Daimler Truck AG (ISIN: DE000DTR0CK8) und Volvo AB (ISIN: SE0000115446) eröffnet die Elektrifizierung einen neuen Milliardenmarkt. Doch selbst die besten Elektro-Lkw helfen wenig, wenn Netzanschlüsse, Umspannwerke und leistungsfähige Ladepunkte fehlen.

Genau hier verschiebt sich die Investmentstory.

Rund 70 Prozent des Güterverkehrs innerhalb der EU werden über die Straße abgewickelt. Gleichzeitig verdienen Speditionen ihr Geld vor allem dann, wenn ihre Fahrzeuge fahren. Jede zusätzliche Standzeit kann deshalb zum wirtschaftlichen Faktor werden.

Megawatt-Laden soll dieses Problem entschärfen. Vorgeschriebene Fahrerpausen schaffen zudem natürliche Ladefenster. Doch nicht jeder Lkw fährt dasselbe Einsatzprofil. Fernverkehr, Hafenlogistik, regionale Distribution, Bergbau und Baustellen stellen völlig unterschiedliche Anforderungen.

Hinzu kommt der Ausbau des Stromnetzes.

Die E-Logistics Hub-Initiative aus Lkw-Herstellern, Ladeinfrastrukturunternehmen, Energieversorgern und Frachtkunden verwies darauf, dass die gesamten europäischen Netzinvestitionen in Richtung 600 Milliarden Euro steigen müssten, wenn Europa seine Elektrifizierungs- und Klimaziele erreichen will. Welcher Anteil davon letztlich auf den Lkw-Verkehr entfällt, ist offen.

Das strukturelle Problem bleibt jedoch: Europa elektrifiziert gleichzeitig Verkehr, Industrie und Gebäude. Alle konkurrieren um zusätzliche Netzkapazität.

Was, wenn der Lkw nicht auf seine Batterie warten müsste?

Damit entsteht eine interessante Frage für Investoren: Muss ein elektrischer Lkw zwangsläufig stehen, während seine Batterie geladen wird?

Genau an diesem Punkt setzt Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) an.

Das australische Unternehmen verfolgt einen anderen Ansatz als die großen Fahrzeughersteller. Statt neue Lkw zu produzieren, rüstet Janus bestehende schwere Nutzfahrzeuge der Klassen 6 bis 8 von Diesel- auf Elektroantrieb um.

Nach Unternehmensangaben kostet eine solche Umrüstung rund 150.000 bis 175.000 australische Dollar, umgerechnet etwa 91.000 bis 107.000 Euro. Sie soll innerhalb von ungefähr sechs Tagen durchgeführt werden können.

Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in der Batterie.

Janus kombiniert den elektrischen Antriebsstrang mit austauschbaren Batterien und sogenannten Charge-&-Change-Stationen. Nach Angaben des Unternehmens lässt sich eine entladene Batterie innerhalb von rund vier Minuten gegen eine geladene austauschen.

Während der Lkw mit Batterie Nummer zwei weiterfährt, kann Batterie Nummer eins unabhängig vom Fahrzeug geladen werden.

Damit werden Fahrzeugnutzung und Ladevorgang zumindest teilweise voneinander entkoppelt.

Vier Minuten statt langer Standzeit

Gerade bei intensiv genutzten Flotten könnte dieses Prinzip interessant sein. Janus berichtet inzwischen von mehr als 760.000 gefahrenen Kilometern, über 1.430 MWh verbrauchtem Strom und mehr als 3.980 durchgeführten Batteriewechseln.

Auch im australischen Moorebank Intermodal Precinct gibt es operative Erfahrungen. Dort versorgte eine Doppelstation fünf Lkw von drei Kunden. Insgesamt wurden 82 Batteriewechsel durchgeführt und 28,4 MWh Strom abgegeben. Nach Angaben von Janus entsprach dies dem Ersatz von rund 8.620 Litern Diesel.

Noch interessanter für Anleger ist jedoch die Expansion nach Nordamerika.

Der dortige Auftragsbestand umfasst nach Unternehmensangaben 112 geplante Umrüstungen - 87 in den USA und 25 in Kanada. Die fünf US-Kunden stehen dabei für einen Bruttoauftragswert von rund 58 Millionen australischen Dollar.

Damit bewegt sich Janus zumindest schrittweise über reine Demonstrationsprojekte hinaus.

Warum Batteriewechsel trotzdem kein Selbstläufer sind

Die Investmentthese hat allerdings klare Grenzen.

Batteriewechsel beseitigen den Strombedarf nicht. Auch austauschbare Batterien müssen geladen werden. Zudem benötigt das Modell Wechselstationen, zusätzliche Batteriesätze, kompatible Fahrzeuge und eine ausreichend hohe Auslastung, damit sich die Infrastruktur wirtschaftlich rechnet.

Auch die nordamerikanischen Aufträge sind nicht vollständig risikofrei. Die Bestellungen in Kalifornien hängen von relevanten staatlichen Förderprogrammen ab. Bei 20 der kanadischen Umrüstungen handelt es sich zudem um ein stufenweises Programm, dessen weitere Umsetzung vom erfolgreichen Einsatz der ersten fünf Fahrzeuge abhängt.

Und für viele Einsatzprofile könnte klassisches Laden schlicht die bessere Lösung bleiben. Ein Lkw, der jede Nacht für Stunden ins Depot zurückkehrt, benötigt möglicherweise keinen Batteriewechsel innerhalb von vier Minuten. Gleichzeitig könnte Megawatt-Laden die Standzeiten im Fernverkehr erheblich reduzieren.

Janus konkurriert damit nicht nur mit anderen Unternehmen, sondern letztlich auch mit der rasanten Verbesserung konventioneller Ladetechnik.

Fazit

Europas E-Lkw-Offensive macht aus einem Verkehrsproblem zunehmend ein Infrastrukturproblem. Die politischen Ziele sind gesetzt, Hersteller wie Daimler Truck und Volvo bringen entsprechende Fahrzeuge auf den Markt - doch zwischen rund 1.100 geeigneten öffentlichen Hochleistungsladepunkten Ende 2025 und einem geschätzten Bedarf von 50.000 Ladepunkten bis 2030 liegt eine enorme Ausbauaufgabe.

Genau in dieser Lücke liegt die thematische Relevanz von Janus Electric. Das Unternehmen ist weder Partner der genannten europäischen Hersteller noch automatisch Profiteur der europäischen Milliardeninvestitionen. Sein Batteriewechselmodell zeigt vielmehr eine alternative Möglichkeit, Ladezeit und Fahrzeugauslastung voneinander zu trennen.

Ob daraus ein skalierbares Geschäftsmodell wird, muss Janus noch beweisen. Entscheidend werden die erfolgreiche Umsetzung des nordamerikanischen Auftragsbestands, die Wirtschaftlichkeit der Wechselstationen, Finanzierung und Flottenauslastung sein.

Für Anleger lautet die spannendere Frage deshalb nicht nur, wie viele E-Lkw Europa bauen kann - sondern wie eine ganze Flotte geladen werden soll, ohne dass Europas Warenverkehr dabei zum Stillstand kommt.

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Janus Electric Holdings Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

https://januselectric.com/

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