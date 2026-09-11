The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.09.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2026
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ISIN Name
CA53620R1091 LION COPPER AND GOLD CORP
CA84859H2072 SPIRIT BLOCKCHAIN CAP.
GB00BF93WP34 CYANCONNODE HLDGS LS-,02
GB00BPDX1XXX VALOUR STOXX BITCOIN SUIS
US025816CXXX AMER.EXPRESS 21/UND. FLR
US6443931000 NEW FORTRESS ENERGY CL.A
US6748705067 OCEAN POWER TECH. DL-,01
US8816242098 TEVA PHARMACEUT. SP.ADR
US91864C1071 BARINTHUS BIO (SP.ADR)/1
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2026
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ISIN Name
CA53620R1091 LION COPPER AND GOLD CORP
CA84859H2072 SPIRIT BLOCKCHAIN CAP.
GB00BF93WP34 CYANCONNODE HLDGS LS-,02
GB00BPDX1XXX VALOUR STOXX BITCOIN SUIS
US025816CXXX AMER.EXPRESS 21/UND. FLR
US6443931000 NEW FORTRESS ENERGY CL.A
US6748705067 OCEAN POWER TECH. DL-,01
US8816242098 TEVA PHARMACEUT. SP.ADR
US91864C1071 BARINTHUS BIO (SP.ADR)/1
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