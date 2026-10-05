Nach einer zwischenzeitlichen Erholung auf über 19 US$ ist der Kurs der Almonty-Aktie in den letzten Wochen wieder deutlich zurückgefallen. Dabei wurden auch wichtige charttechnische Unterstützungen durchbrochen. So stellt sich für Anleger die Frage: Ist jetzt ein günstiger Kaufzeitpunkt oder sollte man besser die Finger von der Aktie lassen? Mehrere positive Nachrichten Fundamental läuft es bei Almonty Industries weiter ausgesprochen gut. Aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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