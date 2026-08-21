Der Kupferbedarf explodiert, noch bevor Millionen neue E-Autos kommen

Elektroautos benötigen deutlich mehr Kupfer als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Quelle: Prospect Resources.

Millionen Elektroautos brauchen neue Ladepunkte, leistungsfähigere Verteilnetze und zusätzliche Stromerzeugung. Jede dieser Ebenen ist kupferintensiv. Der Rohstoff wird damit gleichzeitig im Fahrzeug, an der Ladesäule und auf dem gesamten Weg vom Kraftwerk bis zum Verbraucher benötigt.



Goldman Sachs schätzt laut Hosack, dass Netz- und Energieinfrastruktur für mehr als 60 Prozent des weltweiten Nachfragewachstums bis 2030 verantwortlich sein könnte. Das entspräche einem zusätzlichen Kupferverbrauch in der Größenordnung der gesamten USA. Und in dieser Rechnung wäre noch kein weiteres Elektroauto berücksichtigt.

Stromnetze, KI und erneuerbare Energien treiben den weltweiten Kupferbedarf. Quelle: Prospect Resources.

Elektrifizierung ist mehr als eine Autostory

Auf der Angebotsseite fehlt jedoch das gleiche Tempo. Neue Kupferminen benötigen im globalen Durchschnitt fast 18 Jahre von der Entdeckung bis zur Produktion. Kurzfristige Preissignale können diese Lücke kaum schließen. Hosack ist selbst in der Kupferexploration tätig, weshalb seine Einschätzung keine Anlageberatung darstellt. Der zentrale Punkt bleibt: Die Energiewende beginnt beim Strom, könnte aber am fehlenden Metall ausgebremst werden.



Auf der Angebotsseite fehlt jedoch das gleiche Tempo. Neue Kupferminen benötigen im globalen Durchschnitt fast 18 Jahre von der Entdeckung bis zur Produktion. Kurzfristige Preissignale können diese Lücke kaum schließen. Hosack ist selbst seit vielen Jahren in der Kupferexploration und Minenentwicklung tätig. Er kennt deshalb aus eigener Erfahrung, wie aufwendig und langwierig der Aufbau neuer Produktionskapazitäten ist. Der zentrale Punkt bleibt: Die Energiewende beginnt beim Strom, könnte aber am fehlenden Metall ausgebremst werden.

Mumbezhi gewinnt strategisch an Gewicht

Prospect Resources hat Mumbezhi bereits deutlich vorangebracht. Nach Unternehmensangaben umfasst die Ressource 208,1 Millionen Tonnen mit 0,42 Prozent Kupfer und damit rund 877.000 Tonnen enthaltenes Kupfer. Mehr als 40 Prozent liegen bereits in der Kategorie "Indicated". Erstmals wurden zudem Gold- und Kobaltvorkommen ausgewiesen. Zusätzliche Stärke bringt die Partnerschaft mit First Quantum Minerals. Der Kupferproduzent investierte laut Prospect 2025 rund 15,2 Millionen australische Dollar und wurde technischer Partner. Die Sentinel-Mine von First Quantum liegt nur etwa 25 Kilometer entfernt.



Prospect kontrolliert nach eigenen Angaben 90 Prozent des 356 Quadratkilometer großen Projekts. Seit Mai 2026 läuft ein Bohrprogramm über rund 26.000 Meter. Weitere Ergebnisse sollen zeigen, wie stark sich Mumbezhi noch erweitern lässt.

Metallic Minerals setzt auf US-Kupfer

Genau an diesem Punkt setzt auch Metallic Minerals an. Das Unternehmen entwickelt mit La Plata in Colorado ein großes Multi-Metall-System, dessen Ressource nach Unternehmensangaben mehr als 181 Mio. Tonnen und über 1,3 Mrd. Pfund Kupfer umfasst. Damit liegt das Projekt direkt in jenem US-Markt, in dem Elektrifizierung, Netzausbau und neue Energieinfrastruktur den Bedarf nach heimischen Rohstoffquellen erhöhen könnten. Besonders bemerkenswert ist die strategische Unterstützung durch Newmont: Einer der weltweit größten Gold- und Kupferproduzenten hält laut Metallic Minerals rund 9,5% der Aktien und investierte 2026 erneut in das Unternehmen. Für CEO Greg Johnson steht nun die weitere Entwicklung und Vergrößerung des La-Plata-Systems im Fokus. Entscheidend wird sein, inwieweit kommende Explorationsarbeiten das bereits identifizierte Kupferpotenzial weiter bestätigen und ausbauen können.

Datenschutzbestimmungen

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002058XXX,AU000000PSC9,CA59126M1068