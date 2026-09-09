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WKN: A14UTJ | ISIN: IE00BWY4ZF18 | Ticker-Symbol: C5H
Frankfurt
09.09.26 | 08:03
2,790 Euro
-0,36 % -0,010
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ISEQ-20
1-Jahres-Chart
CAIRN HOMES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAIRN HOMES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,7852,86509:59
Dow Jones News
09.09.2026 08:33 Uhr
193 Leser
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(1)

Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 

Cairn Homes Plc (CRN) 
Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 
09-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 September 2026 
  
Cairn Homes plc (the "Company") 
Transaction in own shares 
  
The Company announces that on 8 September 2026 it purchased a total of 147,840 of its ordinary shares of EUR 0.001 each 
(the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody 
Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. 
  
                  Euronext London Stock 
                  Dublin  Exchange 
Number of ordinary shares     98,578  49,262 
purchased 
Highest price paid (per ordinary  EUR2.8050  GBP2.4100 
share) 
Lowest price paid (per ordinary  EUR2.7700  GBP2.3800 
share) 
Volume weighted average price paid EUR2.7902  GBP2.3963 
(per ordinary share)

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 September 2026.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 628,365,176 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts: Cairn Homes plc +353 1 696 4600 Tara Grimley, Company Secretary

Appendix Transaction Details 

Issuer Name    Cairn Homes plc 
LEI        635400DPX6WP2KKDOA83 
ISIN       IE00BWY4ZF18 
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC 
Intermediary Code GDBSIE21XXX 
Timezone     BST 
Currency     EUR & GBP

Euronext Dublin 

Number of Shares  Price per Share (EUR)   Trading venue  Time of transaction   Transaction Reference Number 
1,394        2.7850          XDUB       08:18:47        00030985297TRDU0 
84         2.7850          XDUB       08:29:13        00030985306TRDU0 
1,333        2.7850          XDUB       08:29:13        00030985308TRDU0 
1,253        2.7850          XDUB       08:29:13        00030985307TRDU0 
1,376        2.7800          XDUB       08:33:44        00030985354TRDU0 
1,287        2.7750          XDUB       08:45:38        00030985391TRDU0 
1,349        2.7750          XDUB       08:57:34        00030985474TRDU0 
1,416        2.7750          XDUB       09:05:44        00030985537TRDU0 
1,375        2.7750          XDUB       09:14:20        00030985586TRDU0 
1,411        2.7750          XDUB       09:22:39        00030985626TRDU0 
1,482        2.7750          XDUB       09:31:26        00030985656TRDU0 
203         2.7750          XDUB       09:40:51        00030985697TRDU0 
448         2.7750          XDUB       09:42:09        00030985701TRDU0 
1,020        2.7750          XDUB       09:42:09        00030985700TRDU0 
2,360        2.7700          XDUB       09:50:49        00030985749TRDU0 
1,417        2.7850          XDUB       10:16:05        00030985859TRDU0 
1,305        2.7850          XDUB       10:17:35        00030985864TRDU0 
1,474        2.7950          XDUB       10:34:55        00030985912TRDU0 
1,266        2.7950          XDUB       10:40:07        00030985936TRDU0 
1,295        2.7950          XDUB       10:53:36        00030985967TRDU0 
1,507        2.7950          XDUB       10:53:36        00030985966TRDU0 
1,244        2.7900          XDUB       10:53:39        00030985969TRDU0 
1,256        2.7900          XDUB       10:53:39        00030985968TRDU0 
1,398        2.8000          XDUB       11:21:05        00030986035TRDU0 
1,284        2.8050          XDUB       11:39:22        00030986105TRDU0 
1,349        2.8000          XDUB       11:48:53        00030986143TRDU0 
1,274        2.8000          XDUB       11:50:54        00030986147TRDU0 
1,255        2.8000          XDUB       12:11:22        00030986206TRDU0 
1,281        2.8000          XDUB       12:11:22        00030986205TRDU0 
41         2.7950          XDUB       12:11:22        00030986207TRDU0 
83         2.7950          XDUB       12:11:22        00030986208TRDU0 
18         2.7950          XDUB       12:11:22        00030986209TRDU0 
1,368        2.7950          XDUB       12:30:05        00030986247TRDU0 
1,324        2.8000          XDUB       12:41:44        00030986278TRDU0 
1,308        2.8000          XDUB       12:51:29        00030986298TRDU0 
1,247        2.8000          XDUB       13:00:40        00030986334TRDU0 
1,259        2.8000          XDUB       13:14:15        00030986390TRDU0 
1,372        2.8000          XDUB       13:14:15        00030986389TRDU0 
1,211        2.8000          XDUB       13:31:31        00030986455TRDU0 
1,251        2.8000          XDUB       13:31:31        00030986458TRDU0 
1,249        2.8000          XDUB       13:31:31        00030986457TRDU0 
99         2.8000          XDUB       13:31:31        00030986456TRDU0 
1,393        2.8000          XDUB       13:46:42        00030986566TRDU0 
1,355        2.8000          XDUB       13:54:20        00030986628TRDU0 
1,452        2.8000          XDUB       14:01:00        00030986708TRDU0 
1,513        2.8000          XDUB       14:08:26        00030986754TRDU0 
1,290        2.7950          XDUB       14:12:02        00030986778TRDU0 
1,353        2.7950          XDUB       14:22:14        00030986824TRDU0 
1,448        2.7950          XDUB       14:28:47        00030986856TRDU0 
1,280        2.7900          XDUB       14:29:23        00030986875TRDU0 
1,309        2.7900          XDUB       14:29:23        00030986874TRDU0 
1,120        2.7850          XDUB       14:31:02        00030986892TRDU0 
524         2.7850          XDUB       14:44:09        00030986945TRDU0 
1,483        2.7900          XDUB       14:45:19        00030986959TRDU0 
1,502        2.7900          XDUB       14:49:42        00030986980TRDU0 
1,344        2.7950          XDUB       14:54:21        00030987013TRDU0 
1,300        2.7900          XDUB       14:58:08        00030987041TRDU0 
2,424        2.7900          XDUB       14:58:08        00030987040TRDU0 
1,285        2.7850          XDUB       15:02:45        00030987065TRDU0 
725         2.7850          XDUB       15:13:24        00030987166TRDU0 
528         2.7850          XDUB       15:13:24        00030987165TRDU0 
663         2.7850          XDUB       15:17:10        00030987179TRDU0 
688         2.7850          XDUB       15:17:10        00030987178TRDU0 
707         2.7850          XDUB       15:21:27        00030987240TRDU0 
801         2.7850          XDUB       15:21:27        00030987239TRDU0 
119         2.7850          XDUB       15:26:27        00030987262TRDU0 
914         2.7850          XDUB       15:26:27        00030987261TRDU0 
314         2.7850          XDUB       15:26:27        00030987260TRDU0 
1,315        2.7850          XDUB       15:30:38        00030987287TRDU0 
615         2.7850          XDUB       15:34:46        00030987347TRDU0 
498         2.7850          XDUB       15:34:46        00030987346TRDU0 
182         2.7850          XDUB       15:34:46        00030987345TRDU0 
1,275        2.7750          XDUB       15:38:45        00030987381TRDU0 
1,312        2.7750          XDUB       15:38:45        00030987380TRDU0 
1,322        2.7750          XDUB       15:38:45        00030987379TRDU0 
1,180        2.7800          XDUB       15:51:44        00030987548TRDU0 
58         2.7850          XDUB       15:55:23        00030987559TRDU0
6          2.7850          XDUB       15:55:23        00030987560TRDU0 
1,234        2.7850          XDUB       15:55:23        00030987561TRDU0 
1,900        2.7950          XDUB       16:12:32        00030987781TRDU0 
519         2.7950          XDUB       16:12:32        00030987780TRDU0 
1,602        2.7950          XDUB       16:12:32        00030987782TRDU0 
512         2.7950          XDUB       16:12:32        00030987783TRDU0 
643         2.7950          XDUB       16:12:32        00030987784TRDU0 
1,376        2.7950          XDUB       16:13:39        00030987796TRDU0 
1,440        2.7950          XDUB       16:17:21        00030987849TRDU0 
1,671        2.8000          XDUB       16:22:28        00030987947TRDU0 
1,452        2.8000          XDUB       16:22:28        00030987946TRDU0 
1,406        2.8000          XDUB       16:22:28        00030987948TRDU0

London Stock Exchange 

Number of Shares  Price per Share (GBP)   Trading venue  Time of transaction   Transaction Reference Number 
200         2.3900          XLON       08:20:04        00030985298TRDU0 
2,208        2.3900          XLON       08:33:44        00030985353TRDU0 
1,642        2.3900          XLON       08:33:44        00030985352TRDU0 
709         2.3900          XLON       08:33:44        00030985351TRDU0 
135         2.3900          XLON       08:33:44        00030985350TRDU0 
509         2.3850          XLON       09:07:33        00030985547TRDU0 
568         2.3850          XLON       09:07:33        00030985546TRDU0 
1,108        2.3850          XLON       09:20:20        00030985610TRDU0 
1,185        2.3800          XLON       09:24:56        00030985633TRDU0 
932         2.3800          XLON       09:37:40        00030985686TRDU0 
822         2.3800          XLON       09:37:40        00030985685TRDU0 
110         2.3900          XLON       10:16:20        00030985860TRDU0 
911         2.3900          XLON       10:16:31        00030985861TRDU0 
640         2.4050          XLON       10:36:46        00030985933TRDU0 
563         2.4050          XLON       10:36:46        00030985932TRDU0 
105         2.4000          XLON       10:47:49        00030985954TRDU0 
1,124        2.4050          XLON       10:52:07        00030985961TRDU0 
1,062        2.4050          XLON       11:18:13        00030986022TRDU0 
865         2.4100          XLON       11:45:46        00030986141TRDU0 
1,202        2.4100          XLON       11:45:46        00030986140TRDU0 
2,112        2.4050          XLON       11:48:53        00030986142TRDU0 
1,063        2.4050          XLON       11:50:54        00030986146TRDU0 
1,231        2.4050          XLON       12:21:08        00030986225TRDU0 
705         2.4000          XLON       12:42:20        00030986280TRDU0 
351         2.4000          XLON       12:54:06        00030986309TRDU0 
402         2.4000          XLON       12:54:06        00030986308TRDU0 
1,205        2.4050          XLON       13:34:45        00030986475TRDU0 
560         2.4050          XLON       13:38:01        00030986507TRDU0 
421         2.4050          XLON       13:38:01        00030986506TRDU0 
2,101        2.4000          XLON       13:50:17        00030986579TRDU0 
1,201        2.4000          XLON       14:15:58        00030986795TRDU0 
1,055        2.4000          XLON       14:29:04        00030986867TRDU0 
1,105        2.3950          XLON       14:29:23        00030986873TRDU0 
1,102        2.3900          XLON       14:40:15        00030986927TRDU0 
2,076        2.3950          XLON       14:58:08        00030987039TRDU0 
1,103        2.3950          XLON       14:58:08        00030987038TRDU0 
2,064        2.3900          XLON       15:02:45        00030987064TRDU0 
1,124        2.3900          XLON       15:28:56        00030987284TRDU0 
1,163        2.3900          XLON       15:30:23        00030987286TRDU0 
1,070        2.3850          XLON       15:38:45        00030987378TRDU0 
1,101        2.3850          XLON       15:38:45        00030987377TRDU0 
1,057        2.3850          XLON       15:38:45        00030987376TRDU0 
334         2.4000          XLON       16:03:35        00030987661TRDU0 
823         2.4000          XLON       16:03:35        00030987660TRDU0 
1,219        2.4000          XLON       16:06:13        00030987724TRDU0 
1,014        2.4000          XLON       16:12:28        00030987779TRDU0 
110         2.4000          XLON       16:12:28        00030987778TRDU0 
975         2.4050          XLON       16:18:39        00030987857TRDU0 
89         2.4050          XLON       16:18:39        00030987856TRDU0 
1,120        2.4050          XLON       16:22:15        00030987941TRDU0 
1,225        2.4050          XLON       16:22:15        00030987940TRDU0 
6          2.4100          XLON       16:28:23        00030988019TRDU0 
375         2.4100          XLON       16:29:29        00030988034TRDU0

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     IE00BWY4ZF18 
Category Code: POS 
TIDM:     CRN 
LEI Code:   635400DPX6WP2KKDOA83 
Sequence No.: 442622 
EQS News ID:  2396064 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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