VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-07
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62148502.64
|140.2901
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-07
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57539963.71
|76.3129
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-07
|IE00BQQP9XXX
|40700000.000
|4580812490.85
|112.5507
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-09-07
|IE00BDFBTXXX
|34175000.000
|2400253960.50
|70.2342
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-09-07
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|613742236.29
|64.6044
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-07
|IE00BQQP9XXX
|11800000.000
|1405356510.11
|119.0980
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-09-07
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|240208279.06
|70.8997
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-07
|IE00BQQP9XXX
|5550000.000
|384622552.41
|69.3014
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-07
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|166082556.06
|37.3219
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-09-07
|IE00BMC38XXX
|82650000.000
|8751781225.30
|105.8897
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-09-07
|IE00BMDH1XXX
|13100000.000
|118913228.22
|9.0773
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-09-07
|IE00BMDKNXXX
|43450000.000
|625065724.20
|14.3859
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-09-07
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7567198.83
|16.1004
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-09-07
|IE0002PG6XXX
|88950000.000
|1331433900.16
|14.9683
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-09-07
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14148763.66
|22.4584
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-09-07
|IE000YU9KXXX
|21890000.000
|1753533384.56
|80.1066
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-09-07
|IE000B9PQXXX
|680000.000
|18289078.42
|26.8957
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-09-07
|IE0001J5AXXX
|665000.000
|19221962.44
|28.9052
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-09-07
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13846065.53
|19.2306
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-09-07
|IE000M7V9XXX
|42670000.000
|2363707497.54
|55.3951
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-09-07
|IE000NXF8XXX
|9770000.000
|338013695.90
|34.5971
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-09-07
|IE000YYE6XXX
|118500000.000
|7120399309.88
|60.0878
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-07
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68642802.95
|25.1993
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-07
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42013801.35
|27.1057
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-09-07
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13544675.12
|26.5582
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-09-07
|IE0007Y8YXXX
|30450000.000
|887181354.31
|29.1357
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-09-07
|IE000QYDXXXX
|1150000.000
|24647544.89
|21.4326
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-09-07
|IE000YYVSXXX
|3600000.000
|64329148.55
|17.8692
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-09-07
|IE000GLK5XXX
|100000.000
|1977795.07
|19.7780
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