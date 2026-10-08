Für den 24. Oktober ist das erste Schiff mit Konzentrat aus der neuen Mine in Südkorea gebucht. An der Börse spürt man davon wenig, denn die Aktie hat seit ihrer Abweisung bei 19,60 US$ deutlich eingebüßt und steuert nun eine Unterstützung an, an der mehrere Marken zusammenfallen. Dort entscheidet sich, ob der Aufschwung weitergeht. Mehr Laufzeit, weniger Preis Am 7. Oktober gab Konzernchef Lewis Black auf dem 20. International Investment Forum ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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