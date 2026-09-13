200 Milliarden US-Dollar für Batteriespeicher: Warum der BESS-Boom Graphit zum nächsten Engpass machen könnte

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Solar- und Windkraft lösen ein Problem - und schaffen gleichzeitig ein neues. Je mehr wetterabhängiger Strom in die Netze fließt, desto wichtiger wird die Frage, wie Energie gespeichert und genau dann wieder abgegeben werden kann, wenn sie gebraucht wird. Battery Energy Storage Systems, kurz BESS, entwickeln sich deshalb zu einem zentralen Baustein moderner Stromnetze.

Nach den im August veröffentlichten Marktdaten könnte der weltweite BESS-Markt von geschätzten 89,9 Milliarden US-Dollar 2026 auf fast 200 Milliarden US-Dollar bis 2031 wachsen. Gleichzeitig steigen Strombedarf von Rechenzentren, Elektrifizierung und Anforderungen an die Netzstabilität.

Für Rohstoffinvestoren ist dabei ein Detail entscheidend: BESS bedeutet nicht nur zusätzliche Nachfrage nach Lithium. In den Anoden der dominierenden Lithium-Ionen-Batterien steckt Graphit - und damit ein Rohstoff, dessen Lieferkette stark in Asien konzentriert ist.

Der zweite Batteriemarkt neben Elektroautos

Bislang wurde die Graphitstory vor allem über Elektrofahrzeuge erzählt. Doch stationäre Batteriespeicher könnten die Nachfragebasis deutlich verbreitern.

BESS speichern überschüssigen Strom und geben ihn bei hoher Nachfrage wieder ab. Damit können sie Solar- und Windenergie besser in Stromnetze integrieren, Lastspitzen ausgleichen und die Netzstabilität erhöhen. Laut Internationaler Energieagentur hat sich die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien zwischen 2020 und 2025 versechsfacht. Batteriespeicher waren bereits der zweitgrößte Nachfragetreiber nach Elektrofahrzeugen.

Graphit wird damit zunehmend zu einem Infrastrukturrohstoff der Energiewende: Nicht nur Millionen Elektroautos benötigen Anodenmaterial, sondern zusätzlich immer größere stationäre Speicherparks.

Vianode zeigt, wohin sich der Markt bewegt

Wie real diese Entwicklung inzwischen ist, zeigt Vianode. Das norwegische Batteriematerialunternehmen unterzeichnete im März eine Absichtserklärung zur Lieferung von 8.000 Tonnen synthetischem Anodengraphit an ein nordamerikanisches Batterietechnologieunternehmen für Netzspeicher. Nach Inbetriebnahme der geplanten Großanlage in Kanada soll die Lieferperspektive auf mehr als 10.000 Tonnen jährlich steigen.

Noch wichtiger ist die strategische Dimension: Nach Angaben von Vianode werden mehr als 95 Prozent des synthetischen Graphits für Lithium-Ionen-Batterien in Energiespeichern und Elektrofahrzeugen derzeit in Asien hergestellt.

Damit entsteht dieselbe Herausforderung, die westliche Regierungen bereits bei Seltenen Erden und anderen kritischen Mineralien beschäftigt: Nachfragewachstum allein ist nicht das Problem. Entscheidend ist, woher das Material kommt.

Warum Kanada bei Graphit interessant wird

Genau an dieser Stelle rückt Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) in den Blick. Das kanadische Unternehmen entwickelt mit Lac Knife und Lac Tétépisca zwei vollständig eigene Graphitprojekte in Québec und arbeitet parallel an Technologien zur Herstellung hochreiner Graphitmaterialien.

Lac Knife befindet sich bereits auf Machbarkeitsstudienniveau. Im Juli meldete Focus Ergebnisse eines rund acht Tonnen umfassenden Pilotprogramms bei SGS Canada. Dabei entstanden etwa 850 Kilogramm Graphitkonzentrat mit Reinheiten zwischen 95,0 und 98,7 Prozent Kohlenstoff - zunächst ausschließlich durch mechanische Aufbereitung. Frühere Arbeiten, auf denen die Machbarkeitsstudie von 2023 basiert, erreichten durchschnittlich 97,8 Prozent Kohlenstoff bei einer Graphitrückgewinnung von 90,7 Prozent.

Lac Tétépisca liefert zusätzliche Größenoption. Unternehmensunterlagen weisen dort 14,7 Millionen Tonnen enthaltenes In-situ-Graphit in der Kategorie "Indicated" aus.

14,1 Millionen C$ für die Verarbeitung

Für Batterien reicht es allerdings nicht, Graphit lediglich aus dem Boden zu holen. Entscheidend sind Reinigung, Verarbeitung und die Qualifizierung des Materials.

Hier setzt ein staatlich unterstütztes Projekt von Focus an. Natural Resources Canada stellt bis zu rund 14,1 Millionen C$ nicht rückzahlbare Mittel für die Entwicklung und Demonstration einer elektrothermischen Graphitreinigung bereit. Ziel ist es, kanadischen Naturgraphit zu hochreinem Material für Batterien, Energiespeicher, Luftfahrt, Verteidigung und weitere Anwendungen aufzuwerten.

In Tests erreichte Focus nach eigenen Angaben bereits eine Reinheit von 99,9996 Gewichtsprozent. Hinzu kommen bis zu 1,38 Millionen C$ staatliche Unterstützung für die Planung von Straßen- und Strominfrastruktur bei Lac Knife. Die kanadische Regierung bezeichnete die geplante Infrastruktur im August ausdrücklich als relevant für Batterie- und Energiespeichertechnologien.

Damit verbindet sich bei Focus eine Rohstofflagerstätte mit einer möglichen nachgelagerten Verarbeitung - allerdings noch ohne kommerzielle Produktion.

Fazit

Der BESS-Boom erweitert die Investmentthese für Graphit erheblich. Elektrofahrzeuge bleiben der größte Batteriemarkt, doch stationäre Speicher schaffen einen zweiten strukturellen Nachfragekanal. Wenn der BESS-Markt tatsächlich in Richtung 200 Milliarden US-Dollar wächst, wird nicht nur zusätzliche Batteriekapazität benötigt, sondern auch erheblich mehr Anodenmaterial. Gleichzeitig bleibt die Lieferkette stark von asiatischer Verarbeitung abhängig.

Focus Graphite könnte thematisch in diese Entwicklung passen: Lac Knife ist auf Machbarkeitsstudienniveau, Lac Tétépisca bietet eine große Ressourcenbasis, und Kanada unterstützt die Entwicklung einer heimischen Hochreinigung mit erheblichen Fördermitteln. Eine direkte Lieferbeziehung zwischen Focus und Vianode oder einem BESS-Hersteller besteht damit jedoch nicht.

Für Anleger sind deshalb die nächsten Schritte entscheidend: Genehmigungen, Infrastruktur, Finanzierung, weitere Produktqualifizierung, mögliche Abnahmevereinbarungen und letztlich der Weg zur kommerziellen Produktion. Der BESS-Markt zeigt bereits, warum Graphit gebraucht wird - Focus muss nun beweisen, dass sein Material Teil dieser neuen westlichen Lieferkette werden kann.

Quelle:

https://www.thenationalnews.com/business/energy/2026/08/27/bess-interests-why-battery-storage-is-the-missing-link-for-renewables/

https://focusgraphite.com/

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Focus Graphite Inc.

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