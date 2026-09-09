Le 9 septembre/September 2026Spirit Blockchain Capital Inc. (SPIR) has announced a name and symbol change to Impauer Technologies Inc. (IMPR).Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on September 10, 2026.Disclosure documents are available at www.thecse.com.Please note that all open orders will be canceled at the end of business on September 9, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders._________________________Spirit Blockchain Capital Inc. (SPIR) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Impauer Technologies Inc. (IMPR).Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 10 septembre 2026.Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 9 septembre 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 10 SEPT 2026Old Symbol/Vieux Symbole: SPIRNew Symbol/Nouveau Symbole: IMPRNew CUSIP/ Nouveau CUSIP: 45258P 10 8New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 45258P 10 8 0Old/Vieux CUSIP & ISIN: 84859H207/CA84859H2072If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.