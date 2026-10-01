Mitteilung der BOOSTER Precision Components Holding GmbH: BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft sich weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe 2022/2026 (ISIN: NO0012713XXX) ("Anleihe") befindet. Vor diesem Hintergrund hat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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