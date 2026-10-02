Netmore wurde für sein Engagement auf dem spanischen Wassermarkt gewürdigt, das auf lokal entwickelten Produkten, bewährter Kompetenz im Bereich intelligenter Zähler und fundierten Kenntnissen des lokalen Marktes beruht

Die Netmore Group, der führende Netzbetreiber und Plattformanbieter für Massive IoT, gab heute bekannt, dass sie bei den "Premios iAgua 2026" den Auszeichnungen von iAgua, der führenden Medienplattform der spanischsprachigen Wasserwirtschaft zur "Empresa Smart del Año" "Smart Company of the Year" gekürt wurde. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Abschlussgala des "Spain Smart Water Summit" im Hotel Meliá Avenida América in Madrid überreicht.

Mit dieser Auszeichnung wird ein Unternehmen gewürdigt, das einen ungewöhnlichen Weg in die Wasserwirtschaft eingeschlagen hat. Netmore ist kein Technologieunternehmen, das sein Portfolio um Konnektivitätslösungen erweitert hat, sondern ein Netzbetreiber, der sich entschlossen hat, sich auf den Wasserkreislauf zu spezialisieren. Innerhalb von achtzehn Monaten hat das Unternehmen vier Übernahmen abgeschlossen und sich zum weltweit größten LoRaWAN-Netzbetreiber entwickelt, mit mehr als achtzehn Millionen IoT-Geräten unter Vertrag in über fünfzig Ländern.

Sein Engagement in Spanien nahm mit der Übernahme von Arson Metering, dem in Bilbao ansässigen Spezialisten für Fernablesung, konkrete Gestalt an. Damit verfügt das Unternehmen nun über ein Portfolio von mehr als 500.000 Zählern, die in über zweihundert Gemeinden in Spanien, Italien, Frankreich und Griechenland verwaltet werden. Parallel dazu hat Netmore sein "Metering-as-a-Service"-Modell eingeführt, das die Digitalisierung von den Investitionsausgaben in die Betriebsausgaben verlagert und die Fernablesung auch für Versorgungsunternehmen ermöglicht, die sich die Vorabinvestition sonst nicht leisten könnten.

Auf internationaler Ebene unterhält das Unternehmen eine der größten LoRaWAN-Installationen in Europa mit 1,3 Millionen Zählern für Yorkshire Water ein Maßstab für die Skalierbarkeit seines Modells.

"Empresa Smart del Año" ist eine der drei Unternehmensauszeichnungen an der Spitze der "Premios iAgua" und nach "Empresa del Año" die begehrteste Auszeichnung des Abends. Diese Kategorie wird seit 2020 verliehen, als sie unter dem Namen "Empresa de Digitalización del Año" ins Leben gerufen wurde. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Idrica heute Xylem Vue -, Autodesk, NTT Data und Canal de Isabel II.

Talis Talor, Director General für Iberien bei Netmore, nahm die Trophäe im Namen des Unternehmens entgegen.

"Die Auszeichnung mit dem "Empresa Smart del Año" ist eine große Ehre, die das Engagement unseres gesamten Teams für den spanischen Wassermarkt widerspiegelt. Spanien spielt eine zentrale Rolle in der globalen Strategie von Netmore, und die Übernahme von Arson Metering stärkt unsere Kompetenzen erheblich durch herausragende, vor Ort in Spanien entwickelte Produkte und Lösungen, bewährte Fachkompetenz im Bereich Smart Metering sowie fundierte Kenntnisse des lokalen Marktes. In Verbindung mit der Größe des weltweit größten LoRaWAN-Netzbetreibers macht dies Netmore zu einem leistungsfähigeren und umfassenderen Partner für spanische Versorgungsunternehmen, um die Digitalisierung schneller, kostengünstiger und mit langfristiger Zuversicht voranzutreiben."

Talis Talor, Director General Iberia, Netmore

"Die Digitalisierung des städtischen Wasserkreislaufs ist längst keine reine Softwarefrage mehr: Ohne zuverlässige Konnektivität funktioniert nichts davon. Netmore hat dies früher als die meisten anderen erkannt und diese Überzeugung durch Investitionen in Spanien untermauert. Mit dieser Auszeichnung wird ein Unternehmen gewürdigt, das sich genau zu dem Zeitpunkt auf den Wassersektor spezialisiert hat, als dieser genau das benötigte."

Alejandro Maceira, Director of iAgua and Smart Water Magazine

Der "Spain Smart Water Summit" feierte im Jahr 2026 vom 29. September bis zum 1. Oktober im Meliá Avenida América in Madrid seine zehnte Ausgabe. Er gilt als die führende Veranstaltung zum Thema Digitalisierung und fortschrittliches Management des Wasserkreislaufs in Spanien.

Über die Netmore Group

Die Netmore Group ist der weltweit führende Netzbetreiber und Plattformanbieter für Massive IoT und treibt die fortschrittlichsten und nachhaltigsten Lösungen der Welt für Energieversorger, Gebäude, Städte und andere Märkte voran, die von sensorgestützten Umgebungen profitieren. Mit einer jahrzehntelangen Erfahrung mit Innovationen und als Marktführer in der Entwicklung von IoT-Plattformen und im Netzwerkbetrieb setzt Netmore weiterhin Maßstäbe für herausragende Leistungen im IoT-Bereich. Netmore ist in 18 Ländern tätig und wird vom nordischen Infrastrukturinvestor Polar Structure unterstützt.

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