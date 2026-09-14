Couloir Capital: Analysten erwarten 374% Kurspotenzial

Anzeige / Werbung

Das Couloir Research Team sieht Metallic Minerals nach einer Finanzierung und der Aufnahme des Kupferprojekts La Plata in ein staatlich unterstütztes KI-Forschungsprogramm besser für die nächste Explorationsphase aufgestellt. Die Bewertung und sämtliche Einschätzungen stammen von Couloir Research. Die Analysten behalten ihre Kaufbewertung bei, stufen das Aktienrisiko zugleich als sehr hoch ein.

Das Couloir Research Team sieht Metallic Minerals nach einer Finanzierung und der Aufnahme des Kupferprojekts La Plata in ein staatlich unterstütztes KI-Forschungsprogramm besser für die nächste Explorationsphase aufgestellt. Die Bewertung und sämtliche Einschätzungen stammen von Couloir Research. Die Analysten behalten ihre Kaufbewertung bei, stufen das Aktienrisiko zugleich als sehr hoch ein.

KI soll Bohrziele genauer auswählen

Wie Couloir Research unter Berufung auf Metallic Minerals berichtet, sei La Plata als eines von zwei ersten Testgebieten für AGAPEX ausgewählt worden. Das von der Colorado School of Mines geleitete Programm werde vom US-Energieministerium unterstützt und solle künstliche Intelligenz, kurz KI, für die Suche nach kritischen Rohstoffen entwickeln. Projektdaten würden genutzt, um Messungen, Probenahmen und Bohrungen nach Erkenntnisgewinn und Kosten zu ordnen.



Nach Einschätzung der Analysten könnte dies die Auswahl von Bohrzielen verbessern und Explorationsmittel effizienter einsetzen. Couloir Research wertet die Teilnahme als zusätzliche Bestätigung für die Projektdaten. Die Fördermittel gingen jedoch an die Colorado School of Mines und nicht an Metallic Minerals. Das Programm sei daher keine staatliche Billigung des Unternehmens oder des Projekts.

11,2 Millionen CAD stärken die Finanzierung

Couloir Research verweist auf Bruttoerlöse von 11,2 Millionen CAD. Davon seien 10,3 Millionen CAD durch eine aufgestockte Finanzierung und 0,9 Millionen CAD durch Newmont aufgebracht worden. Newmont habe damit seinen Anteil von 9,2 Prozent gehalten. Das Kapital könne für La Plata, Explorationsausgaben bei Keno Silver und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Analysten folgern, dass die Finanzierung das kurzfristige Kapitalrisiko verringere und mehr Spielraum für Bohrungen gebe. Die Allard-Ressource ist laut Report weiterhin offen, zusätzlich werden im gesamten Distrikt 20 Oberflächenziele evaluiert.

Couloir bewertet Projekte einzeln

Couloir Research setzt für La Plata 0,65 CAD je Aktie, für Keno Silver 0,22 CAD, für die Gold-Royalty-Projekte 0,12 CAD und für Nettobarmittel 0,05 CAD an. Daraus ergebe sich ein fairer Wert von 1,04 CAD je Aktie, nach zuvor 1,15 CAD. Als Hauptgrund für die Senkung nennt das Team die höhere Aktienzahl. Zum Veröffentlichungszeitpunkt habe der Kurs bei 0,22 CAD gelegen. Als Risiken nennt Couloir Research unter anderem schwache Bohrergebnisse, Genehmigungsverzögerungen, Rohstoffpreise, Kapitalverbrauch und mögliche Verwässerung. Laut Offenlegung war Couloir Capital in den vergangenen 24 Monaten von Metallic Minerals mit Research-Berichterstattung beauftragt. Metallic Minerals habe keinen Einfluss auf den Inhalt des Reports. Ein Couloir-Capital-Verantwortlicher halte über einen verbundenen Fonds jedoch eine finanzielle Beteiligung an Wertpapieren des Unternehmens.