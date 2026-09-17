Gevorkyan verzeichnete im zweiten Quartal ein starkes Umsatzwachstum von etwa 24 % im Vergleich zum Vorjahr, teilweise getrieben durch die Akquisition von Sinteris. Die EBITDA-Marge im Q2 schrumpfte um etwa 4 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf 21,8 % aufgrund von Integrationskosten. Das Management hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf einen Umsatz von 96-110 Mio. EUR und ein EBITDA von 33-37 Mio. EUR eingegrenzt (die obere Grenze wurde von 40 Mio. EUR gesenkt). Während der freie Cashflow im ersten Halbjahr negativ blieb, legt der Abschluss von Gevorkyans umfangreichem Investitionszyklus den Grundstein für positive Cashflows ab dem Geschäftsjahr 2027, was die Ausgangslage für die bevorstehende Anleihe-Refinanzierung stärkt und Optionen für die Kapitalallokation eröffnet. Unterstützt durch ein defensives Pulvermetallurgie-Modell mit langfristigen Verträgen, proprietärer Forschung und Entwicklung sowie hoher Preissetzungsmacht bietet Gevorkyan hervorragende Sichtbarkeit auf der Umsatzseite. KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von 12,80 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gevorkyan-as
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