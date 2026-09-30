Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer Firmware mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware, gab heute seine Teilnahme an der bevorstehenden FPGA Horizons-Konferenz bekannt, die vom 6. bis 7. Oktober 2026 in London stattfindet.

Im Rahmen des Fachprogramms der Konferenz wird Lattice einen "Tech Talk" sowie einen praxisorientierten Workshop anbieten und eine Demo-Präsentation veranstalten, bei der im Mittelpunkt steht, wie die energiesparenden FPGA-Lösungen des Unternehmens die KI am Edge voranbringen.

Wer: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Was Wann (GMT+2): 6. Oktober 2026 Demovorführung mit der "Lattice Holoscan Sensor Bridge"-Lösung und dem KI-gestützten FPGA-Entwurfswerkzeug "Lattice Prompt" Tech Talk (10:10 10:30 Uhr), Shaw Theater: Practical Security Fundamentals for FPGA Engineers 7. Oktober 2026 Workshop (13:30 16:40 Uhr), Hyde Park Room Praktische Übungen mit FPGA auf Basis von Lattice Nexus Agentischer KI-Workflow mit Lattice Prompt

Wo: FPGA Horizons Conference, Pullman London St Pancras, Euston Road, London NW1



FPGA Horizons ist eine in Großbritannien stattfindende Konferenz für Fachleute aus der FPGA-Branche.

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Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter https://www.fpgahorizons.com/london-26/

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden vom Edge bis zur Cloud in den wachsenden Märkten für Rechenleistung, Kommunikation, Industrie und Embedded-Systeme. Durch die Ergänzung um die branchenführenden, siliziumneutralen Plattform-Firmware- und Infrastruktur-Management-Lösungen von AMI bietet Lattice nun die branchenweit umfassendste Plattform für sicheres Management und Steuerung von Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationskraft schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, X, YouTube, Facebook, WeChat sowie Weibo.

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