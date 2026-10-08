Alle 4 Monate oder täglich oral: Warum Biogen, Roche und NurExone den Zugang zum Nervensystem unterschiedlich lösen

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Der Wirkstoff allein entscheidet noch nicht darüber, ob eine Therapie im Alltag funktioniert. Gerade bei Erkrankungen und Verletzungen des Nervensystems ist auch der Verabreichungsweg ein Teil des Produkts: Muss der Patient täglich Tabletten einnehmen, regelmäßig in eine Spezialklinik kommen oder wird nur in einem kurzen Zeitfenster nach einem akuten Ereignis behandelt? Biogen, Roche und NurExone zeigen drei sehr unterschiedliche Antworten auf dieselbe praktische Frage.

Ein etablierter Weg direkt in den Liquor

Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037) behandelt die spinale Muskelatrophie mit Spinraza. Das Präparat wird intrathekal, also über eine Lumbalpunktion direkt in die Flüssigkeit um Rückenmark und Gehirn, verabreicht. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte im März 2026 zusätzlich ein höher dosiertes Schema: Nach zwei Aufsättigungsdosen im Abstand von 14 Tagen folgt eine Erhaltungsdosis alle vier Monate.

Das Beispiel zeigt den Tausch, der mit diesem Zugang verbunden ist. Die Behandlung erfordert medizinisches Fachpersonal und einen Eingriff. Dafür gelangt der Wirkstoff unmittelbar an einen für viele systemisch verabreichte Medikamente schwer erreichbaren Ort. Gleichzeitig muss der Patient bei dem neuen Schema nur drei Mal pro Jahr zur Erhaltungsbehandlung erscheinen. Für eine chronische Erkrankung kann ein solches Intervall die Belastung im Vergleich zu häufigeren Anwendungen deutlich reduzieren.

Roche setzt auf den Alltag zu Hause

Roche Holding AG (ISIN: CH1499059XXX) verfolgt mit Evrysdi bei derselben Erkrankung einen anderen Ansatz. Das Medikament wird einmal täglich oral eingenommen. Seit 2025 ist in den USA neben der Lösung auch eine bei Raumtemperatur lagerfähige Tablette zugelassen. Das erleichtert die Einnahme zu Hause und auf Reisen und vermeidet die wiederholte Lumbalpunktion.

Dafür entsteht eine andere praktische Aufgabe: Die Therapie muss täglich und dauerhaft eingehalten werden. Oral bedeutet zudem nicht automatisch, dass jeder Wirkstoff auf diesem Weg sinnvoll an sein biologisches Ziel gelangt. Spinraza und Evrysdi sind deshalb kein Wettbewerb der Verabreichungsformen mit einem allgemeinen Sieger. Sie zeigen vielmehr, wie eng Wirkstoff, Erkrankung, Behandlungsdauer und Alltag zusammengehören.

Warum NurExone den Weg geändert hat

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) entwickelt ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen. In frühen präklinischen Versuchen wurde der Kandidat intranasal verabreicht; behandelte Tiere zeigten nach Unternehmensangaben funktionelle Verbesserungen. Für die geplante klinische Entwicklung entschied sich NurExone später jedoch für die intrathekale Gabe.

Nach Angaben von CEO Lior Shaltiel war dafür vor allem die klinische Umsetzbarkeit ausschlaggebend. Die intrathekale Verabreichung ist ein etablierter, minimalinvasiver Zugang zum zentralen Nervensystem. NurExone will dadurch die Übertragung aus der präklinischen Forschung in ein klar definiertes klinisches Programm beschleunigen. Spätere präklinische Dosisstudien mit intrathekaler Gabe zeigten laut Unternehmen dosisabhängige Verbesserungen des Gangbilds.

Das akute Behandlungsfenster verändert die Rechnung

Der Vergleich mit Biogen und Roche hat Grenzen, weil ExoPTEN nicht für eine lebenslange Behandlung einer chronischen Erkrankung vorgesehen ist. NurExone zielt auf die frühe Phase nach einer akuten Rückenmarksverletzung. Patienten befinden sich dann ohnehin in einem spezialisierten Krankenhaus, wo Diagnostik, Stabilisierung und häufig operative Eingriffe stattfinden. Ein intrathekaler Zugang könnte sich daher in einen bestehenden klinischen Ablauf einfügen, statt zusätzliche tägliche Routinen zu schaffen.

Das ist ein möglicher praktischer Vorteil des Zielprofils: Eine zeitlich begrenzte Behandlung in einem kontrollierten Umfeld stellt andere Anforderungen an Komfort und Therapietreue als eine tägliche Langzeitmedikation. Gleichzeitig ist das Zeitfenster anspruchsvoll. Kliniken müssten geeignete Patienten rasch identifizieren, die Behandlung standardisieren und eine Studiendosis sicher anwenden. Die endgültige Dosierung und Behandlungsdauer von ExoPTEN sind noch nicht klinisch bestimmt.

Praktikabilität ist noch kein Wirksamkeitsbeweis

Biogen und Roche liefern wertvolle Präzedenzfälle dafür, dass unterschiedliche Wege zum Nervensystem regulatorisch und praktisch funktionieren können. Sie belegen jedoch nicht, dass ExoPTEN sicher oder wirksam sein wird. Der Kandidat befindet sich weiterhin in der präklinischen Entwicklung.

Für NurExone liegt die strategische Logik dennoch klar auf der Hand: Statt den bequemsten Verabreichungsweg isoliert zu suchen, wählt das Unternehmen einen etablierten Zugang, der zum akuten Einsatzort und zur geplanten klinischen Entwicklung passt. Wenn ExoPTEN den Sprung in Humanstudien schafft, dürfte deshalb nicht nur die Biologie zählen. Entscheidend wird auch sein, ob sich die Therapie schnell, reproduzierbar und sicher in den ohnehin eng getakteten Ablauf der Versorgung nach einer Rückenmarksverletzung integrieren lässt.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/fda-approves-new-high-dose-regimen-spinrazar-nusinersen-spinal

https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2025-02-12

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/intrathecal

https://www.drugdeliveryleader.com/doc/from-exosomes-to-nanodrugs-advancing-therapeutic-delivery-for-cns-repair-0001

https://nurexone.com/exopten-2/



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