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Europa steht beim elektrischen Schwerlastverkehr vor einem gewaltigen Sprung. Nur rund 2 Prozent der 2025 in Europa neu zugelassenen Lkw waren elektrisch. Um die europäischen CO2-Ziele für 2030 zu erreichen, müsste der Anteil batterieelektrischer oder wasserstoffbetriebener Neuzulassungen bis zum Ende des Jahrzehnts auf etwa 35 Prozent steigen.

Diese Zahlen stammen nicht von einem Start-up, sondern von Karin Rådström, CEO der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8). Ihre Botschaft macht deutlich: Europas Problem ist längst nicht mehr allein die Verfügbarkeit geeigneter Fahrzeuge. Mehr als 60 emissionsfreie Lkw-Modelle sind bereits am Markt. Die eigentliche Herausforderung ist, sie schnell genug in die Flotten zu bringen.

Für Hersteller, Infrastrukturbetreiber und neue Elektrifizierungsanbieter könnte daraus ein enormer Markt entstehen.

Von jedem 50. auf mehr als jeden dritten Lkw

Die Dimension des notwendigen Wandels wird beim direkten Vergleich deutlich. 2025 war nur ungefähr jeder 50. neu zugelassene Lkw elektrisch. Bis 2030 müsste mehr als jeder dritte neue Lkw batterieelektrisch oder wasserstoffbetrieben sein.

Für Daimler Truck hat ein zu langsamer Hochlauf unmittelbare finanzielle Folgen. Rådström zufolge könnte jeder Prozentpunkt, um den das Unternehmen sein CO2-Ziel verfehlt, rund 120 Mio. Euro kosten. Zehn Prozentpunkte würden rechnerisch bereits etwa 1,2 Mrd. Euro entsprechen.

Damit steigt der Druck auf die gesamte Wertschöpfungskette. Denn Hersteller können elektrische Lkw produzieren - sie können aber nicht allein dafür sorgen, dass Speditionen diese Fahrzeuge wirtschaftlich einsetzen können.

Neue E-Lkw allein lösen das Problem nicht

Neben Daimler Truck treibt auch Volvo AB (ISIN: SE0021628898) die Elektrifizierung seines Nutzfahrzeugportfolios voran. Doch neue Modelle sind nur ein Teil der Transformation.

Ladeinfrastruktur, leistungsfähige Netzanschlüsse und die Wirtschaftlichkeit für Flottenkunden bleiben zentrale Engpässe. Gerade schwere Lkw stellen besondere Anforderungen, weil lange Standzeiten bei hoch ausgelasteten Fahrzeugen teuer werden können.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Die europäischen CO2-Ziele betreffen zwar zunehmend die Neufahrzeuge, auf Europas Straßen bleiben jedoch große bestehende Diesel-Flotten unterwegs. Selbst ein Anteil von 35 Prozent emissionsfreier Neuzulassungen im Jahr 2030 würde den vorhandenen Fahrzeugbestand nicht über Nacht elektrifizieren.

Damit stellt sich eine zusätzliche Frage: Muss jeder Diesel-Lkw durch ein komplett neues Elektrofahrzeug ersetzt werden?

Janus Electric verfolgt einen anderen Weg

Hier setzt Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) an. Das australische Unternehmen baut keine komplett neuen Lkw, sondern rüstet bestehende schwere Dieselfahrzeuge auf batterieelektrischen Betrieb um.

Das System kombiniert die Umrüstung mit austauschbaren Batterien, Charge & Change-Stationen sowie Flotten- und Energiemanagementsoftware. Nach Unternehmensangaben dauert ein Batteriewechsel rund vier Minuten. Die Batterien müssen selbstverständlich weiterhin geladen werden; der Ansatz kann jedoch Ladezeit und Fahrzeugstillstand zeitlich voneinander trennen.

Janus ist bislang kein direkter Profiteur der europäischen CO2-Regulierung und es besteht keine kommerzielle Verbindung zu Daimler Truck oder Volvo. Die Relevanz ist vielmehr thematisch: Sollte Europa die Elektrifizierung tatsächlich von 2 auf rund 35 Prozent der Neuzulassungen beschleunigen müssen, könnte neben neuen Elektro-Lkw auch die Frage nach dem Umgang mit bestehenden Diesel-Fahrzeugen wichtiger werden.

Mehr als 714.000 Kilometer im realen Betrieb

Janus kann inzwischen erste Betriebsdaten vorweisen. Nach Unternehmensangaben haben Fahrzeuge mit dem System insgesamt mehr als 714.000 Kilometer zurückgelegt, über 1.330 MWh Energie genutzt und mehr als 3.800 Batteriewechsel absolviert.

Der größere kommerzielle Test beginnt allerdings erst jetzt. In Nordamerika umfasst das geplante Programm 112 Umrüstungen, davon 87 in den USA und 25 in Kanada. Das US-Auftragsbuch umfasst nach Unternehmensangaben 100 Batteriepacks und einen Bruttoauftragswert von rund 58 Mio. AUD bei fünf Flottenkunden.

Damit verschiebt sich die entscheidende Frage von der technischen Machbarkeit zur Skalierung. Janus muss beweisen, dass Umrüstungen und Batteriewechsel nicht nur im bisherigen Betrieb funktionieren, sondern in größeren Stückzahlen produziert, finanziert und wirtschaftlich betrieben werden können.

Fazit

Der Sprung von 2 auf rund 35 Prozent macht deutlich, wie groß Europas Herausforderung bis 2030 ist. Daimler Trucks mögliche CO2-Kosten von rund 120 Mio. Euro je verfehltem Prozentpunkt zeigen zugleich, dass die Transformation für die Industrie nicht nur eine ökologische, sondern eine handfeste finanzielle Dimension besitzt.

Neue Elektro-Lkw von Daimler Truck, Volvo und anderen Herstellern werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Doch parallel bleibt die Frage, was mit dem bestehenden Diesel-Fuhrpark geschieht. Genau hier positioniert sich Janus Electric mit seinem Umrüst- und Batteriewechselmodell - ohne dass daraus bislang eine direkte Verbindung zum europäischen Markt oder zu den genannten Herstellern abzuleiten wäre.

Die mehr als 714.000 gefahrenen Kilometer liefern erste Praxiserfahrung; die nordamerikanischen Aufträge werden nun zum Skalierungstest. Produktion, Finanzierung, Infrastruktur und wirtschaftlicher Betrieb bleiben entscheidende Hürden.

Europas Problem ist nicht mehr, ob emissionsfreie Lkw existieren - sondern wie aus 2 Prozent in nur wenigen Jahren 35 Prozent werden sollen.

Ich kann als Nächstes die aktuellen Janus-Topartikel gegen diesen Entwurf benchmarken und daraus zwei weitere Themen für dieselbe Woche ableiten, die sich inhaltlich nicht kannibalisieren.

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Janus Electric Holdings Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

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Enthaltene Werte: DE000DTR0CK8,SE0021628898,AU0000395626