240.000 Elektro-Lkw allein in China: Daimler und Volvo stehen vor einem Wandel - doch was passiert mit Millionen Diesel-Trucks?

Anzeige / Werbung

China zeigt derzeit, wie schnell sich der Schwerlastverkehr verändern kann. Rund 240.000 schwere batterieelektrische Lkw wurden dort 2025 verkauft, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Batterieelektrische Modelle erreichten damit laut den von OilPrice zusammengefassten Marktdaten bereits annähernd 30 Prozent des chinesischen Heavy-Duty-Marktes. Für Hersteller wie Daimler Truck und Volvo ist das ein deutliches Signal: Die Elektrifizierung könnte schneller voranschreiten als lange angenommen.

Doch der Boom wirft eine zweite Frage auf. Selbst wenn immer mehr neue Elektro-Lkw verkauft werden, bleiben weltweit Millionen bestehender Diesel-Trucks im Einsatz. Für Speditionen wird deshalb nicht nur entscheidend, welches neue Elektrofahrzeug sie kaufen - sondern auch, ob vorhandene Fahrzeuge weitergenutzt und elektrifiziert werden können.

China wird zum Vorboten des globalen Wandels

Noch vor wenigen Jahren galten schwere Elektro-Lkw aufgrund hoher Batteriekosten, begrenzter Reichweiten und fehlender Ladeinfrastruktur als schwieriger Anwendungsfall.

Die aktuellen Zahlen stellen diese Annahme zunehmend infrage. Weltweit stiegen die Verkäufe emissionsfreier mittelschwerer und schwerer Nutzfahrzeuge 2025 um 86 Prozent auf mehr als 520.000 Einheiten. China dominiert diese Entwicklung.

Europa steht dagegen noch am Anfang. Der Anteil emissionsfreier Lkw an den Neuzulassungen stieg auf etwa 4,5 Prozent. Der Abstand zu China zeigt, welches Wachstum möglich wäre, wenn Kosten, Infrastruktur und Fahrzeugangebot zusammenkommen.

Auch Carbon Tracker sieht einen Wendepunkt näher rücken. Die Organisation erwartet in ihrer aktuellen Analyse "Trucking's Tipping Point", dass Elektro-Lkw in wichtigen Märkten Anfang der 2030er-Jahre wirtschaftlich mit Diesel konkurrieren könnten. Sinkende Batteriekosten und Skaleneffekte in der Produktion sollen dabei vor allem die Gesamtbetriebskosten verbessern.

Erreichen E-Lkw diese Schwelle, könnte sich die Nachfrage erheblich beschleunigen.

Daimler Truck und Volvo bauen die nächste Flotte

Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) und Volvo AB (ISIN: SE0021628898) investieren entsprechend in batterieelektrische Nutzfahrzeuge und die notwendige Ladeinfrastruktur.

Für die Branche ist das grundsätzlich positiv. Neue Elektro-Lkw werden eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung des Güterverkehrs spielen.

Für Flottenbetreiber bleibt jedoch ein wirtschaftliches Problem: Ein funktionierender Diesel-Lkw kann noch einen erheblichen Nutzwert besitzen. Ihn vorzeitig auszumustern und durch ein neues Elektrofahrzeug zu ersetzen, bindet zusätzliches Kapital.

Je schneller der Elektro-Lkw-Markt wächst, desto drängender wird daher die Frage, was mit der installierten Diesel-Flotte geschieht.

Janus will bestehende Lkw elektrifizieren

Genau an diesem Punkt setzt Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) an.

Das australische Unternehmen produziert keine komplett neuen Lkw. Stattdessen werden bestehende Class-6- bis Class-8-Dieselfahrzeuge auf batterieelektrischen Betrieb umgerüstet. Das System kombiniert einen elektrischen Antriebsstrang mit austauschbaren Batterien, Charge & Change-Stationen und Flottenmanagementsoftware.

Nach Unternehmensangaben kann eine typische Umrüstung innerhalb von rund sechs Tagen durchgeführt werden. Die indikativen Kosten werden - abhängig von Fahrzeug und Konfiguration - mit etwa 150.000 bis 175.000 AUD angegeben. Zum Vergleich nennt Janus für einen neuen batterieelektrischen Schwerlast-Lkw rund 500.000 bis 900.000 AUD. Dabei handelt es sich um Unternehmensangaben und nicht um einen unabhängigen Marktpreisvergleich.

Interessant ist auch, dass Batteriewechsel im weltweit größten Elektro-Lkw-Markt China bereits eingesetzt wird. Besonders auf planbaren Strecken sowie in Hafen- und Bergbauanwendungen kann das Konzept die Standzeiten der Fahrzeuge reduzieren.

Bei Janus soll ein Batteriewechsel nach Unternehmensangaben rund vier Minuten dauern. Die Technologie beseitigt den Strombedarf nicht - die Batterien müssen weiterhin geladen werden -, könnte aber Ladezeit und Fahrzeugstillstand voneinander entkoppeln.

112 geplante Umrüstungen in Nordamerika

Für Janus beginnt nun der entscheidende kommerzielle Test.

Das nordamerikanische Auftragsbuch umfasst nach Unternehmensangaben 112 geplante Umrüstungen, davon 87 in den USA und 25 in Kanada. In den USA stehen zudem 100 Batteriepacks im Auftragsbuch; der Bruttoauftragswert bei fünf Flottenkunden liegt bei rund 58 Mio. AUD.

Trim Capital bezeichnete die jüngste Entwicklung in einem Research-Bericht vom 29. Juli als deutliche Beschleunigung des nordamerikanischen Geschäfts. Besonders auffällig ist Ability Tri-Modal: Der erste US-Kunde erhöhte seine ursprüngliche Verpflichtung von vier auf insgesamt 20 Umrüstungen.

Die Analysten erwarten nun einen erheblichen Wachstumssprung. Für FY2027 prognostiziert Trim Capital einen Umsatz von 50,3 Mio. AUD, nach geschätzten 3,7 Mio. AUD in FY2026. Für FY2028 stehen 244,5 Mio. AUD in der Modellrechnung. Das EBITDA soll laut Analystenschätzung von minus 5,9 Mio. AUD in FY2026 auf plus 1,6 Mio. AUD in FY2027 drehen.

Das sind ambitionierte Prognosen - und keine Unternehmensguidance. Zudem ist Janus Research-Kunde von Trim Cap, während Mitarbeiter von Trim Capital Wertpapiere beziehungsweise wirtschaftliche Interessen an Janus halten. Diese Interessenkonflikte werden im Bericht ausdrücklich offengelegt.

Die Skalierung wird zum entscheidenden Test

Der Research-Bericht nennt denn auch klare Risiken: Produktionshochlauf, Finanzierung, Lieferketten, Wettbewerb durch etablierte OEMs und andere Batteriewechselanbieter. Trim Capital weist zudem darauf hin, dass Janus seine Produktionskapazität bis Ende 2026 auf 50 Umrüstkits pro Monat steigern will.

Damit verändert sich die Investmentstory. Janus muss nicht mehr ausschließlich beweisen, dass seine Technologie funktioniert. Das Unternehmen muss zeigen, dass sich Aufträge zuverlässig in Produktion, Auslieferungen und letztlich profitables Wachstum übersetzen lassen.

Chinas 240.000 verkaufte schwere Elektro-Lkw zeigen unterdessen, wie schnell eine technologische Nische zu einem bedeutenden Markt werden kann. Daimler Truck und Volvo positionieren sich für die neue Fahrzeuggeneration. Janus verfolgt einen anderen Ansatz: die vorhandene Diesel-Flotte nicht sofort zu ersetzen, sondern einen Teil davon zu elektrifizieren.

Sollte sich der globale E-Lkw-Markt ähnlich beschleunigen wie in China, könnte genau diese Frage - Neubau oder Umrüstung - für Flottenbetreiber und Anleger erheblich an Bedeutung gewinnen.

Europe's e-truck destinations meet a power grid that is not yet ready | wallstreetONLINE - 03.09.2026

Lassen Sie sich in den Verteiler für Janus Electric Limited oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Janus Electric" oder "Nebenwerte".

Janus Electric Holdings Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

https://januselectric.com/

Disclaimer/Risikohinweis Janus Electric Limited

Interessenkonflikte: Mit Janus Electric existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Janus Electric. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Janus Electric können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Janus Electric einsehen: https://januselectric.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Janus Electric vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 240.000 Elektro-Lkw allein in China: Daimler und Volvo stehen vor einem Wandel - doch was passiert mit Millionen Diesel-Trucks? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000DTR0CK8,SE0021628898,AU0000395626