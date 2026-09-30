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BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt



30.09.2026 / 18:12 CET/CEST

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BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt

Schwanewede, 30. September 2026 - Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft sich weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe 2022/2026 (ISIN: NO0012713XXX) ("Anleihe") befindet. Vor diesem Hintergrund hat die Ad-hoc-Gruppe einer Verlängerung der mit der Ad-hoc-Gruppe geschlossenen Stillhaltevereinbarung bis zum 1. November 2026 zugestimmt.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit der Ad-hoc-Gruppe und die weiteren Entwicklungen informieren.

Kontakt

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28790 Schwanewede

T +49 4795-95610

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Presse/Investor Relations

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T +49 221 914097 14

booster-precision@ir-on.com