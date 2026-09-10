Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 10.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Mehr als 4,5 Mrd. USD US-Staatsgeld für alte Bohrlöcher, diese Aktie räumt auf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
10.09.26 | 09:18
97,10 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
97,0797,1209:20
97,0897,1209:20
PR Newswire
10.09.2026 08:06 Uhr
128 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 10

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-09 IE00BF541XXX 443000.000 62106277.96 140.1948
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-09 IE00BF540XXX 754000.000 57426305.99 76.1622
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-09-09 IE00BQQP9XXX 40750000.000 4589556244.75 112.6271
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-09-09 IE00BDFBTXXX 34175000.000 2431847969.17 71.1587
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-09-09 IE00BYWQWXXX 9550000.000 612174572.57 64.1020
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-09-09 IE00BQQP9XXX 11850000.000 1413515885.79 119.2840
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-09-09 IE00BDS67XXX 3388000.000 240040346.01 70.8502
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-09-09 IE00BQQP9XXX 5550000.000 373606073.99 67.3164
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-09-09 IE00BL0BMXXX 4450000.000 163581057.52 36.7598
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-09-09 IE00BMC38XXX 82750000.000 8969062191.37 108.3875
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-09-09 IE00BMDH1XXX 13100000.000 119790853.58 9.1443
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-09-09 IE00BMDKNXXX 43200000.000 609290436.89 14.1039
VanEck New China UCITS ETF 2026-09-09 IE0000H44XXX 470000.000 7482722.97 15.9207
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-09-09 IE0002PG6XXX 88950000.000 1339012430.62 15.0535
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-09-09 IE0005B8WXXX 680000.000 15044581.35 22.1244
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-09-09 IE000YU9KXXX 21890000.000 1733617940.11 79.1968
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-09-09 IE000B9PQXXX 680000.000 17697593.10 26.0259
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-09-09 IE0001J5AXXX 665000.000 19036057.09 28.6256
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-09-09 IE0005TF9XXX 720000.000 13380545.72 18.5841
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-09-09 IE000M7V9XXX 42670000.000 2383895587.62 55.8682
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-09-09 IE000NXF8XXX 9720000.000 337599055.55 34.7324
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-09-09 IE000YYE6XXX 118500000.000 7017685125.34 59.2210
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-09 IE000J6CHXXX 2724000.000 68459746.71 25.1321
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-09-09 IE0007I99XXX 1550000.000 40965574.93 26.4294
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-09-09 IE000SBU1XXX 510000.000 13193589.20 25.8698
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-09-09 IE0007Y8YXXX 30450000.000 883549500.01 29.0164
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-09-09 IE000QYDXXXX 1150000.000 24310320.16 21.1394
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-09-09 IE000YYVSXXX 3600000.000 63631650.00 17.6755
VanEck Agribusiness UCITS ETF 2026-09-09 IE000GLK5XXX 100000.000 1979889.43 19.7989
© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.