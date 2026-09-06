Köln - Rodrigo Deal, Chef des deutschen Kerngeschäfts der Deutschen Telekom, rechnet mit tiefgreifenden ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen durch den Fortschritt der Künstlichen Intelligenz. "In den nächsten fünf Jahren werden wir wieder einen Iphone-Moment erleben", sagte Diehl dem "Kölner Stadt-Anzeiger".
Diehl sprach sich zugleich für hohe Sicherheits- und Kontrollstandards bei der Nutzung der Künstlichen Intelligenz aus: "Niemand kann versprechen, jede Entwicklung dieser Technologie vollständig zu kontrollieren." Umso wichtiger sei es deshalb, bei Daten, Identitäten und Zugriffsrechten und in der Datensicherheit Kontrollen einzubauen.
Hier sieht Diehl einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil der Deutschen Telekom. Die Infrastruktur der Zukunft, in der KI eine zentrale Rolle spiele, brauche einen "Partner des Vertrauens", der diese Technologie erklären, aber auch absichern könne. Mit ihren Kundenbeziehungen sei die Telekom hier der ideale Partner.
Diehl sprach sich zugleich für hohe Sicherheits- und Kontrollstandards bei der Nutzung der Künstlichen Intelligenz aus: "Niemand kann versprechen, jede Entwicklung dieser Technologie vollständig zu kontrollieren." Umso wichtiger sei es deshalb, bei Daten, Identitäten und Zugriffsrechten und in der Datensicherheit Kontrollen einzubauen.
Hier sieht Diehl einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil der Deutschen Telekom. Die Infrastruktur der Zukunft, in der KI eine zentrale Rolle spiele, brauche einen "Partner des Vertrauens", der diese Technologie erklären, aber auch absichern könne. Mit ihren Kundenbeziehungen sei die Telekom hier der ideale Partner.
© 2026 dts Nachrichtenagentur