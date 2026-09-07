VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 07
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-04
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62135667.32
|140.2611
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-04
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57521082.47
|76.2879
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-04
|IE00BQQP9XXX
|40500000.000
|4562767765.45
|112.6609
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-09-04
|IE00BDFBTXXX
|34175000.000
|2393060803.30
|70.0237
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-09-04
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|612720001.67
|64.4968
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-04
|IE00BQQP9XXX
|11800000.000
|1410504074.01
|119.5342
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-09-04
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|240201373.90
|70.8977
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-04
|IE00BQQP9XXX
|5550000.000
|384637892.49
|69.3041
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-04
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|166571622.30
|37.4318
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-09-04
|IE00BMC38XXX
|82650000.000
|8752031114.07
|105.8927
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-09-04
|IE00BMDH1XXX
|13100000.000
|117314132.44
|8.9553
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-09-04
|IE00BMDKNXXX
|43450000.000
|627556358.93
|14.4432
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-09-04
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7519053.39
|15.9980
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-09-04
|IE0002PG6XXX
|88950000.000
|1319256965.71
|14.8314
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-09-04
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14154602.99
|22.4676
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-09-04
|IE000YU9KXXX
|21890000.000
|1748722275.61
|79.8868
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-09-04
|IE000B9PQXXX
|660000.000
|17783380.93
|26.9445
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-09-04
|IE0001J5AXXX
|665000.000
|19244278.26
|28.9388
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-09-04
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13870271.06
|19.2643
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-09-04
|IE000M7V9XXX
|42670000.000
|2334153314.09
|54.7024
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-09-04
|IE000NXF8XXX
|9770000.000
|338023385.19
|34.5981
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-09-04
|IE000YYE6XXX
|118600000.000
|7141491933.70
|60.2149
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-04
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68633347.25
|25.1958
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-04
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42015374.44
|27.1067
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-09-04
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13545213.31
|26.5592
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-09-04
|IE0007Y8YXXX
|30450000.000
|882622302.35
|28.9860
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-09-04
|IE000QYDXXXX
|1150000.000
|24632443.77
|21.4195
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-09-04
|IE000YYVSXXX
|3600000.000
|63816039.00
|17.7267
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-09-04
|IE000GLK5XXX
|100000.000
|1979220.00
|19.7922
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