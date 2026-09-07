Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Wer durch die Hügelketten Pennsylvanias reist, vermutet rund um die idyllischen Wälder kaum ein ökologisches Pulverfass. Doch genau dort schlummert das unsichtbare Erbe einer über 160 Jahre alten Fördergeschichte rund um Öl und Gas im Erdreich. Aus zahllosen verwaisten Bohrlöchern tritt ein Gas empor, das das Weltklima nach und nach aufheizt: Methan. Millionen dieser verlassenen Bohrlöcher gibt es in den USA. Während Washington Fördergelder freigibt und Megakonzerne am Reißbrett planen, packt ein kleines, aber hochgradig spezialisiertes Unternehmen das Übel an der Wurzel und wird zum Problemlöser. Zefiro Methane verstopft Bohrlöcher und generiert sogar Klimazertifikate. Wir analysieren den Trend und beleuchten die Unternehmen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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