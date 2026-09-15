Mit IQM Spark fügt TOYO seiner Quantencomputer-Infrastruktur ein zweites System hinzu, nachdem das Unternehmen zuvor einen IQM Radiance-Quantencomputer mit 20 Qubits erworben hatte.

IQM wird beide Systeme bis Ende 2026 ausliefern. Anfang 2027 sollen sie in Betrieb gehen das Spark-System im Forschungs- und Entwicklungszentrum von TOYO und der Radiance 20 im Global Research and Development Center for Business by Quantum-AI Technology (G-QuAT) des AIST.

TOYO wird die Quanteninfrastruktur für seine eigenen Projekte nutzen und zugleich weiteren Akteuren im japanischen Quantenökosystem Zugang gewähren.

Damit unterstützt TOYO unmittelbar die nationale Quantenstrategie Japans. Sie sieht bis 2030 zehn Millionen Nutzer von Quantentechnologien im Land und eine damit generierte Wirtschaftsleistung von 50 Billionen Yen vor.

Mit den beiden Installationen baut IQM seine installierte Basis im asiatisch-pazifischen Raum weiter aus. Zuvor hatte das Unternehmen bereits Systeme nach Südkorea und Taiwan geliefert. Die Installationen folgen auf den Börsengang von IQM an der Nasdaq und einen Auftragsbestand von bereits mehr als 102 Millionen Euro.

IQM Quantum Computers, ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern, teilte heute mit, dass die TOYO Corporation mit IQM Spark einen zweiten Full-Stack-Quantencomputer erworben hat. Damit baut TOYO seine Aktivitäten im Quantencomputing aus, während IQM die Entwicklung des Quantencomputings in Japan weiter vorantreibt.

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TOYO Corporation opens its quantum computers to Japan's ecosystem

Das Spark-System wird im Forschungs- und Entwicklungszentrum von TOYO in Kiba, Tokio, installiert und soll Anfang 2027 in Betrieb gehen. Es ermöglicht praxisnahes Lernen von den Grundlagen des Quantencomputing bis hin zur Validierung und Verifizierung von Algorithmen.

Zuvor hatte TOYO bereits einen IQM Radiance-Quantencomputer mit 20 Qubits erworben, der Ende 2026 im Global Research and Development Center for Business by Quantum-AI Technology (G-QuAT) installiert werden soll. Die Forschungseinrichtung wird vom National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) betrieben.

Die beiden Installationen unterstreichen die wachsende Nachfrage nach den On-Premises-Quantencomputern von IQM. Zugleich spielt TOYO eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des Quantencomputing in Japan. Mit den eigenen Systemen kann das Unternehmen seine Ziele vorantreiben und zugleich weiteren Akteuren im japanischen Quantenökosystem Zugang zu dieser Technologie ermöglichen.

"Entscheidend ist nicht, dass TOYO ein zweites System erworben hat, sondern was das Unternehmen mit seinen Systemen macht. TOYO stellt sie für Bildungszwecke zur Verfügung und ermöglicht Universitäten, Start-ups und Forschenden aus dem japanischen Quantenökosystem den Zugang", sagte Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers. "Genau das ist der Vorteil eines eigenen Quantencomputers: Man entscheidet selbst, wer ihn nutzen kann. Japan hat sich für 2030 konkrete Ziele im Quantenbereich gesetzt. Diese Ziele lassen sich nicht mit Systemen erreichen, zu denen niemand sonst Zugang hat. Sie lassen sich erreichen, wenn Unternehmen wie TOYO ihre eigenen Systeme auch anderen zugänglich machen."

Sobald die Systeme in Betrieb sind, stehen sie Unternehmen, Organisationen, Forschungseinrichtungen und Universitäten in Japan zur Verfügung. Darüber hinaus dienen sie als Testumgebung, um Komponenten und zugehörige Technologien für supraleitende Quantencomputer unter realen Betriebsbedingungen zu bewerten und zu verifizieren.

Toshiya Kohno, Representative Director, President und CEO der TOYO Corporation, erklärt: "Wir sind überzeugt, dass die Einführung von Quantentechnologien nur dann schneller vorankommt, wenn Unternehmen, Universitäten und Forschende praktische Erfahrungen mit echten Quantencomputern sammeln können. Mit IQM Spark in unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum und der Anbindung an IQM Radiance 20 können wir Anforderungen in unterschiedlichen Phasen der Einführung abdecken von der Ausbildung von Fachkräften über die Technologievalidierung und die Entwicklung von Anwendungsfällen bis hin zur Spitzenforschung. Diese komplementären Systeme sollen den Zugang zum Quantencomputing erweitern und zur Weiterentwicklung und praktischen Nutzung von Quantentechnologien in Japan beitragen. Über unseren Geschäftsbereich Quantum Solutions wird die TOYO Corporation den Zugang zu Quantentechnologien weiter ausbauen und das nachhaltige Wachstum des japanischen Quantenökosystems unterstützen."

Die Installationen knüpfen an die anhaltend starke Geschäftsentwicklung von IQM an. Im Juli 2026 startete das Unternehmen den Handel am Nasdaq Global Select Market und an der Helsinki Stock Exchange und wurde damit zum ersten europäischen Quantencomputing-Unternehmen, das an einer großen US-Börse notiert ist.

Im August meldete IQM einen Auftragsbestand von mehr als 102 Millionen Euro. Weltweit hatte das Unternehmen 26 Full-Stack-Systeme verkauft und 17 ausgeliefert, darunter sein erstes System in den USA.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboren weltweit Full-Stack-Quantensysteme sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform bereit. Die offene, modulare Architektur von IQM ermöglicht es Kunden, Quantensysteme zu besitzen, zu betreiben und direkt in ihre eigene Infrastruktur zu integrieren. So können sie dauerhafte technische Ressourcen aufbauen, anstatt sich ausschließlich auf den Fernzugriff zu verlassen. IQM wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland, und unterhält wichtige Niederlassungen in München, Deutschland. Das Unternehmen hat bis dato mehr Quantensysteme als alle anderen Hersteller verkauft, beschäftigt über 450 Mitarbeiter und ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM ist das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq.

Über TOYO Corporation

Die TOYO Corporation (Hauptsitz: Tokio, Japan) trägt als führender Anbieter fortschrittlicher Messtechniklösungen zu technologischen Innovationen bei. Mit seinen vielfältigen Geschäftsbereichen Sustainable Energy, Advanced Mobility, ICT (Informations- und Kommunikationstechnologien) und Information Security, EMC (elektromagnetische Verträglichkeit) und Antenna Systems, Defense and Security, Ocean, Software Quality and Productivity, Life Science sowie Quantum Solutions konzentriert sich das Unternehmen auf Lösungen für Zukunftsmärkte wie saubere Energie und die Entwicklung autonomer Fahrzeuge. TOYO investiert zudem umfassend in Forschung und Entwicklung, um eigene Technologien und Produkte zu entwickeln. Zu den Wachstumsstrategien des Unternehmens zählen Investitionen in neue Geschäftsfelder, Fusionen und Übernahmen sowie der Ausbau seiner Präsenz auf den globalen Märkten. Mit modernsten marktorientierten Lösungen trägt TOYO maßgeblich dazu bei, eine sichere und umweltfreundliche Gesellschaft zu gestalten und die industrielle Entwicklung voranzubringen.

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