Bei Nvidia, Tesla und Snowflake verkaufen Insider Aktien im großen Stil. Gleichzeitig greifen Manager bei GameStop, Upstart und Uber zu. Das sind die wichtigsten Insidertrades der vergangenen Woche. Insidertransaktionen liefern Anlegern einen direkten Blick darauf, was Vorstände und Aufsichtsräte mit ihren eigenen Aktien machen. In der vergangenen Woche gab es dabei einige auffällige Bewegungen - vor allem bei Nvidia. Zwischen dem 7. und 11. September wurden bei mehreren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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