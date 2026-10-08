Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Die EU-Kommission will die geplanten Methan-Nachweispflichten für Öl- und Gasimporte um ein Jahr verschieben. Mitgliedstaaten und EU-Parlament müssen dem noch zustimmen. Unabhängig davon wächst in den USA der Markt für die Sanierung alter Bohrlöcher. Spezialisierte Dienstleister verschließen marode Förderquellen, finanziert vor allem durch staatliche Programme. Dabei ist die Regulatorik längst nicht der einzige Treiber: Aus unzähligen verwaisten Bohrlöchern entweicht kontinuierlich Gas und schafft vor Ort Handlungsdruck. Wir erklären die Situation und stellen Profiteure vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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