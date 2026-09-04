VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 04
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-03
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62124009.19
|140.2348
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-03
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57540435.59
|76.3136
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-03
|IE00BQQP9XXX
|40200000.000
|4601131758.92
|114.4560
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-09-03
|IE00BDFBTXXX
|34175000.000
|2413788183.49
|70.6302
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-09-03
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|606467260.27
|63.8387
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-09-03
|IE00BQQP9XXX
|11800000.000
|1429397999.67
|121.1354
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-09-03
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|239864098.93
|70.7981
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-03
|IE00BQQP9XXX
|5550000.000
|391517958.20
|70.5438
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-03
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|166436003.53
|37.4013
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-09-03
|IE00BMC38XXX
|82700000.000
|8480793591.11
|102.5489
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-09-03
|IE00BMDH1XXX
|13100000.000
|116441511.71
|8.8887
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-09-03
|IE00BMDKNXXX
|43350000.000
|626071700.62
|14.4423
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-09-03
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7471131.67
|15.8960
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-09-03
|IE0002PG6XXX
|88950000.000
|1328843498.25
|14.9392
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-09-03
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14175970.07
|22.5015
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-09-03
|IE000YU9KXXX
|21940000.000
|1735725365.20
|79.1124
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-09-03
|IE000B9PQXXX
|660000.000
|18029648.00
|27.3176
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-09-03
|IE0001J5AXXX
|665000.000
|19260380.18
|28.9630
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-09-03
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13889791.61
|19.2914
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-09-03
|IE000M7V9XXX
|42670000.000
|2327520375.31
|54.5470
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-09-03
|IE000NXF8XXX
|9720000.000
|338186086.18
|34.7928
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-09-03
|IE000YYE6XXX
|118750000.000
|7205667893.88
|60.6793
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-09-03
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68664974.30
|25.2074
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-09-03
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42614708.78
|27.4934
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-09-03
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13352210.13
|26.7044
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-09-03
|IE0007Y8YXXX
|30450000.000
|878964559.26
|28.8658
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-09-03
|IE000QYDXXXX
|1150000.000
|24668504.43
|21.4509
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-09-03
|IE000YYVSXXX
|3600000.000
|62831533.08
|17.4532
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