The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.09.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2026
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ISIN Name
IT0004053440 DATALOGIC EO -,52
SE0025166416 SPOTR GROUP AB O.N.
US09075P2048 BIOXCEL THERAP.INC.NEW
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2026
.
ISIN Name
IT0004053440 DATALOGIC EO -,52
SE0025166416 SPOTR GROUP AB O.N.
US09075P2048 BIOXCEL THERAP.INC.NEW
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