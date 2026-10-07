Einstieg: Mogotes Metals: Rio Tinto steigt ein-jetzt beginnt die nächste Explorationsphase

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Drei Kupfer-Gold-Projekte, umfangreiche Bohrprogramme und ein Bergbauriese als strategischer Partner: Für den Explorer beginnt eine Phase, in der gleich mehrere Projekte wichtige Entwicklungsschritte erreichen könnten.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 08.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) hat sich innerhalb weniger Monate von einem auf den Vicuña-Distrikt fokussierten Explorer zu einem Unternehmen mit drei großen Kupfer-Gold-Projekten auf drei Kontinenten entwickelt. Besonders bemerkenswert: Mit Rio Tinto ist inzwischen einer der weltweit größten Bergbaukonzerne strategisch bei Mogotes eingestiegen. Gleichzeitig bereitet das Unternehmen für die kommenden zwölf Monate umfangreiche Bohrprogramme bei Filo Sur, Beskauga und Copper Cliff vor. Damit könnte 2026/2027 zu einer entscheidenden Phase für die weitere Entwicklung des Explorers werden.

Rio Tinto investiert 15 Mio. US-Dollar

Einen wichtigen Meilenstein meldete Mogotes am 27. August 2026. Rio Tinto Canada schloss seine bereits angekündigte strategische Beteiligung ab und zeichnete 30.387.857 Einheiten zu 0,70 CAD, womit Mogotes brutto rund 21,27 Mio. CAD beziehungsweise 15 Mio. US-Dollar zuflossen. Rio Tinto hält dadurch zunächst rund 5% an Mogotes.

Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem halben Warrant. Insgesamt erhielt Rio Tinto 15.193.928 Warrants, die innerhalb von 18 Monaten zu 1,00 CAD ausgeübt werden können. Bei vollständiger Ausübung könnten Mogotes nochmals rund 15,19 Mio. CAD zufließen. Parallel übten bestehende Investoren Bezugsrechte aus. Dadurch wurden weitere 7.970.945 Einheiten zu ebenfalls 0,70 CAD ausgegeben und zusätzlich rund 5,58 Mio. CAD eingeworben.

Mindestens ebenso wichtig wie das Kapital ist die strategische Komponente. Mogotes und Rio Tinto vereinbarten eine strategische und technische Allianz für Filo Sur. Rio Tinto erhielt zunächst eine 15-monatige Exklusivitätsperiode für das Projekt, die im gegenseitigen Einvernehmen um weitere sechs Monate verlängert werden kann. Während dieser Zeit besitzt Rio Tinto zudem unter anderem ein Recht, bestimmte Drittangebote für Filo Sur zu matchen, sowie ein Recht, seine Beteiligung unter festgelegten Bedingungen auf bis zu 9,99% aufzustocken. Ein Deal, der Vertrauen schafft.

Filo Sur liefert gleich zwei Entdeckungen

Im Zentrum der Investmentstory bleibt Filo Sur im Vicuña-Distrikt von Argentinien und Chile. Das Projekt liegt südlich des großen Filo del Sol-Kupfer-Gold-Silber-Systems. Die Explorationssaison 2025/2026 brachte Mogotes zwei neue Entdeckungen entlang der sogenannten Macho Muerto Fault Zone (MMFZ). Dabei handelt es sich um eine rund zehn Kilometer lange Struktur innerhalb des Projekts, die offenbar eine wichtige Kontrolle für die Mineralisierung darstellt. Große Teile davon sind bislang noch nicht einmal durch Bohrungen getestet.

Besonders auffällig ist Albor. Bohrloch FS_DDH_016 durchschnitt ab 108 Meter Tiefe 180 Meter mit 0,98% Kupferäquivalent (CuEq), darunter 58 Meter mit 1,77% CuEq. Kupferäquivalent fasst den rechnerischen Metallwert der enthaltenen Metalle auf Basis unterstellter Metallpreise und Gewinnungsparameter zu einem vergleichbaren Kupferwert zusammen. Der 180 Meter-Abschnitt enthielt durchschnittlich 0,51% Kupfer, 0,37 g/t Gold, 2,8 g/t Silber und 119 ppm Molybdän. Unterhalb der bislang getesteten Brekzie interpretiert Mogotes zudem ein weiteres Porphyrziel.

Auch Cruz del Sur entwickelte sich zu einem wichtigen Zielgebiet. FS_DDH_006 durchteufte zwei breite mineralisierte Abschnitte von 308 Meter mit 0,46% CuEq sowie 334 Meter mit 0,45% CuEq. Das Unternehmen interpretiert das System als in mehrere Richtungen offen. Bereits frühere Ergebnisse hatten zudem eine oberflächennahe Gold-Zink-Brekzie gezeigt: FS_DDH_007 lieferte 120 Meter mit 0,52 g/t Gold und 0,18% Zink ab lediglich 24 Meter Tiefe, einschließlich 24 Meter mit 1,01 g/t Gold.

Neue Ziele bei Cuenca und Luz del Sol

Die Meldung vom 4. September brachte zusätzliche Ansatzpunkte. Bei Cuenca hat sich das Zielgebiet auf etwa 1,3 Kilometer mal 0,5 Kilometer erweitert. In einem 297 Meter langen Straßenaufschluss konnten aufgrund von Unterbrechungen insgesamt 153 Meter freiliegendes Gestein in vier getrennten Abschnitten beprobt werden. Diese Proben ergaben durchschnittlich 0,31 g/t Gold und 0,11% Kupfer, darunter 54 Meter mit 0,46 g/t Gold und 0,14% Kupfer.

Quelle: Mogotes Metals

Es handelt sich hierbei um Oberflächen- beziehungsweise Kanalproben und nicht um einen durchgehenden 153 Meter-Bohrabschnitt. Die Ergebnisse lassen daher noch keine belastbaren Aussagen über Mächtigkeit, Kontinuität oder Gehalte einer möglichen Mineralisierung in der Tiefe zu.

Auch Luz del Sol rückte stärker in den Fokus. FS_DDH_013 lieferte 18 Meter mit 0,21% Kupfer ab 216 Meter Tiefe. FS_DDH_015 traf unter anderem auf 24 Meter mit 0,16% Kupfer sowie 20,5 Meter mit 0,15% Kupfer. Mogotes interpretiert die geologischen Merkmale als mögliche Vektoren in Richtung eines bislang nicht getesteten Porphyrsystems. Unterstützt wird diese Interpretation durch eine ausgeprägte IP-Anomalie. IP steht für "Induced Polarization" und bezeichnet ein geophysikalisches Verfahren, mit dem unter anderem sulfidhaltige Bereiche im Untergrund aufgespürt werden können. Das Ziel soll in der kommenden Saison durch weitere Bohrungen getestet werden.

Quelle: Mogotes Metals

Insgesamt wurden bei Filo Sur in der Saison 2025/2026 6.208 Meter gebohrt. Für 2026/2027 plant Mogotes nun bis zu 20.000 Meter - mehr als eine Verdreifachung. Der Neustart ist vorbehaltlich Wetterbedingungen und Zugang zum Gelände für November 2026 vorgesehen. Im Mittelpunkt stehen Erweiterungsbohrungen bei Albor und Cruz del Sur sowie Tests bei Cuenca, Luz del Sol, Meseta und entlang der bislang weitgehend ungebohrten MMFZ.

Beskauga: Große Ressource und bis zu 50.000 Meter Bohrprogramm

Mit der Meldung vom 22. September wird deutlich, dass Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) inzwischen weit mehr als eine reine Filo Sur Story ist. Beim Beskauga-Projekt in Kasachstan hat das Unternehmen mit Bohrungen begonnen und plant ein Programm von bis zu 50.000 Meter. Erste Analyseergebnisse werden für das vierte Quartal 2026 erwartet.

Innerhalb von zwölf Monaten strebt Mogotes außerdem eine PEA (Preliminary Economic Assessment) an - eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung eines Mineralprojekts auf Basis technischer und wirtschaftlicher Annahmen. Anschließend soll eine Pre-Feasibility Study folgen. Mogotes besitzt eine Option zum Erwerb von 100% des Projekts.

Beskauga verfügt bereits über eine NI-43-101-konforme Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2022. Für Beskauga Main werden innerhalb einer konzeptionellen Tagebaugrube 111,2 Mio. Tonnen in der Kategorie "Indicated" mit 0,30% Kupfer, 0,49 g/t Gold und 1,34 g/t Silber ausgewiesen. Darin enthalten sind rund 333.600 Tonnen Kupfer, 1,8 Mio. Unzen Gold und 4,8 Mio. Unzen Silber.

Hinzu kommen 92,6 Mio. Tonnen "Inferred" mit 0,24% Kupfer, 0,50 g/t Gold und 1,14 g/t Silber, entsprechend rund 222.200 Tonnen Kupfer, 1,5 Mio. Unzen Gold und 3,4 Mio. Unzen Silber. "Indicated" bezeichnet dabei eine Ressourcenkategorie mit höherem geologischen Vertrauensniveau als "Inferred" beide Kategorien stellen jedoch keine Mineralreserven dar.

Interessant ist zudem die oberflächennahe Lage eines höhergradigen Bereichs. Dieser beginnt laut Unternehmensangaben bereits rund 40 Meter unter der Oberfläche. Bohrung BG21001 lieferte beispielsweise 957 Meter mit 0,58 g/t Gold, 0,34% Kupfer und 1,92 g/t Silber, darunter 203 Meter mit 1,12 g/t Gold, 0,67% Kupfer und 3,70 g/t Silber. Die geplanten Bohrungen sollen nun unter anderem die Datenbasis für die weitere wirtschaftliche Bewertung verbreitern.

Copper Cliff bringt die USA ins Portfolio

Das dritte Standbein ist Copper Cliff in Montana. Hier besteht bereits eine weitere Verbindung zu Rio Tinto: Mogotes hält eine Option auf ein Joint Venture mit der Rio-Tinto-Tochter Kennecott Exploration. Mogotes kann sich durch Explorationsausgaben von 16 Mio. US-Dollar innerhalb von drei Jahren einen Anteil von 51% verdienen. Das historische Datenpaket umfasst 25 Bohrungen mit zusammen rund 32.000 Metern. Besonders hervorzuheben ist Bohrung 14CC0013 mit 1.252,5 Meter mit 0,41 g/t Gold und 0,34% Kupfer ab 665 Meter Tiefe, darunter 305,2 Meter mit 0,67 g/t Gold und 0,59% Kupfer. Mogotes plant nach Erteilung der erforderlichen Genehmigungen 8.000 bis 9.000 Meter neue Bohrungen. Ein Start wäre frühestens im November 2026 möglich.

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/mega-deal-rio-tinto-takes-a-stake-in-mogotes-metals/

Fazit: Drei Projekte vor intensiver Bohrphase

Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) geht mit einer ungewöhnlich umfangreichen Explorationspipeline in die kommenden zwölf Monate. Bei Filo Sur sollen bis zu 20.000 Meter, bei Beskauga bis zu 50.000 Meter und bei Copper Cliff weitere 8.000 bis 9.000 Meter gebohrt werden. Sollten die Programme wie geplant umgesetzt werden, dürfte entsprechend regelmäßig mit neuen Explorationsergebnissen zu rechnen sein.

Gleichzeitig hat der Einstieg von Rio Tinto die Finanzierung von Filo Sur gestärkt und Mogotes einen strategischen und technischen Partner gebracht. Mit Beskauga verfügt das Unternehmen zudem bereits über eine umfangreiche bestehende Mineralressource, während Copper Cliff ein weiteres groß dimensioniertes Porphyrziel in das Portfolio einbringt.

Entscheidend wird nun sein, ob Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) die bisherigen Entdeckungen bei Albor und Cruz del Sur erweitern, die neuen Ziele bei Cuenca und Luz del Sol durch Bohrungen bestätigen und bei Beskauga die vorhandene Ressourcenbasis in Richtung einer belastbareren wirtschaftlichen Bewertung weiterentwickeln kann. Wir rechnen mit einem stärkeren Nachrichtenfluss, und der in einem Konstruktiven Kupfer-Umfeld.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Disclaimer / Interessenkonflikte und rechtliche Hinweise

Redaktionelle Quellenbasis und Informationsstand: Dieser Beitrag wurde von einem freien Journalisten im Auftrag der SRC Swiss Resource Capital AG ("SRC") erstellt. Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensinformationen von Mogotes Metals Inc., insbesondere die Pressemeldungen vom 27. August 2026, 4. September 2026 und 22. September 2026 sowie ergänzend die Unternehmensmeldungen vom 27. Februar 2026 zum Beskauga-Projekt, vom 15. April 2026 zum Copper-Cliff-Projekt, vom 1. Mai 2026 zu Filo Sur sowie die öffentlich zugänglichen Projektinformationen und technischen Angaben des Unternehmens. Informationsstand: 1. Oktober 2026. Der Artikel wurde den Unternehmen nicht zur Prüfung oder Freigabe vorgelegt. Teaser Bild: Mogotes Metals

Die in diesem Beitrag enthaltenen Angaben zu Projekten, Mineralressourcen, Bohrergebnissen, Metallgehalten, Explorationszielen, geplanten Arbeitsprogrammen und möglichen wirtschaftlichen Entwicklungen beruhen überwiegend auf Angaben von Mogotes Metals Inc. beziehungsweise auf den vom Unternehmen genannten technischen Berichten. Sie wurden vom Autor und von SRC nicht unabhängig verifiziert oder nachberechnet. Insbesondere stellen historische oder aktuelle Bohrergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, die Definition einer wirtschaftlich gewinnbaren Lagerstätte oder die spätere Ausweisung von Mineralreserven dar. Mineralressourcen sind nicht mit Mineralreserven gleichzusetzen.

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