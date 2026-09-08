Zürich - ABB hat mit dem britischen Nukleartechnologieunternehmen Rolls-Royce SMR eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei kleinen modularen Kernreaktoren unterzeichnet. Die beiden Unternehmen wollen prüfen, wie Technologien von ABB beim Bau solcher Kernkraftwerke eingesetzt werden können. Dabei geht es vor allem um Automatisierungs- und Elektrifizierungslösungen von ABB, wie der Industriekonzern am Dienstag mitteilte. Diese sollen dazu beitragen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab