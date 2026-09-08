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WKN: A41BMV | ISIN: SE0025166416 | Ticker-Symbol: 6V6
Frankfurt
07.09.26 | 08:09
0,035 Euro
0,00 % 0,000
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Software
Aktienmarkt
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Unternehmen / AktienKurs%
BIOXCEL THERAPEUTICS INC0,0500,00 %
DATALOGIC SPA5,5700,00 %
SPOTR GROUP AB0,0350,00 %
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