Madrid - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat den Großen Preis von Spanien gewonnen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.
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