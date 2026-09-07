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WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
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PR Newswire
07.09.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 07

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-04 IE00BF541XXX 443000.000 62135667.32 140.2611
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-04 IE00BF540XXX 754000.000 57521082.47 76.2879
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-09-04 IE00BQQP9XXX 40500000.000 4562767765.45 112.6609
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-09-04 IE00BDFBTXXX 34175000.000 2393060803.30 70.0237
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-09-04 IE00BYWQWXXX 9500000.000 612720001.67 64.4968
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-09-04 IE00BQQP9XXX 11800000.000 1410504074.01 119.5342
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-09-04 IE00BDS67XXX 3388000.000 240201373.90 70.8977
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-09-04 IE00BQQP9XXX 5550000.000 384637892.49 69.3041
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-09-04 IE00BL0BMXXX 4450000.000 166571622.30 37.4318
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-09-04 IE00BMC38XXX 82650000.000 8752031114.07 105.8927
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-09-04 IE00BMDH1XXX 13100000.000 117314132.44 8.9553
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-09-04 IE00BMDKNXXX 43450000.000 627556358.93 14.4432
VanEck New China UCITS ETF 2026-09-04 IE0000H44XXX 470000.000 7519053.39 15.9980
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-09-04 IE0002PG6XXX 88950000.000 1319256965.71 14.8314
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-09-04 IE0005B8WXXX 630000.000 14154602.99 22.4676
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-09-04 IE000YU9KXXX 21890000.000 1748722275.61 79.8868
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-09-04 IE000B9PQXXX 660000.000 17783380.93 26.9445
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-09-04 IE0001J5AXXX 665000.000 19244278.26 28.9388
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-09-04 IE0005TF9XXX 720000.000 13870271.06 19.2643
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-09-04 IE000M7V9XXX 42670000.000 2334153314.09 54.7024
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-09-04 IE000NXF8XXX 9770000.000 338023385.19 34.5981
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-09-04 IE000YYE6XXX 118600000.000 7141491933.70 60.2149
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-04 IE000J6CHXXX 2724000.000 68633347.25 25.1958
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-09-04 IE0007I99XXX 1550000.000 42015374.44 27.1067
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-09-04 IE000SBU1XXX 510000.000 13545213.31 26.5592
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-09-04 IE0007Y8YXXX 30450000.000 882622302.35 28.9860
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-09-04 IE000QYDXXXX 1150000.000 24632443.77 21.4195
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-09-04 IE000YYVSXXX 3600000.000 63816039.00 17.7267
VanEck Agribusiness UCITS ETF 2026-09-04 IE000GLK5XXX 100000.000 1979220.00 19.7922
© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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