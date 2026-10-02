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XA

WKN: A40S33 | ISIN: US98423K4058 | Ticker-Symbol: N2T
NASDAQ
02.10.26 | 21:59
0,764 US-Dollar
-0,69 % -0,005
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Sonstige
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XTI AEROSPACE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
XTI AEROSPACE INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
374WATER
374WATER INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
374WATER INC2,640-100,00 %
DATASEA INTELLIGENT TECHNOLOGY LTD0,839+0,84 %
DECOY THERAPEUTICS INC1,760-5,12 %
DNA X INC3,950-4,36 %
KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC0,820-3,51 %
SCIENTURE HOLDINGS INC0,131-16,58 %
SINTX TECHNOLOGIES INC2,210+3,76 %
SONOMA PHARMACEUTICALS INC2,350-100,00 %
SOW GOOD INC2,230-1,55 %
STARDUST POWER INC0,086-10,00 %
TEMPEST THERAPEUTICS INC0,799-0,94 %
THERIVA BIOLOGICS INC0,236+4,42 %
TRINITY BIOTECH PLC ADR5,500-6,94 %
UNIQUE FABRICATING INC0,0010,00 %
UPHEALTH INC0,2460,00 %
UPLAND SOFTWARE INC3,700-0,80 %
VERU INC2,525-0,59 %
VISIONSYS AI INC ADR2,200-2,22 %
WM TECHNOLOGY INC0,2500,00 %
X4 PHARMACEUTICALS INC2,450-100,00 %
XTI AEROSPACE INC0,764-0,69 %
YUNHONG GREEN CTI LTD2,7300,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.