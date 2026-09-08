Die Libra Academy wurde von Juristen für Juristen entwickelt und bringt Lernressourcen, Anwendungsbeispiele und eine europäische Nutzergemeinschaft zusammen, um die Einführung von KI und den Kundenerfolg zu beschleunigen.

Wolters Kluwer Legal Regulatory gab heute den Start der "Libra Academy" bekannt, einer neuen Lern- und Schulungsplattform für den KI-Arbeitsbereich des Unternehmens Libra by Wolters Kluwer. Er ermöglicht Juristen die Integration von KI in ihre täglichen Arbeitsabläufe.

Da Rechtsabteilungen zunehmend bestrebt sind, über die Experimentierphase hinauszugehen und messbare Produktivitätssteigerungen zu erzielen, stehen sie vor einer neuen Herausforderung: Sie müssen mit einer KI-Landschaft Schritt halten, die sich schneller weiterentwickelt als traditionelle Schulungen. Ständig entstehen neue Funktionen, Modelle und Anwendungsfälle, was es für vielbeschäftigte Juristen schwierig macht, auf dem Laufenden zu bleiben und gleichzeitig die Anforderungen ihres Arbeitsalltags zu bewältigen. Die Libra Academy wurde ins Leben gerufen, um diese Lücke zu schließen. Sie ist direkt in die Libra-Plattform integriert und bietet kontinuierliches Lernen, das sich gemeinsam mit der Plattform weiterentwickelt. So unterstützt sie Kunden dabei, praktische Fähigkeiten aufzubauen, neue Funktionen schneller zu nutzen und den maximalen Nutzen aus ihrer Investition in KI für den Rechtsbereich zu ziehen. Die von Juristen für Juristen entwickelte Academy bietet Schulungen im eigenen Tempo, Live-Webinare, praktische Anwendungsbeispiele in der jeweiligen Landessprache sowie eine Community von Juristen aus ganz Europa. So entsteht eine kollaborative Lernumgebung, in der Kunden sowohl von Libra-Experten als auch von Kollegen lernen können, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.

"Im juristischen Bereich geht es längst nicht mehr darum, ob KI einen Mehrwert schaffen kann. Die Frage lautet nun, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter dabei unterstützen können, KI in ihrer täglichen Arbeit effektiv einzusetzen", sagte Dr. Yannek Wloch, Director Legal Engineering Libra by Wolters Kluwer "Die Libra Academy soll diese Lücke schließen, indem sie praktische Anleitungen, bewährte Anwendungsbeispiele und eine Lerngemeinschaft bietet, die den Kunden hilft, schneller Ergebnisse zu erzielen."

"Die erste Version der Libra Academy in Deutschland stieß auf großes Interesse. Das, bestätigt, dass Juristen sehr daran gelegen ist, praktische KI-Kenntnisse aufzubauen und sich zu vernetzen. Wir freuen uns darauf, die neue Academy Kunden in ganz Europa zugänglich zu machen und sie dabei zu unterstützen, KI im Rechtsbereich möglichst optimal zu nutzen", sagte Anja Koch, Partnership Manager Libra by Wolters Kluwer

Die Academy orientiert sich an der tatsächlichen Arbeitsweise von Juristen. Durch die Kombination aus praktischen Anwendungsbeispielen, arbeitsablaufbasiertem Lernen und fachkundiger Anleitung unterstützt sie Kunden dabei, über die bloße Erkundung der KI hinauszugehen und Libra produktiv in der täglichen juristischen Recherche, bei der Ausarbeitung von Texten und bei der Prüfung einzusetzen, sodass das Gelernte schnell in praktische Ergebnisse umgesetzt werden kann.

Die Libra Academy ist in jeder Lizenz "Libra by Wolters Kluwer" enthalten. Dies spiegelt das umfassende Engagement von Wolters Kluwer wider, Juristen bei der verantwortungsbewussten und effektiven Nutzung von KI zu unterstützen.

Über Wolters Kluwer

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Wolters Kluwer meldete für das Jahr 2025 einen Jahresumsatz von 6,1 Mrd. EUR. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 21.100 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

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