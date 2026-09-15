Warum gute Fabriken die Linie stoppen - bevor aus einer Abweichung ein größeres Problem wird

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Mitten in einer laufenden Produktion auf einen Knopf zu drücken und die Arbeit anzuhalten, klingt zunächst nach dem Gegenteil von Effizienz. Bei Toyota gehört genau das seit Jahrzehnten zum Produktionssystem. Entdeckt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eine Abweichung, kann die Linie angehalten werden. Weiter geht es erst, wenn das Problem geklärt ist.

Dahinter steckt ein Prinzip, das weit über die Automobilproduktion hinausgeht: Fehler werden nicht dadurch kleiner, dass niemand über sie spricht. Toyota, BASF und die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) setzen deshalb auf unterschiedliche Systeme, die Abweichungen möglichst früh sichtbar machen.

Regel 1: Ein Problem darf den Takt unterbrechen

Bei der Toyota Motor Corporation (ISIN: JP3633400001) heißt das Prinzip Jidoka. Anlagen sollen sich bei erkannten Abweichungen automatisch stoppen können. Auch Beschäftigte können den Produktionsprozess anhalten und über ein Andon-System Unterstützung anfordern.

Die Begründung ist ausgesprochen praktisch: Läuft die Fertigung trotz eines erkannten Problems weiter, können zusätzliche fehlerhafte Produkte entstehen. Wird stattdessen sofort gestoppt, lässt sich nach der Ursache suchen und eine Wiederholung verhindern. Toyota verbindet dieses Vorgehen ausdrücklich mit Produktivität - nicht als deren Gegenpol.

Damit verschiebt sich die Messgröße. Nicht jede Minute Maschinenlaufzeit ist automatisch wertvoll. Eine Anlage, die hundert fehlerhafte Teile produziert, war zwar beschäftigt, aber nicht produktiv.

Regel 2: Fehler müssen besprechbar sein

Die BASF SE (ISIN: DE000BASF111) überträgt denselben Grundgedanken auf die Prozesssicherheit. Der Chemiekonzern nennt neben technischen und digitalen Maßnahmen ausdrücklich eine Führungskultur, die einen offenen Umgang mit Fehlern fördern soll.

BASF misst unter anderem schwerwiegende Prozesssicherheitsereignisse je 200.000 Arbeitsstunden. 2025 lag diese sogenannte hsPSI-Rate bei 0,04. Das selbst gesetzte Ziel für 2030 liegt bei höchstens 0,10. Die Kennzahl darf allerdings nicht als Vergleichswert für Toyota oder FACC verwendet werden, da sie eine spezifische BASF-Definition besitzt.

Interessanter als der isolierte Wert ist der Lernprozess dahinter. BASF nennt Untersuchungen nach Vorfällen, Responsible-Care-Audits und den systematischen Austausch über Erfahrungen als Instrumente zur Verbesserung. Sicherheit entsteht damit nicht aus der Annahme, dass Fehler niemals vorkommen, sondern aus der Frage, was eine Organisation aus Abweichungen macht.

Regel 3: Richtiges Verhalten muss vor dem Ernstfall trainiert werden

FACC verfolgt dafür einen eigenen Ansatz. Im November 2025 eröffnete das Unternehmen innerhalb seiner Academy ein Safety Center. Dort werden Beschäftigte anhand konkreter Fallbeispiele und interaktiver Trainings mit Sicherheitsfragen konfrontiert. Ein Schwerpunkt liegt auf der sogenannten Just Culture und einer offenen Gesprächskultur.

Der Begriff bedeutet nicht, dass Fehler folgenlos bleiben. Entscheidend ist die Trennung zwischen nachvollziehbaren menschlichen Fehlern, systemischen Problemen und bewusstem Fehlverhalten. FACC will Beschäftigte dazu bringen, Probleme anzusprechen, statt sie aus Angst vor persönlichen Konsequenzen zu verschweigen.

Das passt zum integrierten Sicherheitsmanagement des Unternehmens. Im aktuellen BEyond-Magazin beschreibt FACC Lernen, Feedback, Transparenz, Verantwortung und Kommunikation als Bestandteile seiner Sicherheitskultur.

Die eigentliche Kennzahl ist nicht die Zahl der Stopps

Toyota hält bei Abweichungen die Produktion an. BASF untersucht Ereignisse systematisch und will einen offenen Umgang mit Fehlern fördern. FACC trainiert Beschäftigte dafür, sicherheitsrelevante Probleme früh anzusprechen.

Keines dieser Systeme macht eine Produktion fehlerfrei. Und aus der Anzahl gemeldeter Probleme lässt sich allein auch nicht ableiten, wie sicher ein Unternehmen arbeitet. Viele Meldungen können schließlich ebenso Ausdruck einer funktionierenden Berichtskultur sein.

Genau deshalb ist die spannendere Frage nicht, ob in einer Fabrik jemals etwas schiefläuft. Entscheidend ist, wie schnell eine Organisation das Problem erkennt, ob Menschen es offen benennen können und ob daraus eine konkrete Veränderung entsteht.

Manchmal ist der produktivste Schritt deshalb tatsächlich, die Produktion zunächst anzuhalten.

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Quellen



https://global.toyota/en/company/vision-and-philosophy/production-system/

https://global.toyota/en/company/plant-tours/production-system/

https://report.basf.com/2025/de/zusammengefasster-lagebericht/konzernnachhaltigkeitserklaerung/umwelt/e2-reduzierung-von-umweltverschmutzung.html

https://www.facc.com/en/news/safe-flying-facc-opens-safety-center/

https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/01/facc-w25037-beyond-magazine-2-2025-web.pdf

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Enthaltene Werte: DE000BASF111,JP3633400001,AT00000FACC2