VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-08
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62146921.02
|140.2865
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-08
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57524085.90
|76.2919
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-08
|IE00BQQP9XXX
|40700000.000
|4544362853.88
|111.6551
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-09-08
|IE00BDFBTXXX
|34175000.000
|2418903664.66
|70.7799
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-09-08
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|614115054.29
|64.6437
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-08
|IE00BQQP9XXX
|11800000.000
|1395443805.99
|118.2579
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-09-08
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|240146889.27
|70.8816
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-08
|IE00BQQP9XXX
|5550000.000
|376969111.98
|67.9224
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-08
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|164796909.70
|37.0330
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-09-08
|IE00BMC38XXX
|82650000.000
|8935990908.76
|108.1185
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-09-08
|IE00BMDH1XXX
|13100000.000
|119807227.14
|9.1456
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-09-08
|IE00BMDKNXXX
|43450000.000
|628417112.59
|14.4630
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-09-08
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7558741.76
|16.0824
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-09-08
|IE0002PG6XXX
|88950000.000
|1340725353.37
|15.0728
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-09-08
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14095427.90
|22.3737
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-09-08
|IE000YU9KXXX
|21890000.000
|1791138766.20
|81.8245
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-09-08
|IE000B9PQXXX
|680000.000
|17920529.93
|26.3537
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-09-08
|IE0001J5AXXX
|665000.000
|19058591.09
|28.6595
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-09-08
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13459781.99
|18.6941
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-09-08
|IE000M7V9XXX
|42670000.000
|2389376914.66
|55.9966
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-09-08
|IE000NXF8XXX
|9770000.000
|338511247.01
|34.6480
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-09-08
|IE000YYE6XXX
|118500000.000
|7108571211.86
|59.9879
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-08
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68618808.75
|25.1905
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-08
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|41312821.45
|26.6534
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-09-08
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13305108.00
|26.0884
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-09-08
|IE0007Y8YXXX
|30450000.000
|891865126.37
|29.2895
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-09-08
|IE000QYDXXXX
|1150000.000
|24478721.11
|21.2858
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-09-08
|IE000YYVSXXX
|3600000.000
|64852434.89
|18.0146
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-09-08
|IE000GLK5XXX
|100000.000
|1975425.83
|19.7543
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