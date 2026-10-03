2,8 Milliarden gegen die Wasserknappheit: Warum Western Australias Milliardenprojekt auch De.mem in den Fokus rückt

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Western Australia investiert Milliarden in seine Wasserversorgung. Anfang September erreichte die neue Alkimos Seawater Desalination Plant nördlich von Perth einen entscheidenden Baufortschritt: Nach 15 Monaten wurden mehr als sechs Kilometer Unterwassertunnel fertiggestellt. Insgesamt investiert die Regierung von Western Australia rund 2,8 Mrd. AUD in das Projekt, das ab 2028 zunächst 50 Milliarden Liter Trinkwasser jährlich liefern soll. Der Hintergrund ist langfristig: Der Südwesten Australiens wird trockener, Grundwasserressourcen stehen unter Druck und gleichzeitig wachsen Bevölkerung und Industrie. Für De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) ist diese Entwicklung interessant. Das Unternehmen baut zwar keine milliardenschweren kommunalen Meerwasserentsalzungsanlagen wie Alkimos, ist aber genau in Western Australia stark gewachsen und verdient sein Geld mit industrieller Wasser- und Abwasseraufbereitung, Membranen und wiederkehrenden Services.

Western Australia investiert 2,8 Milliarden AUD in neues Wasser

Die Alkimos Seawater Desalination Plant gehört zu den größten aktuellen Wasserinfrastrukturprojekten Australiens. Am 1. September meldete die staatliche Water Corporation einen wichtigen Meilenstein: Zwei Tunnelbohrmaschinen haben ihre Arbeiten unter dem Meeresboden abgeschlossen. Entstanden sind ein rund 2,5 Kilometer langer Einlasstunnel und ein etwa vier Kilometer langer Auslasstunnel. Rund 32.000 in Western Australia produzierte Betonsegmente wurden dafür verbaut. Das Meerwasser soll durch den Einlasstunnel zur Anlage gelangen, während die bei der Entsalzung entstehende Sole über das zweite System zurück ins Meer geführt wird.

Nach Abschluss der Tunnelarbeiten verlagert sich der Schwerpunkt nun auf den Ausbau der Gebäude sowie die elektrischen und mechanischen Arbeiten. Der Zeitplan sieht weiterhin die vollständige Inbetriebnahme im Jahr 2028 vor. In der ersten Ausbaustufe soll Alkimos jährlich 50 Milliarden Liter Trinkwasser produzieren. Die Infrastruktur ist bereits so ausgelegt, dass die Kapazität später auf bis zu 100 Milliarden Liter jährlich erweitert werden kann. Damit soll die Anlage die Wasserversorgung von mehr als 2,5 Millionen Menschen in Western Australia absichern.

Ein trockener Winter zeigt, warum Wasser zum Milliardenmarkt wird

Hinter der Investition steckt keine kurzfristige politische Entscheidung. Western Australia reagiert auf eine langfristige Veränderung seiner Wasserversorgung. Die Regierung geht davon aus, dass der Südwesten des Bundesstaates durch den Klimawandel wärmer und trockener wird. Sinkende Niederschläge und geringere Zuflüsse in Stauseen erhöhen gleichzeitig den Druck auf Grundwasservorkommen. Genau diese Entwicklung war einer der Auslöser für den Bau der neuen Entsalzungsanlage in Alkimos. Wie aktuell das Problem ist, zeigte auch der vergangene Winter. Die Water Corporation meldete Anfang September nach unterdurchschnittlichen Niederschlägen den niedrigsten Zufluss in die Stauseen seit einem Jahrzehnt. Alkimos soll deshalb eine weitgehend niederschlagsunabhängige Wasserquelle schaffen und die Abhängigkeit von belasteten Grundwasserressourcen reduzieren.

Das Projekt steht dabei nicht allein. Der Staatshaushalt 2026/27 sieht weitere Milliardeninvestitionen in Wasser-, Abwasser- und Entwässerungsprojekte vor. Für den Pilbara-Raum wurden beispielsweise 606 Mio. AUD für die ersten beiden Stufen der Dampier Seawater Desalination Plant gemeinsam mit Rio Tinto vorgesehen. Hinzu kommen neue Mittel für regionale Wasserquellen und die Planung weiterer Entsalzungskapazitäten. Wasser wird in Western Australia damit zunehmend zu strategischer Infrastruktur.

De.mem spielt in einem anderen Teil desselben Marktes

Genau an dieser Stelle muss die Verbindung zu De.mem sauber eingeordnet werden. Nach öffentlich verfügbaren Informationen ist De.mem nicht am Alkimos-Projekt beteiligt. Das Unternehmen konkurriert auch nicht unmittelbar um den Bau solcher milliardenschweren kommunalen Großanlagen. De.mem konzentriert sich auf dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung für industrielle und gewerbliche Kunden. Zum Angebot gehören unter anderem Membransysteme, Ultrafiltration und Umkehrosmose, Pumpen, Chemikalien sowie langfristige Operations-&-Maintenance- und Build-Own-Operate-Modelle. Während Alkimos also zeigt, welche Summen Western Australia inzwischen für die Sicherung seiner Wasserressourcen mobilisiert, adressiert De.mem einen anderen Teil des Marktes: Unternehmen, die ihre eigenen Wasserströme aufbereiten, wiederverwenden oder zuverlässig behandeln müssen.

Das macht die Milliardeninvestition trotzdem relevant. Denn dieselben strukturellen Faktoren - Bevölkerungswachstum, trockeneres Klima, begrenzte Grundwasserressourcen und zunehmende industrielle Nachfrage - erhöhen auch den wirtschaftlichen Wert effizienter Wassernutzung außerhalb der öffentlichen Trinkwasserversorgung.

Fast jeder zweite Umsatzdollar kommt bereits aus Western Australia

Für De.mem ist Western Australia längst kein theoretischer Zukunftsmarkt. Im ersten Halbjahr 2026 entfielen rund 49 Prozent des Konzernumsatzes auf den Bundesstaat. Das Unternehmen hat seine Präsenz dort über mehrere Übernahmen und organisches Wachstum deutlich ausgebaut.

Zum Geschäft gehören inzwischen De.mem-Capic, Auswater Systems und Core Chemicals. Dadurch hat sich auch das Produktangebot verbreitert. Neben Wasser- und Abwasseraufbereitung kann die Gruppe Kunden unter anderem Pumpen und Pumpenservice, Membranen, Spezialchemikalien, Verbrauchsmaterialien sowie Wartungsleistungen anbieten. Gerade industrielle Kunden können damit über längere Zeiträume mehrere Produkte und Dienstleistungen beziehen.

Diese regionale Positionierung bekommt zusätzliche Bedeutung, wenn Western Australia seine Wasserinfrastruktur weiter ausbaut. Die Landesregierung plant allein über den aktuellen Finanzplan hinweg umfangreiche Investitionen in Wasser-, Abwasser- und Drainageinfrastruktur. Das bedeutet nicht automatisch Aufträge für De.mem. Es zeigt aber, dass das Unternehmen in einem Markt tätig ist, in dem Wassersicherheit zunehmend zu einer wirtschaftlichen und politischen Priorität wird.

Wiederkehrende Erlöse machen die Wasserstory interessanter

De.mem ist nicht ausschließlich vom Neubau einzelner Anlagen abhängig. Ein wesentlicher Teil des Geschäfts entsteht nach der Installation: Wasseranlagen müssen betrieben und gewartet, Membranen und Filter ersetzt, Pumpen instand gehalten und Chemikalien regelmäßig nachbestellt werden.

Im ersten Halbjahr 2026 stammten rund 90 Prozent der Umsätze beziehungsweise Zahlungseingänge aus wiederkehrenden Geschäftsbereichen. Gleichzeitig stieg der Konzernumsatz um 26 Prozent auf den Rekordwert von 17,6 Mio. AUD. Die Zahlungseingänge erhöhten sich um 28 Prozent auf 20,0 Mio. AUD und das bereinigte EBITDA erreichte 1,582 Mio. AUD.

Damit wird aus der langfristigen Wasserstory zunehmend auch eine operative Wachstumsgeschichte. Dennoch bleibt die Ergebnishistorie noch kurz: 2025 war erst das erste vollständige Kalenderjahr, in dem De.mem ein positives bereinigtes EBITDA erzielte.

2,8 Milliarden AUD sind kein De.mem-Auftrag

Gerade bei einem Projekt wie Alkimos ist eine klare Abgrenzung wichtig. Die 2,8 Mrd. AUD Projektvolumen dürfen nicht als adressierbares Auftragsvolumen für De.mem verstanden werden. Alkimos ist eine großtechnische Meerwasserentsalzungsanlage für die öffentliche Trinkwasserversorgung und wird von der Alkimos Seawater Alliance für die Water Corporation realisiert. Der Vertrag sieht zudem vor, dass die Allianz die Anlage nach Fertigstellung mindestens zehn Jahre betreibt. Die Investmentthese für De.mem ist deshalb eine andere. Alkimos liefert einen sichtbaren Beleg dafür, wie groß das Thema Wassersicherheit in Western Australia inzwischen geworden ist. Parallel dazu wächst De.mem im dezentralen industriellen Wassermarkt derselben Region.

Je knapper natürliche Wasserressourcen werden und je stärker Industrie und Bevölkerung wachsen, desto wichtiger werden neben neuen Großquellen auch Aufbereitung, Recycling, Wartung und effizienter Umgang mit vorhandenem Wasser.

Fazit: Western Australia macht Wasser zur strategischen Infrastruktur

Mehr als sechs Kilometer Unterwassertunnel sind fertig, 2,8 Mrd. AUD werden investiert und ab 2028 soll Alkimos zunächst 50 Milliarden Liter Trinkwasser pro Jahr produzieren. Western Australia zeigt damit, welchen Stellenwert Wassersicherheit inzwischen besitzt. Für De.mem entsteht daraus kein direkter Auftrag. Die Bedeutung liegt vielmehr im strukturellen Umfeld. Das Unternehmen ist auf industrielle und dezentrale Wasseraufbereitung spezialisiert und erzielt bereits rund 49 Prozent seines Umsatzes in Western Australia. Gleichzeitig basiert ein großer Teil des Geschäfts auf wiederkehrenden Leistungen und Verbrauchsmaterialien.

Wenn Wasser in einem der wichtigsten Industrie- und Bergbaustandorte Australiens zunehmend zu strategischer Infrastruktur wird, wächst grundsätzlich auch die Bedeutung von Technologien, die Wasser behandeln, wiederverwenden und effizienter nutzbar machen. Genau in diesem Markt hat sich De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) in den vergangenen Jahren zunehmend positioniert.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

Water Corporation - Alkimos Desalination Plant marks marine milestone, 1. September 2026

https://www.watercorporation.com.au/about-us/media-releases/2026/september/alkimos-desalination-plant-marks-marine-milestone

Government of Western Australia - Alkimos Desalination Plant marks marine milestone, 1. September 2026

https://www.wa.gov.au/government/media-statements/Cook%20Labor%20Government/Alkimos-Desalination-Plant-marks-marine-milestone-20260901

Water Corporation - Every drop counts after dry winter delivers little to WA dams, 3. September 2026

https://www.watercorporation.com.au/about-us/media-releases/2026/september/every-drop-counts-after-dry-winter-delivers-little-to-wa-dams

Government of Western Australia - $2.8 billion investment to secure Perth's next major water source, 4. Dezember 2023

https://www.wa.gov.au/government/media-statements/Cook-Labor-Government%242.8-billion-investment-to-secure-Perth%27s-next-major-water-source-20231204

Government of Western Australia - Water planning in a changing climate

https://www.wa.gov.au/service/natural-resources/water-resources/water-planning-changing-climate

Government of Western Australia - WA State Budget Overview 2026-27

https://www.ourstatebudget.wa.gov.au/2026-27/budget-papers/2026-27-wa-state-budget-overview.pdf

De.mem - Record Half Year Results, 27. August 2026

https://www.listcorp.com/asx/dem/de.mem-limited/news/dem-record-half-year-results-3396535.html

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