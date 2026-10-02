The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026
ISIN Name
US75973T2006 RENALYTIX PLC ADR/50
US79400X6022 DECOY THER.NEW26 DL-,0001
US80880X1046 SCIENTURE HLDGS INC. O.N.
US8293927039 SINTX TEC.INC. NEW DL-,01
US83548F4081 DNA X INC. DL-,001
US83558L3033 SONOMA PHAR. DL0
US84612H3049 SOW GOOD COM PAR DL-,001
US8549362007 STARDUST POWER INC. NEW
US87164U5083 THERIVA BIO. DL-,001
US8761084081 VISIONSYS AI ADR NEW O.N.
US87978U2078 TEMPEST THER.NEW DL-,001
US88583P2039 374WATER INC, NEW O,N,
US8964386036 TRINITY BIOTEC.ADR NEW A
US90915J1034 UNIQUE FABRICAT. DL-,001
US91532B2007 UPHEALTH INC
US91544A2087 UPLAND SOFTW.NEW DL-,0001
US91705J4022 URBAN ONE INC. D N-VTG
US92536C2026 VERU INC. NEW
US92971A1097 WM TECHNOLOGY A DL-,0001
US98420X2027 X4 PHARMACEUTICALS NEW
US98423K4058 XTI AEROSPACE INC. NEW
US98873Q2093 YUNHONG GREEN CTI NEW
USG21886AXXX CNOOC FIN. 03/33 REGS
USG4939KAXXX IQIYI 23/28 CV
VGG2659M1041 DAT.INT.TEC. O.N.
VGG5214E1034 KANDI TECHN.GRP INC. O.N.
XS0099372XXX MATROPLEX TRAD. 99/29
XS0904228XXX INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN
XS1131914XXX INTU (SGS) FIN. 14/35 MTN
XS1495585XXX O1 PROPERT.FIN.16/28 REGS
XS1567423XXX PROVEN GLORY CAP.17/27MTN
XS1631338XXX TCS FINANCE 17/UND. FLR
XS2056723XXX METINV 19/29 REGS
XS2233227XXX METINV 20/27 REGS
XS2387703XXX TCS FINANCE 21/UND. FLR
XS2566291XXX INTRUM 22/28 REGS
XS2581976XXX CFLD(CAY)INV 23/31 REGS
XS2708721XXX SUN.CH.HLDGS 23/27 REGS
XS2708722XXX SUN.CH.HLDGS 23/28 REGS
XS3067424XXX VAR ENERGI 25/30 REGS
XS3067425XXX VAR ENERGI 25/35 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026
ISIN Name
US75973T2006 RENALYTIX PLC ADR/50
US79400X6022 DECOY THER.NEW26 DL-,0001
US80880X1046 SCIENTURE HLDGS INC. O.N.
US8293927039 SINTX TEC.INC. NEW DL-,01
US83548F4081 DNA X INC. DL-,001
US83558L3033 SONOMA PHAR. DL0
US84612H3049 SOW GOOD COM PAR DL-,001
US8549362007 STARDUST POWER INC. NEW
US87164U5083 THERIVA BIO. DL-,001
US8761084081 VISIONSYS AI ADR NEW O.N.
US87978U2078 TEMPEST THER.NEW DL-,001
US88583P2039 374WATER INC, NEW O,N,
US8964386036 TRINITY BIOTEC.ADR NEW A
US90915J1034 UNIQUE FABRICAT. DL-,001
US91532B2007 UPHEALTH INC
US91544A2087 UPLAND SOFTW.NEW DL-,0001
US91705J4022 URBAN ONE INC. D N-VTG
US92536C2026 VERU INC. NEW
US92971A1097 WM TECHNOLOGY A DL-,0001
US98420X2027 X4 PHARMACEUTICALS NEW
US98423K4058 XTI AEROSPACE INC. NEW
US98873Q2093 YUNHONG GREEN CTI NEW
USG21886AXXX CNOOC FIN. 03/33 REGS
USG4939KAXXX IQIYI 23/28 CV
VGG2659M1041 DAT.INT.TEC. O.N.
VGG5214E1034 KANDI TECHN.GRP INC. O.N.
XS0099372XXX MATROPLEX TRAD. 99/29
XS0904228XXX INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN
XS1131914XXX INTU (SGS) FIN. 14/35 MTN
XS1495585XXX O1 PROPERT.FIN.16/28 REGS
XS1567423XXX PROVEN GLORY CAP.17/27MTN
XS1631338XXX TCS FINANCE 17/UND. FLR
XS2056723XXX METINV 19/29 REGS
XS2233227XXX METINV 20/27 REGS
XS2387703XXX TCS FINANCE 21/UND. FLR
XS2566291XXX INTRUM 22/28 REGS
XS2581976XXX CFLD(CAY)INV 23/31 REGS
XS2708721XXX SUN.CH.HLDGS 23/27 REGS
XS2708722XXX SUN.CH.HLDGS 23/28 REGS
XS3067424XXX VAR ENERGI 25/30 REGS
XS3067425XXX VAR ENERGI 25/35 REGS
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