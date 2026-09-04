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WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
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PR Newswire
04.09.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 04

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-03 IE00BF541XXX 443000.000 62124009.19 140.2348
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-03 IE00BF540XXX 754000.000 57540435.59 76.3136
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-09-03 IE00BQQP9XXX 40200000.000 4601131758.92 114.4560
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-09-03 IE00BDFBTXXX 34175000.000 2413788183.49 70.6302
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-09-03 IE00BYWQWXXX 9500000.000 606467260.27 63.8387
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-09-03 IE00BQQP9XXX 11800000.000 1429397999.67 121.1354
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-09-03 IE00BDS67XXX 3388000.000 239864098.93 70.7981
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-09-03 IE00BQQP9XXX 5550000.000 391517958.20 70.5438
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-09-03 IE00BL0BMXXX 4450000.000 166436003.53 37.4013
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-09-03 IE00BMC38XXX 82700000.000 8480793591.11 102.5489
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-09-03 IE00BMDH1XXX 13100000.000 116441511.71 8.8887
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-09-03 IE00BMDKNXXX 43350000.000 626071700.62 14.4423
VanEck New China UCITS ETF 2026-09-03 IE0000H44XXX 470000.000 7471131.67 15.8960
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-09-03 IE0002PG6XXX 88950000.000 1328843498.25 14.9392
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-09-03 IE0005B8WXXX 630000.000 14175970.07 22.5015
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-09-03 IE000YU9KXXX 21940000.000 1735725365.20 79.1124
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-09-03 IE000B9PQXXX 660000.000 18029648.00 27.3176
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-09-03 IE0001J5AXXX 665000.000 19260380.18 28.9630
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-09-03 IE0005TF9XXX 720000.000 13889791.61 19.2914
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-09-03 IE000M7V9XXX 42670000.000 2327520375.31 54.5470
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-09-03 IE000NXF8XXX 9720000.000 338186086.18 34.7928
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-09-03 IE000YYE6XXX 118750000.000 7205667893.88 60.6793
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-09-03 IE000J6CHXXX 2724000.000 68664974.30 25.2074
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-09-03 IE0007I99XXX 1550000.000 42614708.78 27.4934
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-09-03 IE000SBU1XXX 500000.000 13352210.13 26.7044
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-09-03 IE0007Y8YXXX 30450000.000 878964559.26 28.8658
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-09-03 IE000QYDXXXX 1150000.000 24668504.43 21.4509
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-09-03 IE000YYVSXXX 3600000.000 62831533.08 17.4532
© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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