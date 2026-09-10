VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-09
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62106277.96
|140.1948
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-09
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57426305.99
|76.1622
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-09
|IE00BQQP9XXX
|40750000.000
|4589556244.75
|112.6271
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-09-09
|IE00BDFBTXXX
|34175000.000
|2431847969.17
|71.1587
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-09-09
|IE00BYWQWXXX
|9550000.000
|612174572.57
|64.1020
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-09
|IE00BQQP9XXX
|11850000.000
|1413515885.79
|119.2840
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-09-09
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|240040346.01
|70.8502
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-09
|IE00BQQP9XXX
|5550000.000
|373606073.99
|67.3164
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-09
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|163581057.52
|36.7598
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-09-09
|IE00BMC38XXX
|82750000.000
|8969062191.37
|108.3875
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-09-09
|IE00BMDH1XXX
|13100000.000
|119790853.58
|9.1443
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-09-09
|IE00BMDKNXXX
|43200000.000
|609290436.89
|14.1039
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-09-09
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7482722.97
|15.9207
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-09-09
|IE0002PG6XXX
|88950000.000
|1339012430.62
|15.0535
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-09-09
|IE0005B8WXXX
|680000.000
|15044581.35
|22.1244
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-09-09
|IE000YU9KXXX
|21890000.000
|1733617940.11
|79.1968
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-09-09
|IE000B9PQXXX
|680000.000
|17697593.10
|26.0259
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-09-09
|IE0001J5AXXX
|665000.000
|19036057.09
|28.6256
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-09-09
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13380545.72
|18.5841
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-09-09
|IE000M7V9XXX
|42670000.000
|2383895587.62
|55.8682
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-09-09
|IE000NXF8XXX
|9720000.000
|337599055.55
|34.7324
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-09-09
|IE000YYE6XXX
|118500000.000
|7017685125.34
|59.2210
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-09
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68459746.71
|25.1321
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-09
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|40965574.93
|26.4294
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-09-09
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13193589.20
|25.8698
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-09-09
|IE0007Y8YXXX
|30450000.000
|883549500.01
|29.0164
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-09-09
|IE000QYDXXXX
|1150000.000
|24310320.16
|21.1394
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-09-09
|IE000YYVSXXX
|3600000.000
|63631650.00
|17.6755
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-09-09
|IE000GLK5XXX
|100000.000
|1979889.43
|19.7989
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