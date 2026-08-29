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JANUS ELECTRIC HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
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Small- & Micro Cap Investment
29.08.2026 06:22 Uhr
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Bis zu 429.000 Ladepunkte bis 2030: Warum US-Speditionen nach Alternativen zum klassischen E-Lkw-Laden suchen

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Die Elektrifizierung des amerikanischen Güterverkehrs steht vor einem gewaltigen Infrastrukturproblem. Während immer mehr batterieelektrische Nutzfahrzeuge auf den Markt kommen, müsste parallel ein Ladenetz entstehen, das mit dem enormen Energiebedarf schwerer Lkw Schritt halten kann.

Wie groß die Lücke ist, zeigt ein aktueller Bericht der Electrification Coalition. Unter Berufung auf Schätzungen des International Council on Clean Transportation (ICCT) kommt er zu dem Ergebnis, dass die USA bis 2030 - abhängig vom Tempo der Elektrifizierung - rund 134.000 bis 429.000 Ladepunkte für mittelschwere und schwere Elektro-Nutzfahrzeuge benötigen könnten. Davon müssten etwa 6.620 bis 19.280 Schnell- oder Ultraschnellladepunkte sein.

Damit rückt eine Frage stärker in den Vordergrund: Muss jeder elektrische Lkw zwangsläufig lange an einer Ladesäule stehen - oder könnten alternative Konzepte einen Teil des Infrastrukturproblems umgehen?

Zwischen ambitionierten Zielen und fehlender Infrastruktur

Die Ausgangslage ist bemerkenswert. Nach den im Bericht zitierten Daten von CALSTART waren in den USA im April 2026 lediglich 20 speziell für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge ausgelegte Ladestationen mit mindestens 368 Ladepunkten in Betrieb.

Weitere 129 Standorte befanden sich in unterschiedlichen Planungs- oder Entwicklungsphasen. Einschließlich dieser Projekte ergibt sich eine Pipeline von 149 Standorten mit mindestens 1.568 Ladepunkten.

Zwar existieren zusätzlich öffentlich zugängliche Ladestationen, die auch von größeren Nutzfahrzeugen verwendet werden können. Dennoch macht der Vergleich mit dem möglichen Bedarf bis 2030 deutlich, welche Dimension der Ausbau erreichen müsste.

Das Problem besteht dabei nicht nur darin, genügend Ladesäulen aufzustellen.

Die Electrification Coalition identifiziert fünf zentrale Hindernisse: hohe Anschaffungskosten elektrischer Lkw, komplexe Förderprogramme, Verzögerungen beim Netzanschluss und Unsicherheit über verfügbare Netzkapazitäten, ungeeignete Stromtarifstrukturen sowie langwierige lokale Genehmigungsverfahren. Die Autoren kommen deshalb zu einem interessanten Ergebnis: Viele der größten Hindernisse seien weniger technologischer als institutioneller Natur.

Die Ladeleistung steigt - aber damit auch die Anforderungen

Technologisch macht die Branche gleichzeitig erhebliche Fortschritte. Viele öffentliche und halböffentliche Lkw-Ladestationen arbeiten derzeit mit Leistungen zwischen 150 und 360 kW. Leistungsstärkere Systeme kommen jedoch zunehmend auf den Markt.

Der Bericht nennt beispielsweise 750-kW-Ladesysteme, bei denen Flotten eine Aufladung auf 80 Prozent innerhalb von etwa 45 Minuten melden. WattEV betreibt zudem an seinem Standort in Bakersfield Ladegeräte mit Leistungen von bis zu 1,2 Megawatt. Neue Megawatt-Charging-Systeme sollen Ladezeiten perspektivisch auf 30 Minuten oder weniger reduzieren.

Das verbessert die Einsatzmöglichkeiten elektrischer Schwerlast-Lkw erheblich. Gleichzeitig steigt jedoch der Leistungsbedarf einzelner Standorte - und damit die Herausforderung für Stromnetze und Netzanschlüsse.

Für Flottenbetreiber entsteht daraus ein klassisches Henne-Ei-Problem: Ohne ausreichend elektrische Lkw sind milliardenschwere Investitionen in Ladeinfrastruktur schwer auszulasten. Ohne zuverlässige Ladeinfrastruktur wiederum bleiben Speditionen beim Kauf elektrischer Fahrzeuge vorsichtig.

Genau hier werden alternative Modelle interessant

Die Entwicklung bedeutet keineswegs, dass klassische Schnellladestationen verschwinden werden. Im Gegenteil: Sie dürften einen zentralen Bestandteil des elektrischen Güterverkehrs bilden.

Doch gerade bei schweren Lkw mit hoher täglicher Auslastung könnten ergänzende Lösungen an Bedeutung gewinnen.

Einen solchen Ansatz verfolgt Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626). Das australische Unternehmen setzt nicht primär auf den Verkauf komplett neuer Elektro-Lkw, sondern auf die Umrüstung bestehender Diesel-Lkw auf batterieelektrischen Antrieb. Gleichzeitig verwendet das System austauschbare Batterien, die an speziellen Stationen gewechselt werden können.

Der Ansatz adressiert damit zwei der Probleme, die auch der Electrification-Coalition-Bericht hervorhebt: die hohen Anschaffungskosten neuer Elektro-Lkw und die Frage, wie Fahrzeuge möglichst produktiv mit Energie versorgt werden können.

Wie groß die Kostendifferenz derzeit sein kann, zeigt der Bericht ebenfalls. Demnach lag der durchschnittliche Preis eines batterieelektrischen Class-7/8-Sattelzugfahrzeugs in den USA 2025 bei rund 449.000 US-Dollar, gegenüber etwa 188.000 US-Dollar für ein vergleichbares Dieselfahrzeug.

Die Umrüstung vorhandener Fahrzeuge könnte deshalb für bestimmte Flotten eine Alternative zum vollständigen Austausch des Fuhrparks darstellen.

US-Aufträge liefern Janus einen ersten kommerziellen Test

Besonders relevant wird dieser Ansatz vor dem Hintergrund der jüngsten US-Expansion von Janus.

Nach den vom Unternehmen bereitgestellten Angaben hat Janus zuletzt mehrere Verträge mit amerikanischen Flottenbetreibern abgeschlossen. Damit verschiebt sich die Investmentstory zunehmend von der technologischen Entwicklung hin zur Frage, ob sich das Modell im kommerziellen Flottenbetrieb skalieren lässt.

Genau darin liegt der entscheidende Punkt.

Die Electrification Coalition erwartet, dass die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur erheblichen Einfluss darauf haben wird, wie schnell Elektro-Lkw wirtschaftlich mit Diesel-Lkw konkurrieren können. Gleichzeitig zeigt der Bericht, dass selbst konventionelle Ladeinfrastruktur vor erheblichen Herausforderungen bei Netzanschlüssen, Finanzierung und Auslastung steht.

Ein Batteriewechselsystem könnte bestimmte Ladezeiten reduzieren und den Energiebedarf stärker auf stationäre Infrastruktur verlagern. Ob daraus tatsächlich ein nachhaltiger wirtschaftlicher Vorteil entsteht, muss Janus allerdings erst im größeren Maßstab beweisen.

Die nächsten Jahre werden entscheidend

Der Markt bietet enormes Potenzial, aber ebenso erhebliche Risiken. Schnellere Megawatt-Ladesysteme könnten einen Teil der heutigen Infrastrukturprobleme lösen. Sinkende Batteriepreise könnten neue Elektro-Lkw günstiger machen. Gleichzeitig können politische Änderungen Förderprogramme und Investitionsentscheidungen beeinflussen.

Für Janus bedeutet das: Das Unternehmen konkurriert nicht nur mit anderen Technologien, sondern letztlich auch mit der kontinuierlichen Verbesserung des klassischen Ladens.

Dennoch zeigt die Größenordnung der Herausforderung, warum alternative Konzepte Aufmerksamkeit verdienen. Wenn die USA tatsächlich bis zu 429.000 Ladepunkte für elektrische Nutzfahrzeuge bis 2030 benötigen, dürfte es kaum eine einzige Lösung für sämtliche Einsatzprofile geben.

Für Investoren wird deshalb entscheidend sein, ob Janus seine jüngsten US-Verträge erfolgreich in Fahrzeuge auf der Straße, funktionierende Batteriewechsel-Infrastruktur und schließlich wiederkehrende kommerzielle Nachfrage übersetzen kann. Gelingt dies, könnte das Unternehmen eine Nische innerhalb eines wesentlich größeren Umbaus des amerikanischen Güterverkehrs besetzen.

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Quellen
https://januselectric.com/
https://logistik-heute.de/en/news/electromobility-global-sales-electric-trucks-and-buses-nearly-double-2025-279806.html
https://electrificationcoalition.org/wp-content/uploads/2026/05/Roadmap_Paper2_FINAL.pdf

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Janus Electric Holdings Limited
Land: Australien
ISIN: AU0000395626
https://januselectric.com/

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Enthaltene Werte: AU0000395626

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