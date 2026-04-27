Der erste Kauf eines Quantencomputers durch ein Unternehmen in Japan stärkt die globale Marktführerschaft von IQM bei installierten Quantencomputern

Das Radiance-System mit 20 Qubits wird TOYO ermöglichen, verschiedene Anwendungsfälle in der Industrie zu erproben und zugleich eine hybride Quanten-HPC-Infrastruktur weiterzuentwickeln

Es ist bereits der dritte Quantencomputer, den IQM in der Asien-Pazifik-Region bereitstellt

IQM Quantum Computers, der weltweit führende Anbieter von supraleitenden Quantencomputern, teilte heute mit, dass die TOYO Corporation einen Full-Stack-Quantencomputer mit 20 Qubits erworben hat. Es handelt sich dabei um die Einführung des ersten Quantensystems für ein Unternehmen in Japan.

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(From Left): Toshiya Kohno, Representative Director, President and CEO of TOYO Corporation, and Jan Goetz, CEO Co-founder of IQM Quantum Computers.

Das Radiance-System mit 20 Qubits wird als On-Premises-Bereitstellung oder in Cloud-Umgebungen verfügbar sein und bis Ende 2026 ausgeliefert. Mit dieser Einführung erweitert IQM seine installierte Basis in der Asien-Pazifik-Region, wo das Unternehmen bereits Systeme in Südkorea und Taiwan implementiert hat.

TOYO wird den Quantencomputer einsetzen, um japanische Unternehmen und Forschende bei der Entwicklung von Anwendungsfällen für die Quantentechnologie zu unterstützen. Dazu wird das System in die Hochleistungsrechner-Infrastruktur (HPC) integriert und die technischen Fachkräfte aufgebaut, die für Japans Quantenstrategie benötigt werden.

Japan verfügt über eines der größten staatlich geförderten nationalen Quantenprogramme. Das Land verfolgt einige der ehrgeizigsten nationalen Ziele im Bereich der Quantentechnologie: Bis 2030 sollen 10 Millionen Nutzer von Quantentechnologien im Inland und ein durch Quantentechnologie generierter Produktionswert von 50 Billionen Yen erreicht werden. Um diese Ziele zu verwirklichen, sind mehr als Forschungsprogramme notwendig. Entscheidend sind Einrichtungen, die echte Quantenhardware besitzen, betreiben und weiterentwickeln.

Mit Blick auf die Einführung erklärt Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers: "Führende Unternehmen bauen echte Quantenfähigkeiten auf, indem sie die Infrastruktur besitzen, betreiben und mit ihr wachsen. Das Engagement von TOYO für diesen Ansatz ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der nationalen Quantenstrategie Japans, die auf der führenden Quantencomputertechnologie von IQM aufbaut."

Toshiya Kohno, Representative Director, President und CEO bei der TOYO Corporation, betont: "Die Quantentechnologie ist von strategischer Bedeutung für das künftige Wirtschaftswachstum, insbesondere für das neue Zeitalter der japanischen Fertigungsindustrie. Der Wettlauf um die praktische Umsetzung, etwa die Integration in HPC, die Entwicklung von Anwendungsfällen und die Förderung von Fachkräften, hat bereits begonnen und reicht über Theorie und Forschung hinaus. Im Rahmen der Kooperation mit IQM werden wir bei der gesellschaftlichen Etablierung von Quantentechnologien in Japan eine Vorreiterrolle einnehmen."

Über IQM Quantum Computers:

IQM Quantum Computers ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungsinstituten, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboratorien weltweit Full-Stack-Quantensysteme und Zugang zu Cloud-Plattformen bereit. Das On-Premises-Bereitstellungsmodell von IQM bietet Kunden die Möglichkeit, ihre Quanteninfrastruktur selbst zu verwalten und zu kontrollieren. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Sitz in Finnland beschäftigt über 350 Mitarbeitende. IQM ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM plant, durch den Zusammenschluss mit Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ) als erstes europäisches Quantenunternehmen an eine große US-Börse zu gehen. Eine Zweitnotierung an der Börse in Helsinki wird ebenfalls in Betracht gezogen.

Über TOYO Corporation:

Die TOYO Corporation (Sitz: Tokio, Japan) trägt als führender Anbieter modernster Messlösungen zu technologischen Innovationen bei. Mit seinen vielfältigen Geschäftsbereichen Sustainable Energy, Advanced Mobility, ICT (Informations- und Kommunikationstechnologien) und Information Security, EMC (Elektromagnetische Verträglichkeit) und Antenna Systems, Defense and Security, Ocean, Software Quality and Productivity, Life Science sowie Quantum Solutions ist das Unternehmen darauf spezialisiert, Lösungen für aufstrebende Märkte wie saubere Energie und die Entwicklung autonomer Fahrzeuge bereitzustellen. Darüber hinaus investiert TOYO massiv in Forschung und Entwicklung, um eigene Technologien und Produkte zu entwickeln. Die Wachstumsstrategien des Unternehmens beinhalten Investitionen in neue Geschäftsfelder, die Durchführung von Fusionen und Übernahmen sowie den Ausbau der Marktpräsenz auf globalen Märkten. Durch die Bereitstellung modernster marktorientierter Lösungen leistet TOYO einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung einer sicheren und umweltfreundlichen Welt und zur Förderung der industriellen Entwicklung.

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