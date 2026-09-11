Das Instrument NM1 GB00BMFCRZ80 SATSUMA TECH. LS -,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2026The instrument NM1 GB00BMFCRZ80 SATSUMA TECH. LS -,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.09.2026Das Instrument 7ST0 SE0016101521 ADV. SOLTEC.SWE. AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.09.2026The instrument 7ST0 SE0016101521 ADV. SOLTEC.SWE. AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2026 and ex capital adjustment on 14.09.2026Das Instrument JN9 CA84859H2072 SPIRIT BLOCKCHAIN CAP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.09.2026The instrument JN9 CA84859H2072 SPIRIT BLOCKCHAIN CAP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2026 and ex capital adjustment on 14.09.2026Das Instrument CUAN GB00BF93WP34 CYANCONNODE HLDGS LS-,02 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.09.2026The instrument CUAN GB00BF93WP34 CYANCONNODE HLDGS LS-,02 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2026 and ex capital adjustment on 14.09.2026Das Instrument CUV BMG7403L1046 REALORD TECHNOLOG.HD -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.09.2026The instrument CUV BMG7403L1046 REALORD TECHNOLOG.HD -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2026 and ex capital adjustment on 14.09.2026Das Instrument TEV US8816242098 TEVA PHARMACEUT. SP.ADR EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.09.2026The instrument TEV US8816242098 TEVA PHARMACEUT. SP.ADR EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2026 and ex capital adjustment on 14.09.2026Das Instrument QR20 CA53620R1091 LION COPPER AND GOLD CORP EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.09.2026The instrument QR20 CA53620R1091 LION COPPER AND GOLD CORP EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.09.2026 and ex capital adjustment on 14.09.2026