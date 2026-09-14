The following instruments on XETRA do have their first trading 14.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.09.2026
Aktien
1 US69367T1088 PT United Tractors Tbk ADR
2 US92348W1071 Verisure PLC ADR
3 US9612147077 Westpac Banking Corp. ADR
4 US2893951051 Elmet Group Co.
5 CA45258P1080 Impauer Technologies Inc.
6 CA53621C1014 Lion Copper Corp.
7 US6443933089 New Fortress Energy Inc.
8 US6748706057 Ocean Power Technologies Inc.
9 IL0006290147 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Anleihen
1 US03027XCXXX American Tower Corp.
2 US052769AXXX Autodesk Inc.
3 US31428XEXXX Fedex Corp.
4 FR001401AXXX Orange S.A.
5 FR001401AXXX Orange S.A.
6 XS3498804XXX Parker-Hannifin Corp.
7 XS3498804XXX Parker-Hannifin Corp.
8 US969457CXXX The Williams Companies Inc.
9 XS3498992XXX Uber Technologies Inc.
10 XS3498991XXX Uber Technologies Inc.
11 XS3504841XXX Loomis AB
12 XS2289895XXX Petra Diamonds US$ Treasury PLC
13 XS3498991XXX Uber Technologies Inc.
14 XS3498992XXX Uber Technologies Inc.
15 USH42097FXXX UBS Group AG
16 USH42097FXXX UBS Group AG
17 USP989MJCXXX YPF S.A.
18 US02005NCXXX Ally Financial Inc.
19 US219868CXXX Corporación Andina de Fomento
20 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
21 XS3498992XXX Uber Technologies Inc.
22 US91282CRXXX United States of America
23 XS3489943XXX Advanzia Bank S.A.
24 US023608AXXX Ameren Corp.
25 US03027XCXXX American Tower Corp.
26 US052769AXXX Autodesk Inc.
27 US58733RAXXX Mercadolibre Inc.
28 FR001401AXXX Orange S.A.
29 FR001401AXXX Orange S.A.
30 XS3498804XXX Parker-Hannifin Corp.
31 US88167AAXXX Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
32 US88167AAXXX Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
33 US969457CXXX The Williams Companies Inc.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.09.2026
Aktien
1 US69367T1088 PT United Tractors Tbk ADR
2 US92348W1071 Verisure PLC ADR
3 US9612147077 Westpac Banking Corp. ADR
4 US2893951051 Elmet Group Co.
5 CA45258P1080 Impauer Technologies Inc.
6 CA53621C1014 Lion Copper Corp.
7 US6443933089 New Fortress Energy Inc.
8 US6748706057 Ocean Power Technologies Inc.
9 IL0006290147 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Anleihen
1 US03027XCXXX American Tower Corp.
2 US052769AXXX Autodesk Inc.
3 US31428XEXXX Fedex Corp.
4 FR001401AXXX Orange S.A.
5 FR001401AXXX Orange S.A.
6 XS3498804XXX Parker-Hannifin Corp.
7 XS3498804XXX Parker-Hannifin Corp.
8 US969457CXXX The Williams Companies Inc.
9 XS3498992XXX Uber Technologies Inc.
10 XS3498991XXX Uber Technologies Inc.
11 XS3504841XXX Loomis AB
12 XS2289895XXX Petra Diamonds US$ Treasury PLC
13 XS3498991XXX Uber Technologies Inc.
14 XS3498992XXX Uber Technologies Inc.
15 USH42097FXXX UBS Group AG
16 USH42097FXXX UBS Group AG
17 USP989MJCXXX YPF S.A.
18 US02005NCXXX Ally Financial Inc.
19 US219868CXXX Corporación Andina de Fomento
20 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
21 XS3498992XXX Uber Technologies Inc.
22 US91282CRXXX United States of America
23 XS3489943XXX Advanzia Bank S.A.
24 US023608AXXX Ameren Corp.
25 US03027XCXXX American Tower Corp.
26 US052769AXXX Autodesk Inc.
27 US58733RAXXX Mercadolibre Inc.
28 FR001401AXXX Orange S.A.
29 FR001401AXXX Orange S.A.
30 XS3498804XXX Parker-Hannifin Corp.
31 US88167AAXXX Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
32 US88167AAXXX Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
33 US969457CXXX The Williams Companies Inc.
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