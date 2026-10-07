NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Pharmakonzern könnte mit seinen anstehenden Quartalszahlen die Erwartungen moderat übertreffen und seinen Umsatzausblick anheben, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Der Fokus dürfte indes weiter auf Updates zur Strategie liegen. Zukäufe blieben entscheidend, um die erheblichen Auswirkungen des auslaufenden Patentschutzes für Dupixent aufzufangen. Sanofi sei unter den großen europäischen Branchenvertretern weiterhin die günstigste Aktie. Es könnte aber dauern, bis sich das Wertpotenzial entfalte./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
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