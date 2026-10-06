Die Almonty-Industries-Aktie notiert aktuell bei 13,52 US$ und damit rund -45% unter ihrem Rekordhoch bei 24,39 US$. Nach dem jüngsten Rücksetzer versucht sich der Kurs der Almonty-Industries-Aktie im Bereich um 13,00 US$ zu stabilisieren. Gleichzeitig liefern die Indikatoren erste bullische Signale. Steht damit bereits die nächste Aufwärtsbewegung bevor? Chartanalyse zur Almonty-Industries-Aktie Nach dem Allzeithoch bei 24,39 US$ geriet die Almonty-Industries-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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