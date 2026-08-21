Der Kupferbedarf explodiert, noch bevor Millionen neue E-Autos kommen

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Der weltweite Hochlauf der Elektromobilität verändert einen Rohstoffmarkt, der lange vor allem von China abhängig war. Doch die Folgen reichen weiter, als viele denken. Der größte Metallhunger steckt nicht nur in den Fahrzeugen selbst. Erst der Blick auf Ladestationen, Stromnetze und neue Energieanlagen zeigt, was viele noch nicht auf dem Schirm haben.
Der weltweite Hochlauf der Elektromobilität verändert einen Rohstoffmarkt, der lange vor allem von China abhängig war. Doch die Folgen reichen weiter, als viele denken. Der größte Metallhunger steckt nicht nur in den Fahrzeugen selbst. Erst der Blick auf Ladestationen, Stromnetze und neue Energieanlagen zeigt, was viele noch nicht auf dem Schirm haben.
Jedes Elektroauto braucht 60 Kilogramm mehr
Nach Angaben des Rohstoffexperten Sam Hosack benötigt ein Elektroauto rund 83 Kilogramm Kupfer. Bei einem Benziner sind es nur etwa 23 Kilogramm. Elektromotoren, Batteriesteuerungen und
Leistungselektronik sorgen damit für einen Mehrbedarf von rund 60 Kilogramm pro Fahrzeug. Diese Differenz entsteht aus dem grundlegenden Aufbau des elektrischen Antriebs.
2025 wurden weltweit rund 20 Millionen Elektroautos verkauft. Der von Hosack zitierte "Global EV Outlook" der Internationalen Energieagentur prognostiziert für 2026 bereits 23 Millionen Fahrzeuge. Damit könnten Elektroautos 28 Prozent aller weltweit verkauften Pkw ausmachen. Doch die Fahrzeuge bilden nur den sichtbaren Teil des steigenden Kupferbedarfs.
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