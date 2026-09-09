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WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
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PR Newswire
09.09.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 09

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-08 IE00BF541XXX 443000.000 62146921.02 140.2865
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-08 IE00BF540XXX 754000.000 57524085.90 76.2919
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-09-08 IE00BQQP9XXX 40700000.000 4544362853.88 111.6551
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-09-08 IE00BDFBTXXX 34175000.000 2418903664.66 70.7799
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-09-08 IE00BYWQWXXX 9500000.000 614115054.29 64.6437
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-09-08 IE00BQQP9XXX 11800000.000 1395443805.99 118.2579
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-09-08 IE00BDS67XXX 3388000.000 240146889.27 70.8816
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-09-08 IE00BQQP9XXX 5550000.000 376969111.98 67.9224
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-09-08 IE00BL0BMXXX 4450000.000 164796909.70 37.0330
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-09-08 IE00BMC38XXX 82650000.000 8935990908.76 108.1185
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-09-08 IE00BMDH1XXX 13100000.000 119807227.14 9.1456
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-09-08 IE00BMDKNXXX 43450000.000 628417112.59 14.4630
VanEck New China UCITS ETF 2026-09-08 IE0000H44XXX 470000.000 7558741.76 16.0824
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-09-08 IE0002PG6XXX 88950000.000 1340725353.37 15.0728
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-09-08 IE0005B8WXXX 630000.000 14095427.90 22.3737
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-09-08 IE000YU9KXXX 21890000.000 1791138766.20 81.8245
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-09-08 IE000B9PQXXX 680000.000 17920529.93 26.3537
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-09-08 IE0001J5AXXX 665000.000 19058591.09 28.6595
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-09-08 IE0005TF9XXX 720000.000 13459781.99 18.6941
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-09-08 IE000M7V9XXX 42670000.000 2389376914.66 55.9966
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-09-08 IE000NXF8XXX 9770000.000 338511247.01 34.6480
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-09-08 IE000YYE6XXX 118500000.000 7108571211.86 59.9879
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-08 IE000J6CHXXX 2724000.000 68618808.75 25.1905
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-09-08 IE0007I99XXX 1550000.000 41312821.45 26.6534
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-09-08 IE000SBU1XXX 510000.000 13305108.00 26.0884
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-09-08 IE0007Y8YXXX 30450000.000 891865126.37 29.2895
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-09-08 IE000QYDXXXX 1150000.000 24478721.11 21.2858
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-09-08 IE000YYVSXXX 3600000.000 64852434.89 18.0146
VanEck Agribusiness UCITS ETF 2026-09-08 IE000GLK5XXX 100000.000 1975425.83 19.7543
© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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