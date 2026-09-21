Ziel der Partnerschaft ist es, eine leistungsstarke Lösung zur Fahrer- und Insassenüberwachung auf den Markt zu bringen, die Kamera- und Millimeterwellen-Radartechnologie mit Edge-Verarbeitung nutzt.

BELGRAD, RS / ACCESS Newswire / 21. September 2026 / NOVELIC, ein in Belgrad ansässiger Innovator im Bereich Millimeterwellen-Radarlösungen, gab eine strategische Partnerschaft mit Smart Eye bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Fahrerüberwachungssystemen (DMS) und KI für die Innenraumerfassung, um OEMs einen umfassenden Funktionsumfang zur Verfügung zu stellen, der die kommenden Euro-NCAP-Anforderungen an die Fahrer- und Insassenüberwachung erfüllt. Das Ergebnis ist eine skalierbare und kosteneffiziente Lösung, die Bildverarbeitung und Radartechnologie für eine unkomplizierte Integration kombiniert. Da die Software vollständig auf dem Sensor läuft, ist lediglich eine einzige CAN-Bus-Schnittstelle zum Fahrzeug erforderlich, wodurch externe Hardware, LVDS-Schnittstellen und zusätzliche Rechenlast an anderer Stelle im Fahrzeug entfallen.

Der innovative Systemansatz von NOVELIC und Smart Eye wird erstmals am Stand Nr. 305 von Smart Eye auf der InCabin Europe 2026 in Barcelona vorgestellt. Die Vorführung wird die verbesserte Leistung und die Einhaltung relevanter Sicherheitsprotokolle durch die Fusion von Radar- und Bildverarbeitungstechnologien demonstrieren.

Die preisgekrönte ACAM-60-GHz-Radar-Technologie von NOVELIC zur Überwachung des Fahrzeuginnenraums ermöglicht eine zuverlässige Erkennung der Anwesenheit von Kindern, die von Kindersitzen, Decken und anderen Hindernissen unbeeinträchtigt bleibt, und bietet gleichzeitig zusätzliche Funktionen wie die Erkennung der Sitzbelegung sowie Eindring- und Annäherungswarnungen auf demselben Modul. ACAM ist das kompakteste und energieeffizienteste Modul auf dem Markt und ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene Fahrzeugtypen.

Smart Eye bietet die umfassendste Palette bildverarbeitungsbasierter Funktionen zur Innenraumüberwachung und liefert branchenführende Sicherheitsfunktionen für 24 Erstausrüster und 380 Fahrzeugmodelle.

"Radartechnologie wird zweifellos auch in Zukunft ein zentraler Bestandteil leistungsstarker Lösungen für den Fahrzeuginnenraum sein", sagte Dr. Raffaele Soloperto, CBDO bei NOVELIC. "Davon waren wir schon überzeugt, als wir diese Reise vor fast einem Jahrzehnt begannen, und die Zeit hat uns Recht gegeben - NOVELIC erhielt im vergangenen Jahr Auszeichnungen und Nominierungen, und in diesem Jahr läuft die Serienproduktion in unseren Werken an. Das eigentliche Ziel der Branche ist jedoch die Erreichung maximaler Sicherheit - und die Partnerschaft mit dem weltweit führenden Anbieter von Bildverarbeitungssystemen für den Fahrzeuginnenraum ist der effektivste Weg, um sicherzustellen, dass zukünftige Fahrzeuge über eine zuverlässige, lückenlose Abdeckung des gesamten Innenraums für alle von Euro NCAP vorgeschriebenen Fälle verfügen."

"Für Smart Eye ist die Kombination von Bildverarbeitung und Radartechnologie der Schlüssel zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Innenraumüberwachung", sagte Henrik Lind, Chief Research Officer bei Smart Eye. "Die Zusammenarbeit mit NOVELIC ermöglicht es uns, dies zu realisieren und gleichzeitig die Systemkosten für die Erstausrüster zu senken. Wir freuen uns darauf, als zwei innovative Unternehmen mit fundiertem Fachwissen sowohl auf der Software- als auch auf der Hardware-Seite gemeinsam voranzukommen - und nicht nur die Lösung zu liefern, sondern auch den System-Support, der Tier-1-Zulieferern und OEMs hilft, diese schnell auf die Straße zu bringen."

Ziel der Partnerschaft ist es, eine umfassende Lösung für die wichtigsten Funktionen zur Erkennung von Beeinträchtigungen des Fahrers und zur Insassenüberwachung bereitzustellen. Dabei setzt man auf Edge-Verarbeitung, um eine datenschutzfreundliche, kostengünstige und energieeffiziente Lösung für OEMs zu bieten, die die höchsten NCAP-Sicherheitsstandards anstreben.

Über NOVELIC

NOVELIC ist ein auf Wahrnehmungssysteme spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Belgrad, Serbien. Als Spezialist für die Millimeterwellen-Radartechnologie liefert NOVELIC innovative Komfort- und Sicherheitslösungen sowohl für den Fahrzeuginnenraum als auch für dessen Umgebung. ACAM, das 60-GHz-Modul des Unternehmens zur Überwachung des Fahrzeuginnenraums, zeichnet sich durch branchenführende Leistung, die kleinste Modulgröße und die beste Energieeffizienz seiner Klasse aus. Das Modul der ersten Generation befindet sich in Serienproduktion und ist bereit, weltweit branchenführende Funktionen zur Erkennung der Anwesenheit von Kindern in Fahrzeugen bereitzustellen.

Seit 2023 gehört NOVELIC zur Sona Comstar Group (SONB.NS), einem weltweit tätigen Hersteller von Automobilsystemen und -komponenten mit Sitz in Indien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.novelic.com

Pressekontakt bei NOVELIC:

Jure Galic

Marketing Manager, NOVELIC

mailto:jure.galic@novelic.com

Über Smart Eye

Smart Eye ist der führende Anbieter von Human Insight AI - einer Technologie, die menschliches Verhalten in komplexen Umgebungen versteht, unterstützt und vorhersagt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kluft zwischen Mensch und Maschine zu überbrücken, um eine sichere und nachhaltige Zukunft zu gestalten. Unterstützt durch Affectiva und iMotions - Unternehmen, die Smart Eye im Jahr 2021 übernommen hat - bieten die multimodalen Software- und Hardwarelösungen von Smart Eye beispiellose Einblicke in menschliches Verhalten.

Im Automobilbereich verbessern die Fahrerüberwachungssysteme und Lösungen zur Innenraumerfassung von Smart Eye die Verkehrssicherheit und das Mobilitätserlebnis. Die Eye-Tracking-Technologie des Unternehmens und die iMotions-Biosensor-Softwareplattform werden zudem in der Verhaltensforschung eingesetzt, um fortschrittliche Forschungsarbeiten im akademischen und kommerziellen Bereich zu ermöglichen. Im Bereich der Medienanalyse verschafft die Emotion-AI von Affectiva den weltweit größten Marken und Marktforschern ein tieferes Verständnis dafür, wie Verbraucher mit Inhalten, Produkten und Dienstleistungen interagieren.

Smart Eye wurde 1999 gegründet und ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Zu den Kunden zählen die NASA, Nissan, Boeing, Honeywell, Volvo, GM, BMW, Polestar, Geely, die Harvard University, 26 Prozent der Fortune-Global-500-Unternehmen sowie über 1.300 Forschungseinrichtungen weltweit.

Pressekontakt bei Smart Eye:

Lisa Strandvik

Head of Global Marketing, Smart Eye

lisa.strandvik@smarteye.se

QUELLE: NOVELIC doo

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