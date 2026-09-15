Wichtigste Ergebnisse von GEVORKYAN im H1 2026:

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 18 % auf fast 50 Mio. EUR

Das EBITDA überstieg 15 Mio. EUR , was einem Wachstum von 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

, was einem Wachstum von gegenüber dem Vorjahr entspricht Die EBITDA-Marge erreichte 30 %

Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 34 % auf fast 4 Mio.

GEVORKYAN, a.s., ein europäischer Marktführer im Bereich der Pulvermetallurgie, gibt ausgewählte Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 49,8 Mio. EUR, was einem Anstieg von 18,18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA stieg um 9,19 % auf 15,04 Mio. EUR, während die EBITDA-Marge30,19 % erreichte. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte GEVORKYAN zudem ein operativesEBIT von 6,68 Mio. EUR, was einem Wachstum von 29,06 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn (EAT) stieg um 34,50 % auf 3,97 Mio. EUR.

Der erfolgreiche Abschluss einer zweijährigen Entwicklungsphase in Kombination mit der Akquisition in Italien brachte dem Unternehmen neue Projekte für die Luft- und Raumfahrtindustrie, insbesondere in den Segmenten Flugzeuge und unbemannte Systeme. GEVORKYAN, a.s. hat die Zertifizierung nach der Norm EN 9100 für die Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie erfolgreich abgeschlossen und ist dadurch in der globalen OASIS-Datenbank gelistet, die von zertifizierten Lieferanten und Abnehmern in diesen Branchen genutzt wird.

Das italienische Werk Gevorkyan Sinteris Italia beliefert nach der erfolgreichen Akquisition bereits die Rheinmetall-Gruppe. Dabei handelt es sich nicht direkt um Teile für Waffen, sondern um Komponenten für militärische Ausrüstung.

Den vollständigen Zwischenbericht für H1 2026 finden Sie hier.

Über GEVORKYAN, a.s.

GEVORKYAN, a.s. ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der Pulvermetallurgie, ein globaler Zulieferer für große multinationale Unternehmen und eines der innovativsten Unternehmen dieses Sektors weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.gevorkyan.eu/de.

Kontaktinformationen:

Finanzangelegenheiten: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk

Medien: Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk

Hinweis

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken. Für weitere Informationen zu ihrem Kontext und ihrer Erläuterung empfehlen wir, den oben genannten Vertreter von GEVORKYAN, a.s. zu kontaktieren. Das öffentliche Angebot von Aktien in der Tschechischen Republik erfolgte auf Grundlage eines Aktienprospekts, der gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates erstellt wurde und auf der Website von GEVORKYAN, a.s. verfügbar ist.

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