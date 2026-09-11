Es ist eine bislang miserable Handelswoche für die Amgen-Aktie. Seit Wochenbeginn ging es mit dem Kurs des US-Biopharmariesen um über -13% bergab. Was zieht Amgen dieser Tage in den Kurskeller und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Gleich drei schlechte Nachrichten Es sind gleich drei schlechte Nachrichten, mit denen Amgen diese Woche konfrontiert ist: eine von einem Wettbewerber, eine von einer Bank und eine vom Unternehmen selbst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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